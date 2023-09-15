Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 569-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского ресурса «Миротворец».
«Ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления», — указано на сайте в качестве причин его внесения в базу.
Данные Ким Чен Ына включили туда 6 сентября.
Главное за ночь:
- В занятых Украиной районах Херсонской области начали частичную эвакуацию. Из свыше 30 населенных пунктов, подвергающихся регулярным обстрелам, вывезут семьи с детьми. Минобороны России подчеркивало, что удары наносятся только по объектам военной или энергетической инфраструктуры.
- Куба не разрешает своим гражданам участвовать в войнах в качестве наемников, за это и торговлю людьми могут грозить большие сроки и смертная казнь, заявил глава МИД республики Бруно Родригес. Так он опроверг слова кубинского посла в России Гармендии Пеньи. Тот заявил, что страна не против, если граждане законно участвуют в военной операции России, несогласие вызывает только нелегальный процесс. В сентябре на Кубе арестовали 17 человек, их подозревают в причастности к вербовке кубинцев от имени России для участия в боевых действиях на Украине.
- Украина в 2023 году получила от ООН около $1,83 млрд на оказание гуманитарной помощи и остается лидером по этому показателю, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, эта сумма на $300 млн больше той, что выделена на поддержку Сирии, и на $1 млрд больше суммы на помощь населению Афганистана.
- Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, которые применили в ходе военной операции на Украине, сообщил источник «РИА Новости».
Телеканал NBC News сообщил о скорой встрече президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Произойдет она в ходе визита главы Украины в Нью-Йорк, где он планирует выступить на Генеральной ассамблее ООН.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Азаровка Стародубского муниципального округа. «Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых дома», - написал он в Telegram.
Посольство США пообещало дать соответствующий ответ Москве в ответ на высылку двух американских дипломатов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил «громкие звуки в центре города» профилактическим гранатометанием флота.
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал вбросом сообщения о том, что украинские военные заняли Андреевку (село к югу от Артемовска). По его словам, в районе Андреевки и Клещеевки за последние сутки наоборот есть улучшения позиций российскими подразделениями. «По сути повторяется недавняя ситуация с Опытным на авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВФУ данного населенного пункта поверили сами украинские военнослужащие. Они направились закреплять позиции и оказались под огнем нашего Первого армейского корпуса», - цитирует Пушилина агентство «РИА Новости».
Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины попытались около 16:30 атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря. «В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля».
ВСУ попытались атаковать безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум», сообщили в Министерстве обороны России.
Морской дрон был уничтожен штатным вооружением корабля.
Это вторая попытка подобной атаки на корабль Черноморского флота. Утром 14 августа Минобороны сообщило, что пять морских дронов ВСУ атаковали патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов», атаковавшие катера также были уничтожены.
British American Tobacco (BAT) объявила, что закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии.
Ранее в концерне заявляли, что после продажи бизнеса используемые торговые марки останутся в собственности нового покупателя.
После начала военной операции на Украине, в марте прошлого года, BAT объявил, что приостановит инвестиции в Россию, но продолжит продавать произведенные в России продукты. Вскоре BAT объявила о прекращении деятельности в России.
Концерну принадлежат следующие бренды сигарет: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans и «Ява Золотая».
США расширили санкции против России, в новый санкционный список попали более 20 человек и несколько десятков компаний. В их числе оказались Автодор, «АвтоВАЗ», «Москвич», Трансмашхолдинг, НПО «Сатурн». Среди физлиц — президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава УГМК Искандар Махмудов, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным.
Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России, ей сообщили, что два американских дипломата объявлены persona non grata и должны покинуть страну в течение 7 суток.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе танк, пять артиллерийских систем М777, САУ М109 Paladin, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
По данным военного ведомства на других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- на Запорожском направлении отражены три атаки ВСУ в районе населенного пункта Вербовое;
- на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ в районе Приютного;
- на Краснолиманском направлении отражена атака в районе Червоной Дибровы;
- на Купянском направлении отражена атака в районе Синьковки.
Минобороны сообщило, что на Донецком направлении были отражены восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о задержании в регионе бывшего участника незаконного вооруженного формирования, который участвовал в блокаде Крыма.
Минобороны сообщило, что 14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Дмитрий Песков прокомментировал решение ЕС не продлевать санкции в отношении ряда бизнесменов. По его словам, ни логику санкций, ни логику их снятия в Кремле не понимают. «Мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются за 13 серебряников вывести себя из-под санкций – это предатели. Есть те, кто планомерно отстаивают свои интересы в судебном порядке. К этому праву мы относимся с уважением», - сказал он.
Российские бизнесмены с февраля 2022 года вывели из Европы в Россию и дружественные ей страны $50 млрд, подсчитал Bloomberg.