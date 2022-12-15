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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 295-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:48

Сегодня утром центр Донецка подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу, сообщил глава администрации города Александр Кулемзин.

«Под обстрелами оказался квадрат пересечения пр-та Б. Хмельницкого и ул. Университетской, бул. Школьный, ул. Набережная, район Крытого Рынка», — написал он. Всего в этот район попало около 40 ракет установки «Град».

07:25

Если США решат отправить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, то это может привести к непредсказуемым последствиям, предупредило российское посольство в Вашингтоне.

«Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям», — говорится в сообщении.

07:20

Евросоюз и НАТО могут в ближайшее время опубликовать официальное заявление с призывом к России покинуть территорию Украины.

«Заявление <...> находилось в работе более года, но (его публикация) задерживалась из-за трений между Турцией и Кипром», — сообщило издание Politico. По словам источников, окончательная версия документа может быть представлена уже на следующей неделе или в начале 2023 года.

07:17

Администрация президента США планирует отправить Украине оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы», пишет газета The Washington Post.

По данным источников газеты, речь идет о комплектах оборудования на основе технологии GPS Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые могут крепиться к различным видам боеприпасов. Ранее американские военные использовали эту технологию на бомбах, которые применялись на бомбардировщиках и истребителях.

The Washington Post отмечает, что пока неизвестно одобрил ли президент США Джо Байден или кто-то из его главных советников по национальной безопасности предложенную идею передать JDAM Украине.

Вчера 22:09

В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка вечером 14 декабря по городу было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. Такая информация приводится в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Данных о разрушениях и пострадавших не приводится.

Вчера 21:44

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после обысков в епархиях Украинской православной церкви в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Черновицкой областях, сообщается в телеграмм-канале спецслужбы.
В СБУ заявили, что при обысках были найдены российские паспорта, георгиевские ленты, символика запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Дело возбудили по ч. 1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам), максимальное наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Вчера 21:44

Российские вооруженные силы смогли в течение последних нескольких дней уничтожить несколько украинских реактивных систем залпового огня и складов с боеприпасами на донецком направлении, сообщили ТАСС в Народной милиции ДНР. «Нам удалось поразить ряд важных огневых точек противника, и мы наблюдаем в разы меньшее число обстрелов, чем в среднем за день на прошлой неделе», — сообщил собеседник агентства.

Ранее власти ДНР заявляли о частых массированных обстрелах населенных пунктов республики, в том числе Донецка.

Вчера 21:20

В Минцифры высказались против законодательного запрета на удаленную работу в ИТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, говорится в телеграм-канале ведомства. «Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые в том числе находятся и за границей», — отмечается в сообщении.

В ведомстве считают, что определять формат работы сотрудников должны сами компании, однако в Минцифры согласились с тем, что удаленная работа разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем невозможна. Такие ограничения, отметили в Минцифры, следует включать в государственные контракты.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который предусматривает ограничение на удаленную работу для россиян, покинувших страну.

Вчера 20:59
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над городом Клинцы сработала система ПВО. «Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации, ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты», — написал он в своем телеграм-канале.
Вчера 20:27

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что именно Запад расширением НАТО приблизил европейский континент к грани конфронтации, которая грозит всему миру, сообщает ТАСС.

Вчера 19:20

Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в США, что Белый дом намерен в ближайшее время ввести санкции в отношении совладельца «Норникеля» Владимира Потанина, его супруги Екатерины, компании «Интеррос» и Росбанка.

Вчера 18:10

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что прогнозы по новым волнам мобилизации некорректны, поскольку зависят от хода военных действий, сообщает «Страна ua». По ее словам, мобилизация на Украине продолжается с 24 февраля и продлевается каждые 90 дней указом Владимира Зеленского.

Вчера 18:00
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует визит в Москву. Он состоится либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, сообщил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Вчера 17:55

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за диверсии. Документом, в частности, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока за организацию и финансирование диверсий, а также вовлечение в такую деятельность других лиц.

«Наказание для диверсантов будет максимально жестким», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который вместе с лидерами думских фракций и другими депутатами выступил в качестве автора законопроекта.

С учетом того, что Россия проводит спецоперацию на Украине и остается открытой для приема беженцев, принятие законопроекта является важным шагом для защиты страны, добавил Володин.

Вчера 17:40
Вчера 17:07
В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который предусматривает ограничение на удаленную работу для россиян, покинувших страну, сообщил один из разработчиков инициативы, сенатор Андрей Клишас, передает RTVI.
Вчера 16:35

Странам Евросоюза пока не удалось договориться о создании международного трибунала по Украине, дискуссия продолжается, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо МУС [Международного уголовного суда], чтобы бороться с военными преступлениями на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам [иностранных дел], и мы обсуждали его, правда, без конкретного результата. Возможно создать что-то еще, это интересная дискуссия, которая не имела пока конкретного результата», — рассказал Боррель.

Вчера 16:09

В Бердянске (подконтрольная России часть Запорожской области) подорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередачи (ЛЭП), из-за чего более 10 тыс. человек остались без электричества, сообщил в телеграм-канале врио главы администрации города Александр Сауленко.

«Вчера в 20:30 (мск) в районе микрорайона Коса прихвостни украинских оккупантов подорвали трансформаторную подстанцию, путем закладки безоболочного взрывного устройства у входа, и опору ЛЭП в прибрежной зоне, установив на ней накладные заряды в виде тротиловых шашек», — написал он.
 

Вчера 16:02

Украина получила последний транш — 500 млн евро — в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи ЕС. Об этом, как передает УНН, сообщили в Минфине Украины.

Вчера 15:38

Добиться установления мира на Украине можно только путем переговоров, и образцом для этого служит четырехсторонняя зерновая сделка, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«На примере соглашения о зерне и обмена пленными мы стали свидетелями того, что дорога к миру может быть проложена, если предоставить возможность для дипломатии», — сказал он на трехстороннем саммите с участием Азербайджана и Туркмении.

Он отметил, что Анкара продолжает переговоры в этом направлении с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Надеюсь, сначала мы добьемся прекращения огня, а затем — прочного мира в нашем регионе», — добавил Эрдоган.

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