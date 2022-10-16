Риск ядерной катастрофы в мире сейчас на высочайшем уровне за последние 60 лет, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Было бы здорово, если бы однажды человечество прекратило целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит всю жизнь на Земле», — написал он в Twitter, комментируя сообщения об учениях сил ядерного сдерживания НАТО с полетами бомбардировщиков B-52 над Бельгией, Северным морем и Британией.

«Но ведь ни один разумный человек не начнет ядерную войну? Проблема этой логики в том, что, если бы имели дело с разумными людьми, никакой войны вообще бы не было», — добавил Маск.

Он отметил, что Россия может уничтожить США и Европу ядерными ударами менее чем за 30 минут. «Конечно, использовать их было бы безумием, но также безумно вообще оказаться в такой ситуации», — заключил бизнесмен.