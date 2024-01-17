Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 693-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Во время второй за ночь попытки украинских сил атаковать объекты в Белгородской области ПВО уничтожила четыре реактивных снаряда РСЗО RM-70 «Вампир» и два беспилотника, уточнило Минобороны.
Над Белгородской областью дважды за ночь срабатывала система ПВО. В 2:52 мск губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух сбитых дронах, позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО сбили 7 украинских ракет «Ольха» и четыре беспилотника.
О второй атаке Гладков сообщил в 5:20 мск. По его словам, в регионе сбили несколько воздушных целей.
По предварительным данным, в результате двух атак нет пострадавших. Гладков сообщал о повреждении остекления в жилом секторе в Белгородском районе области, а также отключении света в одном из поселков.
Вашингтон в настоящий момент не занимается проработкой новых пакетов военной помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби объяснил отсутствие дальнейших планов поддержки Украины нехваткой средств в распоряжении администрации президента США. Именно «поэтому нам так важно получить дополнительное финансирование в области национальной безопасности, чтобы мы могли продолжать эту помощь Украине», — отметил он.
Германия выделит на военные поставки для Украины в этом году более €7 млрд, сообщило немецкое правительство.
Беспилотник самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Турецкие компании, занимающиеся поставками в Россию, столкнулись с ростом проблем с платежами из-за аудита и проверок со стороны властей, заявили в Ассамблее экспортеров Турции.
Там рассчитывают, что ситуация в ближайшее время улучшится.
Перебои с денежными переводами из России в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (оно в том числе следит за исполнением санкций), писал ТАСС со ссылкой на источник в турецкой банковской сфере. Он уточнил, что банки сейчас запрашивают разъяснения и находятся «в режиме ожидания».
Венгрия готова участвовать в европейской помощи Украине, но она должна быть оказана без ущерба бюджету ЕС и без взятия кредитов на эти цели, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на пресс-конференции с главой правительства Словакии Робертом Фицо.
«Мы хотим, чтобы финансовая помощь предоставлялась Украине вне бюджета ЕС», — заявил он, отметив, что Венгрия готова выделить средства из национального бюджета.
Орбан также сказал, что если Брюссель не примет это условие, то Будапешт будет вынужден остановить процесс согласования помощи Киеву.
Что еще сказал Владмир Путин на встрече с главами муниципальных образований российских регионов.
- Россия не откажется от «завоеваний, которые мы реализовали за последние два года». «Все понимают, что это невозможно: и правящие круги на Украине, и западные элиты».
- Ударами по гражданским объектам в России Киев показывает «своему народу и их спонсорам», что в состоянии отвечать на действия Москвы. Российские силы, по его словам, наносят точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям ОПК Украины.
- Когда-то уехавшие россияне возвращаются в Россию или думают об этом из-за условий жизни на Западе. «Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной».
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что необходимо задуматься о смысле тех €50 млрд, которые Евросоюз намерен дать Киеву в течение четырех лет. Свое мнение он выразил на пресс-конференции с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
Премьер-министр Словакии подчеркнул, что у конфликта на Украине нет военного решения. «Я славянин, и мне больно, что славяне убивают друг друга», — заявил он.
Словакия после победы Фицо и его сторонников на парламентских выборах осенью 2023 года выступает против поставок оружия Украине и ее вступления в Евросоюз. Премьер подчеркивал, что Словакия сама испытывает серьезные проблемы, поэтому ей не до поддержки Киева.
Владимир Путин прокомментировал слова переговорщика от Киева, главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, о том, что власти Украины отказались от переговоров с Россией весной 2022 года после того, как обсудили этот вопрос с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном.
«[Он] сказал: да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании, господин Джонсон, и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну придурки, нет? <…> Уже все давно бы было закончено, полтора года назад», — сказал Путин.
Украина провалила свое контрнаступление, а если политика нынешних властей страны будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар. Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе встречи с главами муниципальных образований.
Губернатор Краснодарского края не давал поручений пересмотреть режим работы ночных клубов из-за военной операции на Украине, заявили в его пресс-службе.
Вениамин Кондратьев накануне сказал, что «нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе».
В пресс-службе главы региона сообщили, что Кондратьев «высказал свою позицию». Там также добавили, что вопрос о работе ночных заведений — «это уже решение муниципалитетов, владельцев клубов».
Президент Украины Владимир Зеленский на сессии Всемирного экономического форума в Давосе выступил против заморозки конфликта, объяснив это событиями 2014 года. «Напомню, что после 2014 года предпринимались попытки заморозить конфликт в Донбассе. Были влиятельные гаранты — канцлер Германии и президент Франции», — сказал Зеленский. Президента России Владимира Путина он назвал «хищником», которого не удовлетворят замороженные продукты.
Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Давосе заявила, что с самого начала конфликта были предположения, что Россия в течение нескольких недель займет всю Украину, но этого не произошло. По ее словам, теперь Украина как никогда близка к ЕС и может одержать победу, но для этого необходимо обеспечить гарантированное финансирование как минимум до конца 2024 года, а также стабильные поставки оружия Киеву.
Владимир Путин заявил, что у участников специальной военной операции «правильно выстроены жизненные приоритеты», а потому их стоит привлекать к работе в муниципалитетах. «Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди», — сказал он.
Офицера Росгвардии приговорили к шести годам колонии по делу о поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым.
Бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова задержали в марте. Дело касалось поставок некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Как заявлял депутат Александр Хинштейн, ущерб бюджету составил почти 400 млн руб.
Евросоюз начал «техническую работу» над реализацией идеи о помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России.
«Мы намерены достичь скорого прогресса», — заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.
После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в прошлом году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.
Парламент Эстонии отклонил законопроект о демонтаже памятника советскому воину в Таллине, известному как «Бронзовый солдат».
Обвиняемая в убийстве Татарского Дарья Трепова заявила в суде, что собиралась поехать на Украину волонтером. Она сообщила, что рассказала о своих планах журналисту Роману Попкову (СК считает его организатором взрыва).
По словам девушки, она «переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам». «На волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтером на Украину», — сказала она.
Через полгода Попков связался с ней, предложив помочь с переездом, а также стал давать небольшие поручения. По словам Треповой, он попросил ее купить незарегистрированные сим-карты, а позже познакомил с другом под ником Гештальт, который и отправил ей посылку с бюстом Татарского, который потом взорвался в кафе.