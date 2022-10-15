Иностранные компании попадут под санкции США за поставки боеприпасов и других товаров военного назначения в Россию или в случае поддержки российского военно-промышленного комплекса, разъяснил Минфин США.

«Да», — говорится в ответе Минфина США на вопрос, рискуют ли иностранные компании попасть под санкции за поставку боеприпасов или других товаров военного назначения в Россию либо за поддержку российского ВПК.

«[Управление по контролю за иностранными активами] OFAC готово использовать свои широкие полномочия в отношении неамериканских лиц, которые поставляют боеприпасы или оказывают иную поддержку военно-промышленному комплексу Российской Федерации, а также частным военным компаниям», — заявили в Минфине США.