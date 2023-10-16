Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 600-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
МВД объявило в розыск Марка Фейгина. Он подозревается в распространении фейков о российской армии.
Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники, 14-й, 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны Украины в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки.
Обломки беспилотника нашли в Балаковском районе Саратовской области.
Их обнаружили на сельскохозяйственных полях, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил глава района Сергей Грачев.
Украинское контрнаступление, которое идет более четырех месяцев, не привело к каким-либо результатам, кроме потерь для ВСУ, заявил президент Владимир Путин в интервью медикорпорации Китая.
«Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные ‒ один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал он.
Президент России Владимир Путин заявил, что для Москвы чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины.
«Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», — сказал он в интервью Центральному телевидению Китая.
Президент отметил, что в Декларации о государственном суверенитете Украины сказано, что страна является нейтральным государством. «Нет, в 2008 году зачем-то ‒ никакого кризиса еще не было ‒ объявили о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем? До сих пор никому непонятно. И так из года в год, из года в год накаляли обстановку», — заявил Путин.
С 2019-го стремление вступить в НАТО и ЕС закреплено в Конституции Украины.
США намерены согласовать выделение на помощь Украине и Израилю свыше $2 млрд, сообщил в интервью CBS News помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Как я уже сказал, [пакет помощи], безусловно, будет включать военную технику, необходимую для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для того, чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе со своими противниками-террористами», — сказал Салливан.
Сам Джо Байден заявил, что США способны одновременно помогать и Украине, и Израилю, при этом сохраняя «общую международную оборону». «И если мы этого не сделаем, то кто это сделает?» — спросил президент.
ВСУ обстреляли окраины сел Демидовка и Графовка Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, свет отключили в четырех населенных пунктах: Демидовке, Графовке, Поповке и Романовке. «Аварийные службы приступят к устранению последствий в светлое время суток», — сообщил Гладков.
Российские подразделения «Южной» группировки войск отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.
Атаки отражены в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка ДНР.
Также в районе Дылеевки, Желанного и Тоненького в этом же регионе военные уничтожили склады боеприпасов трех бригад территориальной обороны ВСУ.
По данным ведомства, потери украинской стороны на направлении составили до 410 раненых или погибших военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», а также орудия: Д-30 и Д-20.
Конфликт на Ближнем Востоке, где продолжается война палестинского исламистского движения ХАМАС с Израилем, по масштабу нельзя сравнить с боевыми действиями на Украине, считает президент Владимир Путин.
Путин сказал об этом, отвечая на просьбу репортера телеканала «Россия» Павла Зарубина прокомментировать доклад комиссии при конгрессе США, авторы которого заявили о необходимости укреплять обороноспособность Соединенных Штатов и готовиться к возможной войне на два фронта — с Россией и Китаем,
«Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они [США] хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» — сказал на это президент.
Вооруженные силы Украины готовят на отдельных участках боевых действий новые наступательные операции, и российская сторона об этом знает, заявил президент Владимир Путин в интервью репортеру телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Он вновь назвал контрнаступление Киева провалившимся.
«Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», — сказал Путин. Он назвал происходящее на линии соприкосновения «активной обороной», и отметил, что российские войска улучшают свое положение «на большом довольно пространстве», в том числе на купянском, авдеевском и запорожском направлениях.
Украине становится труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание властей в ключевых странах-партнерах переключается на предстоящие там выборы, заявил Reuters украинский министр финансов Сергей Марченко.
«Я вижу большую усталость, я вижу большую слабость наших партнеров», — сказал он в кулуарах заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше.
Сейчас Украина прилагает «в два раза больше усилий» по сравнению с прошлой встречей в апреле, чтобы убедить союзников оказать Киеву помощь, сказал Марченко.
В ночь на 15 октября средства противовоздушной обороны перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России, сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Курский поселок Тёткино попал под обстрел со стороны Украины, повреждены четыре домовладения и газовая труба, сообщил губернатор Роман Старовойт.
В Севастополе объявили воздушную тревогу.
Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью около 17:30 мск.
Концентрация войск и техники ВСУ на боях за Артемовск (Бахмут) и отсутствие каких-либо оборонных сооружений являются двумя главными ошибками Киева на поле боя, считает бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его мнению, украинское руководство «исчерпало предел компетенции», поэтому, несмотря на опасения людей, нужно провести выборы.
Арестович считает, что ради «мифа о «Фортеце [крепости] Бахмут» было потрачено очень много войск, техники и ресурсов, которые можно было бы использовать и которых сейчас не хватает на юге.
Киев не возводит на поле боя оборонные сооружения, подобные «линии Суровикина» и которые позволили бы резко поднять устойчивость украинских сил, продолжил Арестович. «Этого сделано не было, и это вторая наша стратегическая ошибка», — написал он.
Российские власти увеличивают военный бюджет, усиливают производство и принимают другие меры, а украинское руководство «глушит» бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, а также «поощряет коррупцию», заявил Арестович.
Глушковский район Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, обесточены Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи.
Сводка Минобороны России:
- На Купянском направлении российские войска отразили семь штурмовых атак у Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области. Пресечена деятельность украинской ДРГ.
- На Краснолиманском направлении отражены две атаки у Серебрянки в ДНР, на Донецком направлении — одна, на Запорожском — пять, в том числе у Вербового и Работино.
- На Южно-Донецком направлении российские войска «нанесли огневое поражение» военным ВСУ у Угледара и Никольского.
- На острове Алешкинский (херсонское направление) пресечена деятельность ДРГ.
Движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановлено, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мост восстановлен на 18 дней раньше срока, добавил он.
Движение по Крымскому мосту восстановлено.