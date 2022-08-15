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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 173-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:32

Россия готова к подписанию новых контрактов в сфере вооружений с Ираном, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Военно-техническое сотрудничество с Исламской Республикой Иран у нас сейчас развивается, взаимодействие с Тегераном в этой сфере осуществляется без каких-либо ограничений. При этом российская сторона готова к обсуждению и подписанию соглашений по темам, вызывающим взаимный интерес», — сказал министр.

08:07

Россия минимизировала расчеты в долларах США при реализации экспортных оружейных контрактов, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Разумеется, расчеты в долларах США при экспортных оружейных сделках на данный момент сведены к минимуму», — сказал Мантуров.

По его словам, причиной этому стали масштабные санкции, наложенные «недружественными государствами» на ведущие российские оборонные предприятия и кредитные организации.

07:13
Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») начал серийное производство самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

«Серийное производство самоходных артиллерийских орудий «Флокс» и «Магнолия» начато, новые образцы будут представлены в конце нынешнего года — начале следующего», — рассказали в УВЗ.

Новейшее 120-мм орудие «Флокс» смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320». САО является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой.

САО «Магнолия» на шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ создана в ЦНИИ «Буревестник» в рамках опытно-конструкторской работы «Набросок». Она также оснащена 120-мм орудием, сочетающем в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета.
07:09
Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» заняли «стратегически важную позицию» под городом Северск в ДНР, в его окрестностях идет зачистка, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда «Комбат» Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском (ДНР). <...> В настоящее время идет зачистка зеленой зоны в окрестностях Северска», — написал он в Telegram.
Вчера 20:53

Из порта Южный под Одессой с 23 тыс. т пшеницы вышло судно Brave Commander. Оно зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН и доставит зерно в Эфиопию. Это первая отправка груза по линии гуманитарной продовольственной помощи в рамках зерновой сделки, заключенной Россией, Украиной, Турцией и ООН.

Вчера 20:28

Компания Kingdom Holding саудовского принца Аль-Валида за два дня до начала боевых действий на Украине и последующих санкций против Москвы инвестировала более $500 млн в акции «Газпрома», ЛУКОЙЛа и «Роснефти». В Kingdom Holding не уточнили, сохранили ли бумаги российских компаний после начала спецоперации.

Вчера 19:36
В Севастополе до 29 августа продлили действие «желтого» режима террористической опасности. Решение объяснили информацией от силовиков «о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению».
Вчера 18:38

Минобороны Словакии опровергло передачу Украине истребителей МиГ-29, решение еще не принято. Словакия рассчитывает заменить советские самолеты американскими F-16.

Вчера 17:52

Военно-гражданская администрация Запорожья, действующая на подконтрольных российским военным территориях, объяснила клубы дыма в районе порта Бердянска.

По словам члена главного совета ВГА Владимира Рогова, в порту загорелись горюче-смазочные материалы, находившиеся в бочках на одном из причалов. Пожар потушили, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорание стало нарушение требований безопасности во время сварочных работ.

Вчера 17:29
Если США объявят Россию страной-спонсором терроризма, то об отношениях между Москвой и Вашингтоном можно забыть, заявила представитель МИДа Мария Захарова.
Вчера 17:17

Польша ограничила выдачу виз россиянам несколько месяцев назад, но может и ввести запрет на выдачу таких документов гражданам России, сообщил замглавы МИД Петр Вавжик. По его словам, решение может быть принято в ближайшие две недели.

Вавжик отметил, что сейчас действует ряд исключений: визы оформляют тем, кому по работе нужно пересекать границу двух стран (дипломаты, водители грузовиков и др.), людям с Картой поляка, членам семей граждан Польши и других стран ЕС.

Вчера 16:37

Минюст Латвии предлагает законодательно ограничить использование русского на рабочих местах. По мнению главы ведомства, закон мог бы основываться на референдуме 2012 года по поправкам в Конституцию, когда предлагалось сделать русский язык вторым государственным, однако предложение не получило необходимой поддержки.

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг», — считает министр. Он отметил, что в законе возможны исключения, но «обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах».

В 2017-м русский называли родным больше трети населения Латвии (36%), следует из данных опроса Центра статистического управления.

Вчера 14:53
Первое покинувшее Украину по «зерновому коридору» судно Razoni c 26 тыс. т кукурузы прибыло в сирийский порт Тартус, в районе которого расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, пишет Reuters cо ссылкой на источники.

Изначально кукуруза предназначалась для Ливана, однако Бейрут отказался от зерна, сославшись на срыв сроков доставки.
Вчера 12:53
Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Уды в Золочевском районе Харьковской области.
Вчера 11:54

Президент Латвии Эгилс Левитс предложил пересмотреть выданные россиянам визы и виды на жительство. Он считает, что в случае, если человек поддерживает военную операцию на Украине, документы нужно аннулировать.

«Однако в любом случае их в принципе не надо продлевать, за исключением конкретных доказанных особых обстоятельств», — считает президент.

Вчера 09:59

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) отреагировал на сообщения о том, что его якобы задержали в Крыму, когда он пытался отправиться в зону боевых действий на Украине.

«В КПЗ не был и не планирую», — написал Гиркин. Он добавил, что рано или поздно окажется на фронте, «но не прямо сейчас».

Вчера 09:43

«Более уязвимые» союзники США по НАТО считают недостаточным размещение в Европе около 100 тыс. американских военных, пишет The Washington Post.

Cтраны Балтии и Восточной Европы просят США нарастить военное производство для ускорения выполнения заказов на вооружение. Так, Эстония заявляла, что нуждается в РСЗО HIMARS, беспилотниках Reaper и контрбатарейных радарах. Польша ждет поставок HIMARS, танков Abrams, истребителей F-16 и систем Patriot, а Латвия хочет получить современную артиллерию дальнего действия, а также системы воздушной и береговой обороны.

Вчера 08:36

Главное за ночь:

  • Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил Financial Times в искажении его слов о сроках предполагаемого визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он заявил, что газета приписала ему заявление о невозможности визита экспертов МАГАТЭ на станцию раньше конца августа.
  • Глава МВД Украины Денис Монастырский предупредил, что в ближайшие месяцы в стране ожидается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, речь идет о незаконном обороте оружия, кражах и угоне автомобилей.
  • Финский холдинг OLVI, владеющий 96,36% белорусской компании «Лидское пиво», намерен продать этот актив в течение года. В OLVI отметили, что для этого требуется разрешение местных властей и антимонопольного органа.
13.08 19:22

Словакия поставила Украине первые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Как сообщили в принадлежащей Минобороны Словакии структуре Konštrukta Defence, переданы четыре 155-мм установки. 

«Наша главная цель — внести свой вклад в спасение как можно большего количества жизней и помочь нашим украинским друзьям остановить это бессмысленное кровопролитие», — сказал министр обороны страны Ярослав Надь.

13.08 17:26

Администрация подконтрольного российским войскам Энергодара сообщила подробности об ударе по территории, прилегающей к Запорожской ТЭС. Было выпущено девять артиллерийских снарядов, сообщили «РИА Новости» в администрации города.

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