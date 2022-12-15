В Минцифры высказались против законодательного запрета на удаленную работу в ИТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, говорится в телеграм-канале ведомства. «Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые в том числе находятся и за границей», — отмечается в сообщении.

В ведомстве считают, что определять формат работы сотрудников должны сами компании, однако в Минцифры согласились с тем, что удаленная работа разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем невозможна. Такие ограничения, отметили в Минцифры, следует включать в государственные контракты.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который предусматривает ограничение на удаленную работу для россиян, покинувших страну.