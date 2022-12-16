США не стремятся к конфликту с Россией и сосредоточены на поставках необходимой Киеву помощи в области обороны, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он ответил на заявление посольства России в Вашингтоне после публикации о возможных поставках на Украину комплексов Patriot.

В посольстве предупредили Соединенные Штаты о «непредсказуемых последствиях» этого шага.

«США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — ответил пресс-секретарь.

Вашингтон «не позволит комментариям России диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине», добавил Райдер. Он подчеркнул, что речь идет об «оборонительных системах, которые предназначены для защиты жизней гражданских лиц». Говорить о возможности передачи Киеву ЗРК Patriot он отказался.