Сумма замороженных российских активов в Германии на сегодняшний день составляет около €3,9 млрд. Об этом РБК сообщили в немецком Минфине.

Там уточнили, что в эту сумму включены активы попавших в санкционные списки физических и юридических лиц (их денежные средства, корпоративные инвестиции и яхты), а также замороженные активы ЦБ.

В январе объем заблокированных российских активов в Германии составлял около €4,1 млрд. Власти страны пояснили, что сумма подвержена колебаниям на рынке, а также может меняться из-за исключений лиц из санкционного списка ЕС.

Что касается дальнейшей судьбы замороженных в Германии российских активов, Берлин придерживается подхода, который бы был «юридически жизнеспособным».

«Недавно на уровне ЕС мы добились существенного прогресса в области так называемой непредвиденной прибыли (англ. Windfall Profit). Центральный депозитарий ценных бумаг имеет право на прибыль, получаемую за счет активов ЦБ РФ. Для нас по-прежнему важно, чтобы решение (по конфискации активов. — РБК) было юридически жизнеспособным», — заявили РБК в пресс-службе Минфина Германии.