Палата представителей конгресса США на этой неделе может проголосовать за предоставление Израилю помощи после удара Ирана, частью этого пакета могут стать и средства для Украины, заявил спикер палаты, республиканец Майк Джонсон.

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден обсудил с лидерами конгресса «острую необходимость» принятия законопроекта о помощи двум государствам.