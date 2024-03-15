Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 750-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.
Минобороны сообщило, что накануне около 16:30 украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников, на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от Государственной границы Российской Федерации. Она пересекла границу и зашла в несколько домов на его окраине. Диверсанты были остановлены. Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности. В итоге остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены. Была ликвидирована и группа, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов.
В Москве задержали мужчину, который пытался помешать работе российской ПВО, сообщает ФСБ. По версии ведомства, задержанный по заданию Украины собирал и запускал беспилотники «для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России».
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили, сообщила РСЧС. Она продлилась 24 минуты.
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила РСЧС.
«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Средства ПВО около 20:00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
Удары ВСУ по кораблям Черноморского флота (ЧФ) России наносились ракетами, поставленными членами НАТО, заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг.
Он напомнил, что союзники Украины по НАТО передали ей дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow, некоторые из западных ракет ВСУ использовали, чтобы «потеснить Черноморский флот России». По мнению Столтенберга, это только подтверждает важность увеличения поставок оружия Киеву.
Он также отметил, что альянс намерен расширять сотрудничество с Украиной и Грузией, чтобы добиться стратегического превосходства в Черном море.
В сентябре 2023 года Минобороны России сообщило, что два российских корабля получили повреждения в результате попадания украинских крылатых ракет по судоремонтному заводу в Севастополе. В конце декабря Минобороны также заявило о повреждении БДК «Новочеркасск» в результате ракетной атаки.
Москва осуждает поставки западных дальнобойных ракет Украине. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что чем дальнобойнее оружие будет поставлять Запад Украине, тем дальше будут продвигаться российские войска.
«В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу». Эту фразу произнес в феврале Эмманюэль Макрон, выступая в Елисейском дворце после одного из мероприятий перед несколькими гостями, сообщили источники Le Monde. Вместе с тем издание отмечает, что президент выступал, «держа в руке стакан виски».
План с отправкой французских военных на Украину Париж в условиях «величайшей секретности» рассматривал с лета 2023 года, а недавнее публичное заявление Макрона об этом должно «послать четкий сигнал» России, отметили источники.
Суд в Москве заочно арестовал заместителя командира «Грузинского национального легиона» Левана Пипию, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
В России Пипию обвинили по статье о наемничестве (ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса), а также объявили в международный розыск.
«Грузинский легион» принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.
Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Беловское Белгородского района есть трое пострадавших, двое из них — дети. Девятилетний мальчик с множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой и девятимесячная девочка с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой находятся в Детской областной клинической больнице под наблюдением специалистов. Еще один пострадавший — мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой — обратился за помощью самостоятельно. Врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой.
Опасность атаки беспилотников отменена в Курской и Воронежской областях.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Есть двое пострадавших — у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей. В самом городе имеются повреждения на территории коммерческого предприятия — осколками повреждены здание, грузовой автомобиль и спецтехника.
Папа римский Франциск, который ранее высказался в пользу переговоров по Украине, упомянув «белый флаг», «залез в сад, в который его никто не звал», заявил в интервью испанскому радио RNE глава евродипломатии Жозеп Боррель. «Я считаю, что сейчас не время призывать Украину сдаться, а наоборот, время продолжать помогать [Киеву]», — подчеркнул дипломат.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении над регионом беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Вячеслав Гладков заявил, что торговые центры в Белгороде «фактически» уже закрыты до конца дня, дальше ситуация будет зависеть от оперативной обстановки.
«Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали — они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня. В последующие дни все будет зависеть от оперативной обстановки», — отметил он.
Гладков призвал по возможности отложить поездки на транспорте, поскольку сегодня два человека погибли в своих автомобилях.
В Харькове слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. Позже он добавил, что, по предварительной информации, «прилеты» были зафиксированы в окрестностях города.
В регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Минобороны сообщило статистику по числу убитых в ходе специальной военной операции иностранных наемников. Больше всего погибших иностранцев прибыли из Польши (1497).
Среди представителей других стран больше всего убито наемников:
- из Грузии — 561,
- США — 491,
- Канады — 422,
- Великобритании — 360,
- Румынии — 349,
- Франции — 147.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле Грайворона. В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек — у мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Еще две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ. В селе Козинка после обстрела в районную ЦРБ поступил мужчина с осколочным ранением грудной клетки.
Бундестаг вторично отклонил законопроект ХДС/ХСС с призывом к канцлеру Олафу Шольцу начать поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину. Как сообщает Frankfurter Allgemeine, против выступила коалиция, в которую входят СДПГ, «Зеленые» и СвДП.