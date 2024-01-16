Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 692-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
За ночь над Воронежской и Белгородской областями нейтрализованы 12 беспилотников, сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.
Воронеж подвергся атаке беспилотников, ее отразили силами ПВО, сообщил губернатор области Александр Гусев. Минобороны уточнило, что в Воронежской области были сбиты три беспилотника в период с 1:50 до 2:50.
Гусев позднее сообщил, что в квартиру на Тепличной улице попали фрагменты сбитого дрона, пострадала девочка 2013 года рождения. У нее резаные раны руки, ноги и шеи. Мэр города Вадим Кстенин рассказал, что жильцов получившего повреждения дома эвакуировали в близлежащую школу, в самом доме работают специалисты. В городе ввели режим ЧС «для оперативности принятия решений».
Россия через три-пять лет может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью The Times. В отчете Службы внешней разведки Эстонии, на который ссылается глава эстонского правительства, говорится, что Россия рассматривает балтийские страны как «наиболее уязвимую часть» блока и может предпринять враждебные действия в их отношении.
Кабинет министров Украины внесет в Верховную раду новый законопроект о мобилизации через несколько недель, сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова. По ее словам, замечания у депутатов Верховной рады по законопроекту были не по его сути, а по поводу формы, когда как главная идея документа не изменится.
В Белгородском районе на подлете к городу сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. <...> Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка», — написал Гладков в Telegram.
Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках про армию, сообщил источник РБК.
Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала идею депутатов-единороссов расширить список преступлений в статье о конфискации имущества (ст. 104.1 УК). Теперь в ней могут появиться деяния, совершенные из корыстных побуждений в рамках статьи о дискредитации армии (ст. 207.3 УК) и статьи о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК), рассказал собеседник.
Авторы законопроекта также предлагают отнести к деятельности, направленной против безопасности государства, все преступления диверсионной направленности. Кроме того, инициаторы поправок предлагают предусмотреть лишение званий и госнаград за совершение таких преступлений.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Сушаны Климовского района. «Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение», - написал он в Telegram.
Минздрав ЛНР сообщил об обстреле медицинского автомобиля Лисичанской центральной городской больницы. Ранение получил водитель машины, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о похоронах механика–водителя 255-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Артема Щербашина. С детства он жил в Севастополе, где и работал. После объявления частичной мобилизации добровольно явился в военкомат и был призван в ряды российской армии. После прохождения подготовки был направлен в зону проведения военной операции. Геройски погиб на станции Мандрыкино Петровского района Донецка.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 550 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, пять САУ «Гвоздика», САУ «Акация».
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражена атака ВСУ в районе Синьковки, нанесены удары по позициям украинской армии в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое, Стельмаховка;
- на Краснолиманском направлении отражена атака ВСУ в районе Червоной Дибровы;\
- на Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андрееевка, Курдюмовка;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районе Новомихайловки;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районе населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка.
Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Швейцарию, где примет участие в экономическом форуме в Давосе.
«В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупного бизнеса, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины», — написал Зеленский в телеграм-канале.
Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии пришли с обыском в редакцию новостного агентства 24.kg, к журналистам не пускают адвокатов, сообщило само издание.
Силовики забрали на допрос шеф-редактора агентства Махинур Ниязову, гендиректора Асель Оторбаеву и главного редактора Антона Лымаря, а также изъяли редакционную технику: компьютеры, ноутбуки и другое оборудование. Позднее в ведомстве рассказали, что обыск связан с уголовным делом по статье о «Пропаганде войны» (ст. 407).
Ниязова сообщила журналистам, что дело связано со статьей, написанной о конфликте на Украине. По какой именно публикации идет следствие, до сих пор неизвестно. Редакция опечатана.
24.kg входит в пятерку самых читаемых СМИ в Киргизии.
Заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita допустил новую волну украинских беженцев в Европе. По его словам, в Варшаве желают украинцам только побед, но «нельзя исключать, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад».
Минобороны Германии прокомментировало материал в Bild, в котором говорилось о сценарии будущей войны России и НАТО. «Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — заявили в военном ведомстве.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что украинские войска мешают разминированию и восстановлению Соледара, Артемовска и Марьинки. По его словам, строительство новых кварталов и запуск предприятий произойдут после того, как украинские военные будут отодвинуты от этих городов.
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, что украинские военные сбили какие-либо российские самолеты за последние сутки. Он предложил уточнить этот вопрос в Министерстве обороны.
Дмитрий Песков не стал комментировать опубликованный Bild сценарий войны России и НАТО. «Это издание не гнушается писать различные «утки»», - объяснил он.
Мария Захарова прокомментировала материал в немецком издании Bild, в котором со ссылкой на секретный документ Бундесвера расписан сценарий будущей войны России и НАТО в 2025 году. «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», - написала она в Telegram.