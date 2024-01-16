Воронеж подвергся атаке беспилотников, ее отразили силами ПВО, сообщил губернатор области Александр Гусев. Минобороны уточнило, что в Воронежской области были сбиты три беспилотника в период с 1:50 до 2:50.

Гусев позднее сообщил, что в квартиру на Тепличной улице попали фрагменты сбитого дрона, пострадала девочка 2013 года рождения. У нее резаные раны руки, ноги и шеи. Мэр города Вадим Кстенин рассказал, что жильцов получившего повреждения дома эвакуировали в близлежащую школу, в самом доме работают специалисты. В городе ввели режим ЧС «для оперативности принятия решений».