Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск, они «для сохранения жизни военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции». Это произошло из-за «огневого воздействия и штурмовых действий противника».

Населенные пункты расположены на севере области близ границы с Россией.

Днем 14 мая украинские власти сообщили о боях на окраинах Волчанска.

Тогда же Минобороны России сообщило, что войска продвигаются вглубь Харьковской области и заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска.