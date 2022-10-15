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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 234-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:03

Главное к 09:00:

  • Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе в одном из районов области. По предварительным данным, жертв нет, на месте работают спасатели. Он призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и попросил не снимать место удара на фото и видео.Президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на $725 млн. Речь идет о бронемашинах Humvee и боеприпасах, системы ПВО в список не вошли, пишет Reuters.
  • Паромы продолжат курсировать между Крымом и материковой частью России после завершения ремонта моста через Керченский прорыв, сообщил замглавы Росморречфлота Константин Анисимов.
  • В Баварии утром 14 октября прошел обыск у 30-летней россиянки, которую власти ФРГ подозревают в пропаганде, «прославлении» военной операции на Украине, а также оскорблении одного из пользователей соцсетей. Merkur.de уточняет, что обыск провели из-за публикаций россиянки в TikTok. По данным Bild, ее зовут Юлия. В одном из видео она станцевала «Калинку» перед проукраинскими активистами, завернувшись в российский флаг. В другом показывает, как «насмехается» над беженцами в Зальцбурге, пишет издание.
  • США изучат варианты обеспечения армии Украины спутниковой связью, сообщили в Белом доме. Ранее бизнесмен Илон Маск, предоставивший Киеву терминалы Starlink, заявил, что его компания SpaceX не может дальше платить за их работу, ежемесячные расходы он оценил в $20 млн.
Вчера 23:19

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на время следствия начальника центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Петербурга Владимира Килимчука.

По версии следствия, Килимчук за 90 тыс. руб. способствовал незаконному освобождению от призывам на военную службу гражданина М.

На суде Килимчук отрицал свою причастность, ссылаясь на оговор. Защита просила запрет определенных действий или домашний арест.

Вчера 22:58
Украина найдет решение для продолжения работы на территории страны спутниковой сети Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, написал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь», — добавил он.

Подоляк отметил, что «нравится это кому-то или нет», но Илон Маск помог Украине «в наиболее критические моменты», и добавил, что бизнес имеет право на свои стратегии.
Вчера 22:16

Иностранные компании попадут под санкции США за поставки боеприпасов и других товаров военного назначения в Россию или в случае поддержки российского военно-промышленного комплекса, разъяснил Минфин США.

«Да», — говорится в ответе Минфина США на вопрос, рискуют ли иностранные компании попасть под санкции за поставку боеприпасов или других товаров военного назначения в Россию либо за поддержку российского ВПК.

«[Управление по контролю за иностранными активами] OFAC готово использовать свои широкие полномочия в отношении неамериканских лиц, которые поставляют боеприпасы или оказывают иную поддержку военно-промышленному комплексу Российской Федерации, а также частным военным компаниям», — заявили в Минфине США.

Вчера 22:02

За последние несколько дней Украина получила от западных стран такое количество предложений о поставках вооружений, о котором «и близко не мечтала», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней», — сказал он.

По словам Арестовича, Пентагон поддержал идею предоставить Украине интегрированную систему ПВО с комплексами разной дальности. Также системы противовоздушной обороны обещал передать и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кремле заявили, что поставки западного оружия сделают конфликт «больнее и дольше» для Киева, но не изменят целей спецоперации.

Вчера 21:42
Гостиницы и пансионаты Анапы приняли 1200 жителей Херсонской и Запорожской областей, сообщило министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Среди них 700 детей.
Вчера 21:20

Вячеслав Гладков сообщил, что началась подача электроэнергии потребителям после повреждения ТЭЦ в Белгороде.

Вчера 21:03
Агентство ТАСС сообщило о четырех взрывах в районе Херсона. По его данным сработала система ПВО.
Вчера 20:24
Гладков заявил, что пожар на подстанции в Белгороде потушен. «Приступили к переподключению».
Вчера 20:04

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. «Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания», - заверил он.

Вчера 19:36

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 17 октября во всех школах региона будут объявлены внеочередные каникулы.

Вчера 19:14
Энергосистема Украины восстановилась после массированных российских ракетных ударов 10–12 октября и работает стабильно по всей стране, принудительные ограничения уже не применяются. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
 
Вчера 18:59
Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту может быть возобновлено к вечеру 15 октября, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, грузовики не будут пропускать на мост без досмотра.
Вчера 18:50

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании региональной призывной комиссии призвал в рамках частичной мобилизации не «выгребать с предприятий всех, кто попадется по руку». По его словам, негативный эффект для экономики необходимо исключить.

«Не нужно в этот 1% пытаться вклинить учителя года дефицитного предмета — он один-единственный в районе. Не нужно туда, по крайней мере на первом этапе, включать единственного в районе тренера по боксу, у которого более 100 детишек занимаются, узкоспециализированных работников, предпринимателей, которые тоже единственные, кто доставляет продукты питания и товары первой необходимости в отдаленные населенные пункты», — сказал губернатор.

Вчера 18:39

В ближайшие дни в Белоруссию начнут прибывать российские воинские части, которые войдут в российско-белорусскую региональную группировку. Ее основой будут военнослужащие Белоруссии, заявил заместитель главы белорусского Генштаба Виктор Тумар. Он назвал совместную группировку войск «исключительно оборонительным проектом».

«Для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Республике Беларусь принято решение о создании региональной группировки войск на нашей территории. Ее основу будут составлять вооруженные силы Республики Беларусь по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации», — сказал Тумар.

Вчера 18:14

Россия и США обменялись данными о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений (СНВ) по состоянию на 1 сентября 2022 года, сообщил МИД России.

Россия:

  • 540 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков;
  • 1549 единиц боезарядов на развернутых МБР, развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками.

США:

  • 659 единиц развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков;
  • 1420 единиц боезарядов на развернутых МБР, развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками.
Вчера 17:59

Одного из пилотов рейса из Уфы в Анталию остановили пограничники, сообщили РБК в пресс-службе Azur Air, комментируя сообщения о снятии пилота с рейса из-за мобилизации. По данным компании, рейс был 30 сентября.

«Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан. Авиакомпания разместила пассажиров в гостиницу, предоставила горячее питание и прохладительные напитки», — сообщили в авиакомпании.

По словам источника РБК в Azur Air, пилот, о котором идет речь, спустя несколько дней снова начал выполнять рейсы. Собеседник в другой авиакомпании заявил, что перевозчики пока не получили от Минтранса или Росавиации официального ответа о бронях для членов экипажей. По его словам, неформально эта ситуация решается с помощью справок от компании, которые пилоты и проводники относят в военкоматы, но ситуации всегда индивидуальные и зависят от военкоматов.

Вчера 17:56

Село Вознесеновка в Шебекинском районе Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Еще один сегодняшний обстрел. Теперь село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет», — написал он.

По словам губернатора, от попадания снарядов пострадали пять частных домов, также оборвало линию электропередач. Частично прекратилась подача электричества в села Вознесеновка, Нежеголь, Марьино, Красное и поселок Ленинский.

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Вчера 17:38

Минобороны Белоруссии сообщило, что основу союзной группировки на территории страны составит белорусская армия по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования России, которые в ближайшее время начнут прибывать в республику.

Вчера 17:33

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона проверят, готовы ли подвалы к возможному временному размещению людей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины. «Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами, — безопасность и жизнь людей», — заверил он.

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