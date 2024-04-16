Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 783-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
На Украине объявлена воздушная тревога в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, свидетельствует карта оповещений.
Федеральный совет Швейцарии пока не видит необходимости формально присоединяться к международной группе по поиску активов попавших под санкции россиян REPO (сокращение от Russian Elites, Proxies, and Oligarchs). Группа работает с марта 2022 года, в нее входят страны G7 и Австралия, в ее работе участвуют представители Еврокомисии.
Спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон сообщил о планах представить отдельные законопроекты по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню, сообщили Politico и Hill.
Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге 15 апреля заявил, что администрация США выступит против отдельного законопроекта, в котором будет идти речь только о помощи Израилю, без Тайваня и Украины. Джонсон пояснял, что в законопроекте относительно Украины может идти речь о том, что она получит помощь в кредит вместо грантов или что для оплаты этой помощи могут быть использованы российские активы. Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что Киев согласится на помощь от Вашингтона в кредит.
США не будут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
Его спросили, почему американские силы не могут перехватывать российские ракеты и беспилотники на Украине по аналогии с иранскими, направленными на Израиль. «Я знал, что этот вопрос возникнет. Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз», — сказал Кирби.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому представили новый барражирующий боеприпас, сообщила «Украинская правда». По данным издания, дальность полета беспилотника составляет более 100 км, он работает на электрическом двигателе. На дрон можно установить боевую часть весом до 3 кг.
Издание «Страна ua» сообщило об аварийном отключении света в Кривом Роге. В больницах и на объектах критической инфраструктуры включили генераторы.
Украинские власти сообщили об изменении правил оформления паспорта для тех граждан, которые находятся за рубежом. Если раньше люди стояли в живой очереди, то теперь в Польше, Германии, Испании, Чехии, Италии, Словакии и Турции украинцы смогут получить переоформить загранпаспорт лишь по электронной очереди.
Глава администрации Чугуева (Харьковская область) Сергей Лебоденко сообщил о четырех взрывах. По его словам, разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Росфинмониторинг внес «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в России террористическая организация) в перечень террористов и экстремистов.
Минздрав Запорожской области сообщил об отсутствии пострадавших при попытке ракетного удара ВСУ по Бердянску. Ранее о трех раненых сообщил Владимир Рогов.
Глава Крыма Сергей Аксенов своим распоряжением запретил иностранцам предоставлять патенты на работу в регионе по 35 видам экономической деятельности.
Правительство Нидерландов объявило, что согласовало выделение Украине еще €4,4 млрд в ближайшие два года.
Деньги пойдут на военную и гуманитарную помощь.
Жалоба защиты на заочный арест главы СБУ Василия Малюка поступила в Басманный суд Москвы. Информацию РБК подтвердили в пресс-службе инстанции, отметив, что поступила «апелляционная жалоба адвоката».
В конце марта Басманный суд заочно арестовал Малюка по статье о теракте. До этого он заявил, что СБУ не будет подтверждать причастность к убийствам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского. При этом Малюк рассказал в деталях об оружии и взрывчатке, использованных на месте преступлений.
Сумма замороженных российских активов в Германии на сегодняшний день составляет около €3,9 млрд. Об этом РБК сообщили в немецком Минфине.
Там уточнили, что в эту сумму включены активы попавших в санкционные списки физических и юридических лиц (их денежные средства, корпоративные инвестиции и яхты), а также замороженные активы ЦБ.
В январе объем заблокированных российских активов в Германии составлял около €4,1 млрд. Власти страны пояснили, что сумма подвержена колебаниям на рынке, а также может меняться из-за исключений лиц из санкционного списка ЕС.
Что касается дальнейшей судьбы замороженных в Германии российских активов, Берлин придерживается подхода, который бы был «юридически жизнеспособным».
«Недавно на уровне ЕС мы добились существенного прогресса в области так называемой непредвиденной прибыли (англ. Windfall Profit). Центральный депозитарий ценных бумаг имеет право на прибыль, получаемую за счет активов ЦБ РФ. Для нас по-прежнему важно, чтобы решение (по конфискации активов. — РБК) было юридически жизнеспособным», — заявили РБК в пресс-службе Минфина Германии.
Владимир Рогов заявил агентству «РИА Новости», что в результате ракетного удара ВСУ по Бердянску пострадали три мирных жителя. Они получили легкие ранения.
Владимир Зеленский сообщил о подписании оборонного соглашения с Латвией. В Риге пообещали Киеву ежегодно выделять военную помощь в размере 0,25% ВВП. В этом году Украина получит помощь на €112 млн.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 850 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе танк, две САУ М109 Paladin, три САУ «Гвоздика», САУ «Акация».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Новое, Красногоровка;
- на авдеевском направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново, Очеретино, отражены семь контратак в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Новобахмутовка, Бердычи;
- на южнодонецком направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Водяное, Старомайорское;
- на херсонском направлении нанесен удар по позициям бригады ВСУ в районе Работино.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил против передачи украинской армии средств, заложенных в бюджете на финансирование телемарафона. По его словам, «реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности».