Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 296-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главы государств и правительств Евросоюза утвердили выделение Украине макрофинансовой помощи на 2023 год в размере €18 млрд, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы одобрили программу помощи Украине на сумму €18 млрд. ЕС держит свое слово», — сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Украине финансовую помощь на €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».
США не стремятся к конфликту с Россией и сосредоточены на поставках необходимой Киеву помощи в области обороны, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он ответил на заявление посольства России в Вашингтоне после публикации о возможных поставках на Украину комплексов Patriot.
В посольстве предупредили Соединенные Штаты о «непредсказуемых последствиях» этого шага.
«США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — ответил пресс-секретарь.
Вашингтон «не позволит комментариям России диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине», добавил Райдер. Он подчеркнул, что речь идет об «оборонительных системах, которые предназначены для защиты жизней гражданских лиц». Говорить о возможности передачи Киеву ЗРК Patriot он отказался.
В Чехии планируется наладить производство беспилотников для вооруженных сил Украины, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников. То есть они понимают, что на территории Украины это будет обстреливаться нашими, и они сейчас разворачивают там производство беспилотников и нанимают украинцев прямо в Чехии», — сказал Кимаковский.
Он считает, что учитывая энергетические проблемы на территории Украины, развернуть там какое-либо производство вооружения в настоящее время невозможно. Если такие попытки и предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения российских ударов.
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении девяти российских компаний из-за невозможности провести на них проверки, говорится в данных Федерального реестра страны. В документе указаны, в частности, структуры: Московская бизнес академия, Дальневосточный бассейновый филиал «Росморпорта», «Насосы Ампика», Intercom Ltd, Nuclin LLC, Alliance EG Ltd, Tavrida Microelectronics, VIP Technology и Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук.
Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора на Украине геноцидом украинского народа. За проголосовали 507 депутатов, 12 — против, следует из результатов голосования. «Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932–1933 годов на Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины», — говорится в тексте резолюции.
Германия направила Украине новый пакет военной помощи. Берлин передал Киеву:
- Ракеты для систем ПВО Iris-T,
- 2 бронированных ремонтно-эвакуационных машины,
- 30 тыс. снарядов калибра 40 мм,
- 5 тыс. артснарядов калибра 155 мм,
- 4 машины скорой помощи,
- 18 оснащенных механизированной системой погрузки грузовиков с колесной формулой 8x8.
Около 97% российских военнослужащих возвращаются в зону проведения спецоперации после лечения в военных госпиталях из-за полученных при боевых действиях ранений, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. «97%, если говорить о тех, кто может вернуться к выполнению своих обязанностей. <...> Есть еще, конечно, кто выживает, но в силу определенных тяжелых последствий и травм он не может выполнять свой непосредственный долг как военнослужащий. Поэтому эта цифра сегодня достигает 97%», — сказал он в эфире телеканал «Россия 24».
По его словам, во время Великой Отечественной войны на фронт возвращались около 70% раненых, и нынешний показатель в 97% — это «очень серьезный результат». При этом, по словам Тришкина, смертность среди тех военных, кто попал в больницы, составляет «меньше половины процента».
Под санкции США попали более 20 российских губернаторов, в том числе Московской и Ленинградской областей. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил введение ограничений участием глав регионов в процессе частичной мобилизации в России.
В санкционный список попали губернаторы:
- Московской области Андрей Воробьев;
- Ленинградской области Александр Дрозденко;
- Белгородской области Вячеслав Гладков;
- Ростовской области Василий Голубев;
- Воронежской области Александр Гусев;
- Курской области Роман Старовойт;
- Вологодской области Олег Кувшинников;
- Свердловской области Евгений Куйвашев;
- Новгородской области Андрей Никитин;
- Липецкой области Игорь Артамонов;
- Брянской области Александр Богомаз;
- Калининградской области Антон Алиханов;
- Владимирской области Александр Авдеев;
- Самарской области Дмитрий Азаров;
- Новосибирской области Андрей Травников;
- Волгоградской области Андрей Бочаров;
- Смоленской области Алексей Островский;
- Оренбургской области Денис Паслер;
- Красноярского края Александр Усс;
- Ставропольского края Владимир Владимиров;
- Алтайского края Виктор Томенко;
- Чувашии Олег Николаев;
- Коми Владимир Уйба;
- Башкирии Радий Хабиров;
- Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Артюхов.
Участники саммита стран Евросоюза не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ, решение об этом должны будут финализировать министры энергетики стран ЕС на встрече 19 декабря. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны Евросоюза согласовали выделение нового пакета финансовой помощи Украине в размере €18 млрд.
Департамент образования и науки не ограничивал школы в музыкальном оформлении новогодних мероприятий и не составлял стоп-листов, сообщили РБК в его пресс-службе. «У столичных школьников прекрасно развит вкус, и они сами способны подобрать себе те композиции, которые создадут им праздничное настроение. В наших школах работают настоящие профессионалы, которые способны сами выбрать достойную для детского праздника музыку», — сказали в департаменте.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в московских школах запретили ставить музыку ряда исполнителей на новогодних дискотеках. В частности, телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал скриншот сообщения для старост, которые занимаются подбором музыки для мероприятий. В стоп-лист, по его данным, попали в том числе признанные иноагентами рэперы Моргенштерн, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Face (Иван Дремин) и Noize MC (Иван Алексеев), а также певицы Земфира и Манижа, певец Валерий Меладзе, ДДТ, «Аквариум» и другие. Также в нем значились некоторые украинские исполнители, в частности Иван Дорн и Светлана Лобода.
США ввели санкции в отношении бизнесмена Владимира Потанина, первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, компании «Интеррос», Росбанка, а также ряда чиновников в новых регионах России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате попадания в крышу в селе Безымено Грайворонского городского округа разрушен частный жилой дом. «Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место», - написал он в своем Telegram.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что в результате обстрела украинскими военными Петровского района Донецка погибла женщина.
Владимир Путин заявил, что новые регионы России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) должны выйти на общероссийский уровень жизни к 2030 году.