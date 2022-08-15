Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 173-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Россия готова к подписанию новых контрактов в сфере вооружений с Ираном, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Военно-техническое сотрудничество с Исламской Республикой Иран у нас сейчас развивается, взаимодействие с Тегераном в этой сфере осуществляется без каких-либо ограничений. При этом российская сторона готова к обсуждению и подписанию соглашений по темам, вызывающим взаимный интерес», — сказал министр.
Россия минимизировала расчеты в долларах США при реализации экспортных оружейных контрактов, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Разумеется, расчеты в долларах США при экспортных оружейных сделках на данный момент сведены к минимуму», — сказал Мантуров.
По его словам, причиной этому стали масштабные санкции, наложенные «недружественными государствами» на ведущие российские оборонные предприятия и кредитные организации.
«Серийное производство самоходных артиллерийских орудий «Флокс» и «Магнолия» начато, новые образцы будут представлены в конце нынешнего года — начале следующего», — рассказали в УВЗ.
Новейшее 120-мм орудие «Флокс» смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320». САО является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой.
САО «Магнолия» на шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ создана в ЦНИИ «Буревестник» в рамках опытно-конструкторской работы «Набросок». Она также оснащена 120-мм орудием, сочетающем в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета.
«Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда «Комбат» Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском (ДНР). <...> В настоящее время идет зачистка зеленой зоны в окрестностях Северска», — написал он в Telegram.
Из порта Южный под Одессой с 23 тыс. т пшеницы вышло судно Brave Commander. Оно зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН и доставит зерно в Эфиопию. Это первая отправка груза по линии гуманитарной продовольственной помощи в рамках зерновой сделки, заключенной Россией, Украиной, Турцией и ООН.
Компания Kingdom Holding саудовского принца Аль-Валида за два дня до начала боевых действий на Украине и последующих санкций против Москвы инвестировала более $500 млн в акции «Газпрома», ЛУКОЙЛа и «Роснефти». В Kingdom Holding не уточнили, сохранили ли бумаги российских компаний после начала спецоперации.
Минобороны Словакии опровергло передачу Украине истребителей МиГ-29, решение еще не принято. Словакия рассчитывает заменить советские самолеты американскими F-16.
Военно-гражданская администрация Запорожья, действующая на подконтрольных российским военным территориях, объяснила клубы дыма в районе порта Бердянска.
По словам члена главного совета ВГА Владимира Рогова, в порту загорелись горюче-смазочные материалы, находившиеся в бочках на одном из причалов. Пожар потушили, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорание стало нарушение требований безопасности во время сварочных работ.
Польша ограничила выдачу виз россиянам несколько месяцев назад, но может и ввести запрет на выдачу таких документов гражданам России, сообщил замглавы МИД Петр Вавжик. По его словам, решение может быть принято в ближайшие две недели.
Вавжик отметил, что сейчас действует ряд исключений: визы оформляют тем, кому по работе нужно пересекать границу двух стран (дипломаты, водители грузовиков и др.), людям с Картой поляка, членам семей граждан Польши и других стран ЕС.
Минюст Латвии предлагает законодательно ограничить использование русского на рабочих местах. По мнению главы ведомства, закон мог бы основываться на референдуме 2012 года по поправкам в Конституцию, когда предлагалось сделать русский язык вторым государственным, однако предложение не получило необходимой поддержки.
«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг», — считает министр. Он отметил, что в законе возможны исключения, но «обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах».
В 2017-м русский называли родным больше трети населения Латвии (36%), следует из данных опроса Центра статистического управления.
Изначально кукуруза предназначалась для Ливана, однако Бейрут отказался от зерна, сославшись на срыв сроков доставки.
Президент Латвии Эгилс Левитс предложил пересмотреть выданные россиянам визы и виды на жительство. Он считает, что в случае, если человек поддерживает военную операцию на Украине, документы нужно аннулировать.
«Однако в любом случае их в принципе не надо продлевать, за исключением конкретных доказанных особых обстоятельств», — считает президент.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) отреагировал на сообщения о том, что его якобы задержали в Крыму, когда он пытался отправиться в зону боевых действий на Украине.
«В КПЗ не был и не планирую», — написал Гиркин. Он добавил, что рано или поздно окажется на фронте, «но не прямо сейчас».
«Более уязвимые» союзники США по НАТО считают недостаточным размещение в Европе около 100 тыс. американских военных, пишет The Washington Post.
Cтраны Балтии и Восточной Европы просят США нарастить военное производство для ускорения выполнения заказов на вооружение. Так, Эстония заявляла, что нуждается в РСЗО HIMARS, беспилотниках Reaper и контрбатарейных радарах. Польша ждет поставок HIMARS, танков Abrams, истребителей F-16 и систем Patriot, а Латвия хочет получить современную артиллерию дальнего действия, а также системы воздушной и береговой обороны.
Главное за ночь:
- Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил Financial Times в искажении его слов о сроках предполагаемого визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он заявил, что газета приписала ему заявление о невозможности визита экспертов МАГАТЭ на станцию раньше конца августа.
- Глава МВД Украины Денис Монастырский предупредил, что в ближайшие месяцы в стране ожидается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, речь идет о незаконном обороте оружия, кражах и угоне автомобилей.
- Финский холдинг OLVI, владеющий 96,36% белорусской компании «Лидское пиво», намерен продать этот актив в течение года. В OLVI отметили, что для этого требуется разрешение местных властей и антимонопольного органа.
Словакия поставила Украине первые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Как сообщили в принадлежащей Минобороны Словакии структуре Konštrukta Defence, переданы четыре 155-мм установки.
«Наша главная цель — внести свой вклад в спасение как можно большего количества жизней и помочь нашим украинским друзьям остановить это бессмысленное кровопролитие», — сказал министр обороны страны Ярослав Надь.
Администрация подконтрольного российским войскам Энергодара сообщила подробности об ударе по территории, прилегающей к Запорожской ТЭС. Было выпущено девять артиллерийских снарядов, сообщили «РИА Новости» в администрации города.