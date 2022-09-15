Концерт ДДТ, запланированный на 24 сентября в Петербурге, перенесли на 27 мая 2023 года «по независящим от артиста и организаторов причинам». В этот день будет отмечаться 320-летие Петербурга.

В середине августа лидер группы Юрий Шевчук заявил «Осторожно Media», что ДДТ «пока не может давать концерты в России», потому что находится в списках запрещенных групп.

До этого Уфимский суд признал лидера ДДТ виновным по административному делу о дискредитации армии и назначил ему штраф 50 тыс. руб. Протокол по ст. 20.3.3 КоАП на Шевчука составили после концерта 18 мая. Во время него лидер ДДТ выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «Родина».