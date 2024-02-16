Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 722-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Четыре человека, которые получили ранения при обстреле Белгорода, доставлены в столичный НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, а также Российскую детскую клиническую больницу. Состояние взрослых и одного ребенка оценивается как тяжелое. Еще один ребенок находится в состоянии средней тяжести, сообщил помощник главы минздрава Алексей Кузнецов.
В ночь на 16 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Черным морем, сообщило Минобороны. Один дрон уничтожили над Белгородской областью, остальные четыре — над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.
Полное отступление Вооруженных сил Украины из Авдеевки — вопрос времени, пишет The Washington Post. Украинские военные сказали газете, что частичный вывод войск уже начался.
Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до семи человек, среди них один ребенок, сообщили в Минздраве.
Ранее было известно о шести погибших. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что скончалась 80-летняя женщина.
Выросло и число пострадавших — с 17 до 18 человек, в больницу самостоятельно обратилась еще одна женщина. Четырех человек после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что сегодня в городе простились с рядовым Сергеем Симчишиным. Он является уроженцем города, там же учился, работал на предприятиях общественного питания. Контракт с Минобороны подписал осенью 2023 года. Погиб возле поселка Терны в ДНР.
Владимир Путин в ходе посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле заявил, что за последний год-полтора отечественный оборонно-промышленный комплекс увеличил производство индивидуальной бронезащиты в 10 раз, танков в пять раз, бронемашин различного класса в 3,5 раза.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что открытое горение на нефтебазе ликвидировано. «Совместные усилия курских пожарных, наших военнослужащих и специалистов других оперативных служб позволили не допустить увеличения площади горения и минимизировать последствия», - написал он в Telegram.
МИД Чехии сообщил, что гражданин этой страны погиб в районе Авдеевки, воюя на стороне украинской армии. В общей сложности в Праге признали гибель четырех граждан Чехии на Украине, сообщает CTK.
В Минздраве России уточнили, что всего в Белгороде было 20 пострадавших при ударе ВСУ, однако четверых из них госпитализировать не стали.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что четверо пострадавших при обстреле Белгорода будут направлены на лечение в Москву. В их числе и двое детей, сообщают «РИА Новости».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса договорились о создании в Польше тренировочного центра для украинской армии.
Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер пообещал главкому ВСУ Александру Сырскому помощь на 100 млн евро. В новый пакет войдут в том числе противоминные машины, грузовики, бомбы для беспилотников.
Владимир Путин приехал на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где ознакомится с производством бронетехники и пообщается с рабочими, передает ТАСС.
Вячеслав Гладков привел уточненную информацию по разрушениям из-за обстрела Белгорода.
В самом областном центре выбиты окна в 128 квартирах в 10 многоквартирных домах. Повреждены 15 частных домовладений, 34 автомобиля, четыре магазина. Есть разрушения на территории промышленного предприятия, добавил губернатор.
В других населенных пунктах Белгородского района повреждения получили:
- в поселке Дубовое - четыре частных домовладения, три многоквартирных дома и шесть автомобилей;
- в селе Репное - одно частное домовладение и три автомобиля;
- в поселке Разумное - один многоквартирный дом;
- в селе Шагаровка – три частных домовладения и один автомобиль;
- в микрорайоне Таврово-1 – один частный дом.
На восстановление Украины после почти двух лет полномасштабных военных действий понадобится $486 млрд (€452,8 млрд), сообщает Еврокомиссия. Это совместная оценка украинского правительства, Всемирного банка и ООН, которая охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023-го. Годом ранее затраты оценивались в $411 млрд (€383 млрд).
Эта сумма рассчитана на десять лет, уточняет ЕК. 17% нужно на восстановление и реконструкцию жилья, 15% — транспорта, 14% — торговли и промышленности, 12% — сельского хозяйства, 10% — энергетики. По данным украинских властей, в 2024 году стране понадобится около $15 млрд для неотложных мер, около $5,5 млрд из них удалось получить от международных партнеров страны, а также за счет ее собственного бюджета.
Среди погибших при ударе в Белгороде — годовалая девочка, а также мужчина, который скончался в реанимации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что из 17 пострадавших шестеро находятся в тяжелом состоянии с осколочными ранениями. У девятерых состояние средней тяжести. Двое мальчиков — 7 и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение.
Власти Львовской области сообщили, что в результате утреннего удара была уничтожена электроподстанция, от которой питались в том числе офисные издания. Они теперь получают электроэнергию от генераторов.
Больше всего украинцы доверяют Валерию Залужному. Согласно опросу КМИС, данные которого приводит «Страна.ua», рейтинг доверия бывшего главкома ВСУ составляет 92%.
Главе Главного управления разведки Кириллу Буданову доверяют 66% респондентов, президенту Владимиру Зеленскому — 64%, новому главкому Александру Сырскому — 40%. Петр Порошенко пользуется доверием 31% украинцев, а Алексей Арестович — 11%.
По данным Минздрава, в Белгороде в результате ракетной атаки погибли шесть человек.
Минздрав России сообщил, что при атаке на Белгород в общей сложности пострадали 17 человек. В город направлены врачи из Москвы.
Все, что известно к этому моменту о ракетном удар по центру Белгорода, можно почитать здесь.