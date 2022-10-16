Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 235-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Гражданам, которые столкнулись с нарушениями порядка частичной мобилизации, следует обращаться в Госдуму, там подобные обращения будут рассматривать в приоритетном порядке, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
«Частичная мобилизация должна завершиться в течение 2 недель. Важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами, — подчеркнул он. — Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь». Володин предложил подписчикам обращаться к нему и в комментариях в «Телеграме», «сообщения изучаются».
Одна из ракет HIMARS предположительно попала в здание городской администрации Донецка, сообщил мэр.
По данным Минобороны, теракт произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которых готовили к участию в спецоперации на Украине. Двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу, погибли 11 человек, 15 пострадали.
Адмирал НАТО указал, что Китай не осудил действия России на Украине, хотя и говорит о важности суверенитета и международно признанных границ. Китайский дипломат в ответ заявил о необходимости «понять первопричину» конфликта.
«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно», — написал Маск, отвечая на один из постов.
В Белгородской области произошел теракт на военном полигоне, 11 человек погибли, 15 пострадали, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, теракт произошел во время занятий с добровольцами — двое граждан СНГ открыли огонь по собравшимся, стрелков ликвидировали.
Риск ядерной катастрофы в мире сейчас на высочайшем уровне за последние 60 лет, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
«Было бы здорово, если бы однажды человечество прекратило целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит всю жизнь на Земле», — написал он в Twitter, комментируя сообщения об учениях сил ядерного сдерживания НАТО с полетами бомбардировщиков B-52 над Бельгией, Северным морем и Британией.
«Но ведь ни один разумный человек не начнет ядерную войну? Проблема этой логики в том, что, если бы имели дело с разумными людьми, никакой войны вообще бы не было», — добавил Маск.
Он отметил, что Россия может уничтожить США и Европу ядерными ударами менее чем за 30 минут. «Конечно, использовать их было бы безумием, но также безумно вообще оказаться в такой ситуации», — заключил бизнесмен.
В ходе боевых действий на Украине Россия фактически получает опыт борьбы с армией НАТО, заявила в интервью Newsweek украинский вице-премьер Ольга Стефанишина. Она добавила, что чем нерешительнее действует Запад, тем сильнее становится Москва.
Работы по усилению пролетов левой части Крымского моста завершены, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы!», — рассказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что о мире на Украине можно было бы договориться за неделю, если бы стороны сели за стол переговоров. В интервью NBC он предложил сначала добиться мира, а уже потом выяснять, кто виноват.
«Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди», — сказал Лукашенко.
При этом белорусский лидер уверен, что президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельным и ему запретили вести переговоры. Ранее Зеленский утвердил решение СНБО, запрещающее переговоры с президентом России, пока последнюю должность занимает Владимир Путин.
Лукашенко также заявил, что Минск поддерживает Москву в ходе военной операции. «Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было», — сказал он.
Белорусский президент добавил, что в стране лечат и кормят как украинцев, так и россиян. «Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим. Ну, видимо, нас не хотят слушать и не хотят услышать. Ну, это дело ваше», — ответил он на вопрос журналиста.
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что нефтебаза в Белгородском районе области подверглась обстрелу.
«Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе», — рассказал он.
Также Гладков сообщил, что был обстрелян таможенный пункт пропуска в Щебекино, в него «прилетело 14 снарядов». Он отметил, что жертв нет.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил работу ПВО над городом. По его словам, в Казачке (Казачья бухта), средства ПВО работают в тренировочном режиме. Он попросил жителей не снимать это на видео и не выкладывать в интернет.
«Прошу сохранять спокойствие», — добавил Развожаев.
Четверо мобилизованных жителей Минусинска погибли в ходе боевых действий на Украине, сообщило официальное издание города «Власть труда». Также о гибели мобилизованных пишет портал «Взгляд. Инфо» со ссылкой на родственников погибших.
«Жители Красноярского края, мобилизованные в ходе частичной мобилизации погибли в ходе спецоперации», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края.
Главное из брифинга Минобороны России:
- В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.
- ВСУ предпринимали попытке провести разведку боем на краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Сергеевка и Макеевка в ЛНР, а также в районе Новосадового и Торского в ДНР. В Минобороны заявили, что отбросили подразделения Украины на исходные позиции, противник потерял до 60 человек, а также две БМП и семь пикапов.
- Также ВСУ предпринимают попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, в районе населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. Минобороны заявило, что все атаки были отражены.
- ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожено более 160 украинских военнослужащих, размещавшихся в трех казарменных помещениях.