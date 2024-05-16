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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 813-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:31

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь снарядов и беспилотников над российскими регионами:

  • Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету комплекса «Точка-У» и один дрон.
  • Над Крымом уничтожили четыре и перехватили два беспилотника.
  • Над Тульской областью сбили два дрона.
  • Над Брянской и Калужской областями уничтожили по одному беспилотнику.
07:13

В Сухиничском районе Калужской области ночью сбили дрон, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

03:35

Новая Зеландия объявила о новых санкциях против России из-за военных действий на Украине. По словам главы МИДа Уинстона Питерса, в черный список попали 28 физических и 14 юридических лиц, которые «оказывают военную и стратегическую поддержку» Москве.

00:47

Генштаб ВСУ сообщил об идущих боях близ сел, расположенных в Купянском районе Харьковской области, а также на территории ЛНР: на направлениях Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка и Ковалевка — Новоегоровка.

«В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения перегруппировались на более выгодные позиции», — говорится в сообщении штаба.

00:34

Силы ПВО сбили пять ракет ATACMS над территорией Крыма, сообщило Министерство обороны.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на Северной стороне повреждены два частных дома и машина,

Пострадавших нет.

00:29

Под обстрел попал белгородский город Шебекино, два человека пострадали, их доставят в мединские учреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пожарные тушат загоревшиеся гараж и автомобиль.

Вчера 23:41

В Белгородской области отменили ракетную опасность, сообщили в управлении МЧС по региону. 

Вчера 23:31

В Белгородской области вновь объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

Вчера 23:29

В Севастополе отбой воздушной тревоги, губернатор Михаил Развожаев сообщил об отражении военными атаки ВСУ. По его словам, «на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры».

Вчера 23:01

В Севастополе объявлена воздушная тревога, работает ПВО, сбито уже несколько воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», – написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 22:30

В Белгородской области ракетная опасность отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в 22:28 мск. 

Вчера 22:20

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, сообщил в 22:14 мск губернатор Вячеслав Гладков. 

Вчера 22:19

Системы ПВО сбили две авиационные управляемые бомбы Hammer над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Вчера 21:43

Вячеслав Гладков сообщил, что сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью дронов. В селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона имеются частичные повреждения корпусов и технологического оборудования на территории сельскохозяйственного предприятия. В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая поврежден один легковой автомобиль, в Новостроевке-Второй в результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечены заборы в трех частных жилых домовладениях.

Вчера 21:34

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в течение дня со стороны Украины были обстреляны деревня Куриловка, сёла Свердликово и Гуево, хутор Олешня Суджанского района, пункт пропуска «Тёткино», посёлки Тёткино и Новый Путь, деревня Елизаветовка и село Весёлое Глушковского района, посёлок Садовый Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. В Глушковском районе с украинского дрона сброшено взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Весёлое. Был ранен один из работников.

Вчера 21:16

Вячеслав Гладков сообщил, что системой ПВО над над Белгородом и Белгородским районом сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе селе Петровка различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения, временно без света остаются жители одной из улиц.

Вчера 20:47

56% украинцев, которые живут в Германии, Польше и Чехии, интересуются тем, что происходит у них на родине, сообщает «Страна ua» со ссылкой на опрос КМИС. Остальные либо затруднились с ответом, либо сказали, что им совсем неинтересно, что происходит на Украине.

Вчера 20:39

Росавиация сообщила, что аэропорт Волгограда с 20:00 вернулся к штатному режиму работы.

Вчера 20:25

Ракетная опасность на всей территории Белгородской области отменена.

Вчера 20:14

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты, передает «РИА Новости». Все рейсы задерживаются.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине

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