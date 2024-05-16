Генштаб ВСУ сообщил об идущих боях близ сел, расположенных в Купянском районе Харьковской области, а также на территории ЛНР: на направлениях Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка и Ковалевка — Новоегоровка.

«В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения перегруппировались на более выгодные позиции», — говорится в сообщении штаба.