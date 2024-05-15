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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 812-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:50

Украинский президент Владимир Зеленский отменил визит в Испанию, запланированный на пятницу, из-за сложной ситуации на Украине, сообщили дипломатические источники агентства EFE.

В рамках поездки Зеленский должен был встретиться с королем Филиппом VI и премьером Педро Санчесом, планировалось подписать соглашение о безопасности. В рамках этой поездки украинский президент также должен был посетить Португалию.

07:15

Десять ракет ATACMS за ночь уничтожили над Крымом, сообщило Минобороны России.

  •  Над Белгородской областью за ночь сбили две ракеты HARM американского производства, две авиабомбы Hammer французского производства, два снаряда РСЗО «Ольха» и девять беспилотников.
  •  Над Курской областью перехватили пять беспилотников, над Брянской – три.
07:07

Утром 15 мая два беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе, произошли взрывы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

05:50

Над Белгородом и окрестностями сработали системы ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали двое мирных жителей.

«В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом — два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги», — рассказал Гладков. Пострадавших доставляют в областную больницу, пожарные тушат возгорание.

04:58

Белый дом работает над отправкой Украине дополнительной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с радарами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

02:48

Системы ПВО Севастополя отразили массированную атаку, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе», — написал он. Позднее Развожаев уточнил, что на улице Федоровской пострадавших нет.

До этого губернатор сообщал, что сбиты несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек».

01:35

Россия желает «всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования» конфликта на Украине мирными средствами, заявил президент Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» в преддверии визита в Пекин.

Вопрос надежности гарантий президент счел главной проблемой потенциальных переговоров. По мнению Путина, это связано с тем, что западные страны «предпочитают мироустройство не на основе международного права», а «порядке, основанном на правилах», которые «меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает».

Вчера 23:54

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск, они «для сохранения жизни военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции». Это произошло из-за «огневого воздействия и штурмовых действий противника».

Населенные пункты расположены на севере области близ границы с Россией.

Днем 14 мая украинские власти сообщили о боях на окраинах Волчанска.

Тогда же Минобороны России сообщило, что войска продвигаются вглубь Харьковской области и заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска.

Вчера 21:47

Вячеслав Гладков сообщил, что на окраине Шебекино легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. У машины повреждены капот, крыша и лобовое стекло. Водитель не пострадал.

Вчера 21:37

Владимир Путин своим указом назначил министром обороны Андрея Белоусова.

Вчера 21:04

Власти Курской области сообщили, что сегодня со стороны Украины были обстреляны посёлок Тёткино, хутор Бырдин, село Сергеевка в Глушковском районе, сёла Гоголевка и Плёхово, деревня Куриловка и пункт пропуска «Суджа» в Суджанском районе, село Гордеевка и деревня Успеновка в Кореневском районе, деревня Милаевка и село Гоптаровка в Беловском районе. Никто из жителей не пострадал. В Плехово повреждены три домовладения, в Куриловке и Гоголевке повреждены личные грузовые автомобили.

Вчера 20:35

Мария Захарова прокомментировала заявление Блинкена о том, что выборы на Украине состоятся, когда сами жители страны согласятся, что условия позволяют. «Третий «тур» президентских выборов на Украине уже был. Покрышечное правительство, приведенное западниками вопреки итогам выборов путем антиконституционного переворота, тоже было. А вот выборов в «подходящих для украинцев условиях» ещё не было. Страшно представить, что это за «подходящие условия», о которых говорит Блинкен», - заявила она.

Вчера 19:27

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что администрация Джо Байдена рассчитывает воспользоваться полномочиями, которые ей дал Конгресс, чтобы замороженные российские активы как можно скорей использовались для нужд Украины.

Вчера 19:15

Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил агентству ТАСС, что в случае занятия Волчанка российские войска смогут продвинуться в сторону Великого Бурлука и других крупных населенных пунктов региона.

Вчера 19:06

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду силами ПВО сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и фасады.

Вчера 18:52

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в городе Никополь на северном берегу Днепра.

Вчера 17:27

Советник президента Эстонии Мадис Ролл заявил изданию Postimees, что опубликованное накануне его заявление о возможной отправке эстонских солдат на Украину не соответствует действительности. По его словам, Таллин не исключает никаких вариантов помощи Киеву, однако конкретные меры он ни с кем из журналистов не обсуждал.

Вчера 17:12

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили спустя 13 минут.

Вчера 16:59

В Белгороде и Белгородском районе в девятый раз за день объявлена ракетная опасность, сообщает РСЧС.

Вчера 16:31

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число погибших в результате атаки многоквартирного жилого дома в Белгороде выросло до 17 человек. По официальным данным МЧС, спасатели обнаружили под завалами тела еще двух жильцов.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине

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