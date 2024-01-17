Над Белгородской областью дважды за ночь срабатывала система ПВО. В 2:52 мск губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух сбитых дронах, позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО сбили 7 украинских ракет «Ольха» и четыре беспилотника.

О второй атаке Гладков сообщил в 5:20 мск. По его словам, в регионе сбили несколько воздушных целей.

По предварительным данным, в результате двух атак нет пострадавших. Гладков сообщал о повреждении остекления в жилом секторе в Белгородском районе области, а также отключении света в одном из поселков.