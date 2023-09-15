Дмитрий Песков прокомментировал решение ЕС не продлевать санкции в отношении ряда бизнесменов. По его словам, ни логику санкций, ни логику их снятия в Кремле не понимают. «Мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются за 13 серебряников вывести себя из-под санкций – это предатели. Есть те, кто планомерно отстаивают свои интересы в судебном порядке. К этому праву мы относимся с уважением», - сказал он.