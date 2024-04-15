Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 782-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Над территорией Краснодарского края перехватили украинский беспилотник, сообщило Минобороны.
Палата представителей конгресса США на этой неделе может проголосовать за предоставление Израилю помощи после удара Ирана, частью этого пакета могут стать и средства для Украины, заявил спикер палаты, республиканец Майк Джонсон.
Белый дом сообщил, что президент Джо Байден обсудил с лидерами конгресса «острую необходимость» принятия законопроекта о помощи двум государствам.
В Днепре прогремел взрыв, сообщили «Суспільне» и «Укринформ». В Днепропетровской области звучала воздушная тревога.
Украинское военное командование начало проверки в отношении военнослужащих 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери позиций у Часова Яра в ДНР, сообщила «Украинская правда» (УП). Также там начался перевод военных, которые были основой подразделения, в другие части. Издание пишет, что одной из обнаруженных причин отхода ВСУ были проблемы внутри самой бригады.
Число погибших в результате обстрела Токмака увеличилось до 11, 20 человек пострадали, еще двое пропали без вести, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
При ударе ВСУ по машиностроительному заводу в Луганске пострадали 9 человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов», — говорится в сообщении.
Поселок Суземки в Брянской области подвергся обстрелу кассетными снарядами из РСЗО со стороны украинских сил, пострадала женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Частично повреждены несколько жилых домовладений, хозпостройки и легковой автомобиль», — рассказал глава региона.
Семь человек пострадали при обстреле Горловки со стороны Украины, сообщил глава городского округа Иван Приходько. Среди пострадавших двое детей.
Берлин поставит Киеву еще один Patriot и ракеты к уже имеющимся комплексам, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Муж блогера Елены Блиновской Алексей заключил контракт и уехал в зону военной операции на Украине, сообщают ТАСС, Shot и Mash.
Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в рамках дела против его супруги. По версии следствия, Блиновская «дробила» свой бизнес так, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. В ФНС заявляли, что объем долгов с учетом штрафов составлял 1,4 млрд руб.
Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до 10 человек, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка. Два человека числятся пропавшими без вести. Разбор завалов и поиски продолжаются», — написал он в своем телеграм-канале.
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Первомайское в ДНР, говорится в сводке Минобороны.
Машиностроительный завод в Луганске подвергся ракетной атаке, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Также вследствие удара повреждения получили жилые дома. Информация о пострадавших уточняется. На месте уже работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.
В Белгородской области дроны-камикадзе атаковали трактор и КамАЗ, пострадал тракторист, он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В районе Луганска прогремели два взрыва, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Слышали два прилета в Луганске. По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждём официальной информации», — написал он в своем телеграм-канале.
Из-под завалов в Токмаке достали пять человек, все живы, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу», — написал он в телеграм-канале.
Число погибших при обстреле Токмака выросло до 8, за ночь из-под завалов достали тела еще двух человек, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
У граждан Украины сейчас на руках может находиться до 5 млн единиц оружия, сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко, передает агентство «Укринформ».
«Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — сказал министр.
С полигона Капустин Яр проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило Минобороны России.
В ведомстве пояснили, что пуск проводился «в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов и подтверждения стабильности ракет, которые находятся на вооружении».
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.