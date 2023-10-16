Президент России Владимир Путин заявил, что для Москвы чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины.

«Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», — сказал он в интервью Центральному телевидению Китая.

Президент отметил, что в Декларации о государственном суверенитете Украины сказано, что страна является нейтральным государством. «Нет, в 2008 году зачем-то ‒ никакого кризиса еще не было ‒ объявили о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем? До сих пор никому непонятно. И так из года в год, из года в год накаляли обстановку», — заявил Путин.

С 2019-го стремление вступить в НАТО и ЕС закреплено в Конституции Украины.