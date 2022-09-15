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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 204-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:56

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по решению заседания антитеррористической комиссии в Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы школы переходят на дистанционное обучение. В детских садах будут работать только дежурные группы. В Шебекинском городском округе - в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, школы также переводятся на дистант, в детских садах будет организована работа дежурных групп.

07:38
Главы приграничных с зоной военной операции российских областей попросили у правительства выделить дополнительные средства на внедрение системы «Безопасный город». Затраты на это оцениваются в 13,7 млрд руб.

Письма губернаторов Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областей к вице-премьеру Денису Мантурову были подготовлены и направлены в конце августа — начале сентября. Четыре других приграничных региона — Крым, Севастополь, Воронежская область и Краснодарский край — обратятся к нему позже.

07:37
В заявлении о том, что власти Грузии готовы организовать референдум после призывов Киева открыть «второй фронт» против России, была доля сарказма и иронии, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. 
«На самом деле в этом утверждении был сарказм и немного иронии. Мы знаем, и это видно из исследований, что общество против войны <...>», — пояснил он.
13 сентября Кобахидзе заявил, что некоторые высокопоставленные чиновники Украины прямо заявляли, что открытие «второго фронта» в Грузии против России очень желательно. При это он подчеркнул, что руководство Грузии не поддерживает эту идею.
Вчера 23:18
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по гидротехническим сооружениям Кривого Рога был нанесен ракетный удар. Он назвал это «попыткой затопить» город.

Об ударе по Кривому Рогу также сообщил замглавы президентского офиса Кирилл Тимошенко. Он указал, что по предварительным данным, восемь ракет были выпущены по «постройкам, имеющим критически важное значение в жизнеобеспечении людей», в том числе по гидротехническим сооружениям. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уточнил, что в реке Ингулец, на которой стоит Кривой Рог, «резко повысился уровень воды».
Вчера 23:02
Более 70 жителей села Красный Хутор Белгородской области, которое ранее обстреляли со стороны Украины, эвакуированы в областной центр, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов. По его словам, они находятся в пункте временного размещения.
Вчера 22:28

Власти Новой Каховки Херсонской области сообщили, что над городом работает ПВО. «Восемь воздушных взрывов», — сообщила военно-гражданская администрация в телеграм-канале.

Вчера 21:43

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил против трансляции видеообращения Владимира Зеленского для Генеральной Ассамблеи ООН. «Зеленский прекрасно путешествует по стране, вчера посещал регионы страны, а на Генассамблею не может приехать», — цитирует дипломата агентство ТАСС.

Вчера 21:03

Город Кременная остается под контролем Луганской народной республики, заверил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Украинское преступное правительство продолжает вести террор мирного населения Луганской народной республики <...>, формируя большое количество фейковых заявлений о якобы оставлении города Кременная подразделениями Народной милиции, о переходе данного города под контроль Вооруженных формирований Украины. Ничего общего с действительностью эти заявления не имеют», — сказал Филипоненко.

Вчера 20:50

Концерт ДДТ, запланированный на 24 сентября в Петербурге, перенесли на 27 мая 2023 года «по независящим от артиста и организаторов причинам». В этот день будет отмечаться 320-летие Петербурга.

В середине августа лидер группы Юрий Шевчук заявил «Осторожно Media», что ДДТ «пока не может давать концерты в России», потому что находится в списках запрещенных групп.

До этого Уфимский суд признал лидера ДДТ виновным по административному делу о дискредитации армии и назначил ему штраф 50 тыс. руб. Протокол по ст. 20.3.3 КоАП на Шевчука составили после концерта 18 мая. Во время него лидер ДДТ выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «Родина».

Вчера 20:41

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины села Красный Хутор в Белгородской области.

Как заявляли местные власти, при обстреле люди не пострадали, но три домовладения получили повреждения.

Вчера 20:23

Совет ЕС продлил еще на полгода, до 15 марта 2023-го, персональные антироссийские санкции за «подрыв суверенитета Украины».

Санкции действуют с 2014 года, но после февраля 2022 года черные списки были значительно расширены.

Вчера 20:08

Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В скульптурную композицию мемориала «Саур-Могила» в ДНР во время его восстановления добавили памятник Мотороле (Арсену Павлову) — командиру батальона «Спарта», который погиб в 2016 году при взрыве в Донецке. Об этом сообщили власти Республики Коми, где родился Павлов.

На памятнике Моторола изображен с символом батальона «Спарта» на лбу.

Сам восстановленный мемориал открыли на прошлой неделе. Владимир Путин, выступая с обращением по этому поводу, заявил, что это предупреждение тем, кто «отрекся от своих предков».

Вчера 19:58

Четыре человека погибли в Херсоне при обстреле со стороны Украины, среди них двое детей, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Вчера 19:42

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская внесла в нижнюю палату законопроект, которым предлагается разрешить организациям культуры устанавливать льготы при посещении платных мероприятий для ветеранов боевых действий.

Как подчеркивается в пояснительной записке, инициатива разработана «с целью отдать дань глубокого уважения ветеранам боевых действий за защиту интересов России и Русского мира».

Вчера 19:11

Власти Ставропольского края сообщили о падении «неизвестного летательного аппарата» в районе села Кендже-Кулак Туркменского округа. Как сообщается в телеграм-канале главы региона Владимира Владимирова, пострадали пять человек, в том числе пожарный и ребенок.

По данным телеграм-каналов Mash и Baza, упавший объект был беспилотником.

Вчера 19:00

Антониу Гутерриш сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Генсек ООН отметил, что они обсуждали возможность продления «зерновой сделки», ситуацию на Запорожской АЭС, а также поездку экспертов ООН на место ЧП в Еленовке.

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Гутерриш подтвердили актуальность продолжения плотного взаимодействия России и ООН по обеспечению продовольственной безопасности.

Кроме того, Путин во время беседы напомнил об убийстве Дарьи Дугиной, генсек ООН осудил это преступление, отметили в Кремле.

Вчера 18:38

МИД запретил въезд в Россию 30 руководителям «британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании».

Имена всех фигурантов списка ведомство не назвало, однако перечислило троих из них — это генеральный директор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф.Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н.Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон.

МИД указал, что Ингхэм и Регаццони «режиссируют резонансные русофобские сюжеты в целях навязывания западных подходов и манипулирования общественным мнением», а Бреттон-Гордон «неизменно рассуждает о якобы готовности России применить химическое оружие на территории Великобритании».

Вчера 18:29

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал фотографии из села Красный Хутор, которое, по его словам, несколько часов обстреливали украинские силы.

По данным губернатора, жертв и пострадавших нет, разрушения есть в трех домовладениях.

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Вчера 18:16

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов хочет позвать Сергея Шойгу на заседание Госдумы.

«По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме», — написал Миронов в своем телеграм-канале.

Вчера 17:46

Власти Ростовской и Воронежской областей решили отменить торжества по случаю Дня города, который отмечается в столицах обоих регионов в эти выходные.

Ростовский губернатор Василий Голубев написал в своем телеграм-канале, что решил отменить праздничный концерт и фейерверк на Театральной площади.

Дня города в привычном формате не будет и в Воронеже, сообщил глава области Александр Гусев. «Думаю, не надо объяснять почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий», — отметил Гусев.

Также отменила празднование Дня города администрация Советска (Калининградская область). «Причина — напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинский долг», — написал глава городского округа Григорий Соколовский во «ВКонтакте».

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