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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 296-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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08:19

Главы государств и правительств Евросоюза утвердили выделение Украине макрофинансовой помощи на 2023 год в размере €18 млрд, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы одобрили программу помощи Украине на сумму €18 млрд. ЕС держит свое слово», — сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Украине финансовую помощь на €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

07:21

США не стремятся к конфликту с Россией и сосредоточены на поставках необходимой Киеву помощи в области обороны, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он ответил на заявление посольства России в Вашингтоне после публикации о возможных поставках на Украину комплексов Patriot.

В посольстве предупредили Соединенные Штаты о «непредсказуемых последствиях» этого шага.

«США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — ответил пресс-секретарь.

Вашингтон «не позволит комментариям России диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине», добавил Райдер. Он подчеркнул, что речь идет об «оборонительных системах, которые предназначены для защиты жизней гражданских лиц». Говорить о возможности передачи Киеву ЗРК Patriot он отказался.

07:16

В Чехии планируется наладить производство беспилотников для вооруженных сил Украины, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников. То есть они понимают, что на территории Украины это будет обстреливаться нашими, и они сейчас разворачивают там производство беспилотников и нанимают украинцев прямо в Чехии», — сказал Кимаковский.

Он считает, что учитывая энергетические проблемы на территории Украины, развернуть там какое-либо производство вооружения в настоящее время невозможно. Если такие попытки и предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения российских ударов.

Вчера 22:06

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении девяти российских компаний из-за невозможности провести на них проверки, говорится в данных Федерального реестра страны. В документе указаны, в частности, структуры: Московская бизнес академия, Дальневосточный бассейновый филиал «Росморпорта», «Насосы Ампика», Intercom Ltd, Nuclin LLC, Alliance EG Ltd, Tavrida Microelectronics, VIP Technology и Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук.

Вчера 21:44

Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора на Украине геноцидом украинского народа. За проголосовали 507 депутатов, 12 — против, следует из результатов голосования. «Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932–1933 годов на Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины», — говорится в тексте резолюции.

Вчера 21:30

Германия направила Украине новый пакет военной помощи. Берлин передал Киеву:

  • Ракеты для систем ПВО Iris-T,
  • 2 бронированных ремонтно-эвакуационных машины,
  • 30 тыс. снарядов калибра 40 мм,
  • 5 тыс. артснарядов калибра 155 мм,
  • 4 машины скорой помощи,
  • 18 оснащенных механизированной системой погрузки грузовиков с колесной формулой 8x8.
Вчера 21:17

Около 97% российских военнослужащих возвращаются в зону проведения спецоперации после лечения в военных госпиталях из-за полученных при боевых действиях ранений, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. «97%, если говорить о тех, кто может вернуться к выполнению своих обязанностей. <...> Есть еще, конечно, кто выживает, но в силу определенных тяжелых последствий и травм он не может выполнять свой непосредственный долг как военнослужащий. Поэтому эта цифра сегодня достигает 97%», — сказал он в эфире телеканал «Россия 24».

По его словам, во время Великой Отечественной войны на фронт возвращались около 70% раненых, и нынешний показатель в 97% — это «очень серьезный результат». При этом, по словам Тришкина, смертность среди тех военных, кто попал в больницы, составляет «меньше половины процента».

Вчера 20:57

Под санкции США попали более 20 российских губернаторов, в том числе Московской и Ленинградской областей. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил введение ограничений участием глав регионов в процессе частичной мобилизации в России.

В санкционный список попали губернаторы:

  • Московской области Андрей Воробьев;
  • Ленинградской области Александр Дрозденко;
  • Белгородской области Вячеслав Гладков;
  • Ростовской области Василий Голубев;
  • Воронежской области Александр Гусев;
  • Курской области Роман Старовойт;
  • Вологодской области Олег Кувшинников;
  • Свердловской области Евгений Куйвашев;
  • Новгородской области Андрей Никитин;
  • Липецкой области Игорь Артамонов;
  • Брянской области Александр Богомаз;
  • Калининградской области Антон Алиханов;
  • Владимирской области Александр Авдеев;
  • Самарской области Дмитрий Азаров;
  • Новосибирской области Андрей Травников;
  • Волгоградской области Андрей Бочаров;
  • Смоленской области Алексей Островский;
  • Оренбургской области Денис Паслер;
  • Красноярского края Александр Усс;
  • Ставропольского края Владимир Владимиров;
  • Алтайского края Виктор Томенко;
  • Чувашии Олег Николаев;
  • Коми Владимир Уйба;
  • Башкирии Радий Хабиров;
  • Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Артюхов.
Вчера 20:27

Участники саммита стран Евросоюза не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ, решение об этом должны будут финализировать министры энергетики стран ЕС на встрече 19 декабря. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита.

Вчера 19:47

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны Евросоюза согласовали выделение нового пакета финансовой помощи Украине в размере €18 млрд.

Вчера 19:43

Департамент образования и науки не ограничивал школы в музыкальном оформлении новогодних мероприятий и не составлял стоп-листов, сообщили РБК в его пресс-службе. «У столичных школьников прекрасно развит вкус, и они сами способны подобрать себе те композиции, которые создадут им праздничное настроение. В наших школах работают настоящие профессионалы, которые способны сами выбрать достойную для детского праздника музыку», — сказали в департаменте.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в московских школах запретили ставить музыку ряда исполнителей на новогодних дискотеках. В частности, телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал скриншот сообщения для старост, которые занимаются подбором музыки для мероприятий. В стоп-лист, по его данным, попали в том числе признанные иноагентами рэперы Моргенштерн, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Face (Иван Дремин) и Noize MC (Иван Алексеев), а также певицы Земфира и Манижа, певец Валерий Меладзе, ДДТ, «Аквариум» и другие. Также в нем значились некоторые украинские исполнители, в частности Иван Дорн и Светлана Лобода.

Вчера 18:35

США ввели санкции в отношении бизнесмена Владимира Потанина, первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, компании «Интеррос», Росбанка, а также ряда чиновников в новых регионах России.

Вчера 18:16

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате попадания в крышу в селе Безымено Грайворонского городского округа разрушен частный жилой дом. «Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место», - написал он в своем Telegram.

Вчера 17:46
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле хутора Кучеров Беловского района. «Предварительно зафиксировано 6 прилётов. Пострадавших нет. Однако в двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стёкла, частично разрушены заборы», - написал он в своем Telegram.
Вчера 17:31
Украинский бригадный генерал Алексей Громов заявил, что Киев не намерен прекращать огонь в новогодний период.
Вчера 17:13
Владимир Путин заявил, что Евросоюз позволил Вашингтону «вытирать о себя ноги». «Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика его главного партнера Соединенных Штатов прямо ведет к деиндустриализации Европы, даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, мол, почему вы с нами так поступаете? .. А вы что хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?» — возмутился Путин.
Вчера 16:40
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении журналиста Александра Невзорова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). В ведомстве указывают, что в период с 9 марта по 30 мая 2022 года «Невзоров, находясь в неустановленном месте за пределами Российской Федерации, размещал публикации в виде текстовых записей и видеороликов, содержащих под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы № 3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины».
Вчера 16:30

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что в результате обстрела украинскими военными Петровского района Донецка погибла женщина.

Вчера 16:18

Владимир Путин заявил, что новые регионы России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) должны выйти на общероссийский уровень жизни к 2030 году.

Вчера 15:55
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе под обстрелом находятся инфраструктурные объекты. Он призвал жителей «быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях».
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