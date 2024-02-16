Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до семи человек, среди них один ребенок, сообщили в Минздраве.

Ранее было известно о шести погибших. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что скончалась 80-летняя женщина.

Выросло и число пострадавших — с 17 до 18 человек, в больницу самостоятельно обратилась еще одна женщина. Четырех человек после оказания медицинской помощи отпустили домой.