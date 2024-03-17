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ФСБ задержала россиянина, которого подозревают в попытке совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области.

По данным спецслужбы, подозреваемый 1962 года рождения действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. ФСБ считает, что мужчину завербовали во Львове, где он прошел подготовку в украинских спецслужбах. Затем он отправился в Россию, чтобы совершить теракт «путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах специальной военной операции».

Против задержанного завели дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, до 20 лет лишения свободы) и арестовали. Как заявили в ФСБ, он сознался и сотрудничает со следствием.