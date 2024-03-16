Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 751-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
ФСБ задержала россиянина, которого подозревают в попытке совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области.
По данным спецслужбы, подозреваемый 1962 года рождения действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. ФСБ считает, что мужчину завербовали во Львове, где он прошел подготовку в украинских спецслужбах. Затем он отправился в Россию, чтобы совершить теракт «путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах специальной военной операции».
Против задержанного завели дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, до 20 лет лишения свободы) и арестовали. Как заявили в ФСБ, он сознался и сотрудничает со следствием.
Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил штаб Объединенной группировки войск, где ему доложили об обстановке в зоне военных действий. Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил ему, что российские военные за неделю уничтожили три американских комплекса Patriot, принадлежащих Украине, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire.
Кроме того, российские войска ударили авиационным боеприпасом по пункту дислокации украинского разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен» (сформировано ветеранами полка «Азов», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Потери украинской стороны Минобороны оценило в 300 человек.
На территории Сызранского НПЗ в Самарской области ночью произошел пожар. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотника, в результате загорелась установка по переработке нефтепродуктов. В регионе создали оперативный штаб по ликвидации последствий.
Еще один дрон пытался атаковать Новокуйбышевский НПЗ, но попытку удалось пресечь, сообщил Азаров.
Берлин, Париж и Варшава договорились «закупить еще больше оружия» для Киева «на всем мировом рынке», заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском.
Доходы от замороженных российских активов также будут направлены на закупку оружия для Украины, сказал он. «Мы втроем серьезно относимся к поддержке Украины. Больше, чем когда-либо, наше единство — это наша сила», — подчеркнул канцлер.
Российские власти заявляли, что любые меры, которые на Западе решат применить к заблокированным активам, будут представлять собой «воровство российского имущества». Москва осуждает поставки западного оружия Киеву и подчеркивает, что оно не помешает ей достичь целей военной операции.
В Белгороде и Белгородском районе вечером вновь была запущена сирена ракетной опасности. Через несколько минут Гладков сообщил об отмене тревоги.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате трех массированных обстрелов из РСЗО «Вампир», «Смерч» и комплекса «Точка-У» погибли два человека, 12 получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Владимир Путин заявил, что российские военные уверенно удерживают инициативу на линии боевого соприкосновения.
Владимир Путин заявил, что безнаказанными удары украинской армии по России не останутся. По его словам, в нападении в последние дни участвовали свыше 2,5 тыс. личного состава и 35 танков. Президент заявил, что украинские военные «бежали с потерями».
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости переговоров по поводу конфликта на Украине. «Эта война идет в 21-м веке на европейском континенте, и сейчас настало трудное время, предполагающее разделение вопроса суверенитета [Украины] и прекращения огня», — цитирует министра агентство «РИА Новости».
Национальные олимпийские комитеты (НОК) Эстонии, Литвы и Латвии направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором выступили против того, чтобы спортсмены из России и Белоруссии принимали участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
В Белгороде при обстреле поврежден торговый объект и корпус производственного предприятия, уточнил мэр Валентин Демидов.
Два дрона упали на территории предприятия в Калужской области минувшей ночью, один из беспилотников взорвался, к серьезным повреждениям это не привело, заявил губернатор Владислав Шапша. Что это за предприятие, он не уточнил.
Пентагону в приоритетном порядке необходимо $6,5 млрд для пополнения запасов вооружений после оказания помощи Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на документ ведомства, направленный в конгресс США.
В общей сложности Пентагон испытывает потребность в пополнении запасов вооружений примерно на $10 млрд, говорят источники агентства. По их словам, в ведомстве пытаются убедить ряд законодателей поддержать пакет помощи Украине на $60 млрд, так как средства на производство замены этого оружия получат предприятия в родных штатах конгрессменов.
Мирный житель погиб при обстреле Белгорода. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, погибший находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. От полученных ран мужчина скончался на месте.
ФСБ сообщила о задержании в Брянске агента «легиона Свобода России» (запрещенной в России террористической организации), который заложил бомбы у офисов энергокомпаний и социальных учреждений.
Минобороны сообщило, что около 13:00 над Белгородской областью были уничтожены десять реактивных снарядов, выпущенных РСЗО RM-70 «Вампир» с территории Украины.
Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении с российской стороны тел 100 погибших солдат.
Дмитрий Песков заявил, что последние атаки ВСУ, обстрелы Белгорода и Донецка являются попытками бросить тень на президентские выборы и дестабилизировать ситуацию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция уже втянута в конфликт на Украине, а заявления Эмманюэля Макрона свидетельствуют о том, что Париж не прочь повысить свою вовлеченность.