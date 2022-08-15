Польша ограничила выдачу виз россиянам несколько месяцев назад, но может и ввести запрет на выдачу таких документов гражданам России, сообщил замглавы МИД Петр Вавжик. По его словам, решение может быть принято в ближайшие две недели.

Вавжик отметил, что сейчас действует ряд исключений: визы оформляют тем, кому по работе нужно пересекать границу двух стран (дипломаты, водители грузовиков и др.), людям с Картой поляка, членам семей граждан Польши и других стран ЕС.