Удары ВСУ по кораблям Черноморского флота (ЧФ) России наносились ракетами, поставленными членами НАТО, заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что союзники Украины по НАТО передали ей дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow, некоторые из западных ракет ВСУ использовали, чтобы «потеснить Черноморский флот России». По мнению Столтенберга, это только подтверждает важность увеличения поставок оружия Киеву.

Он также отметил, что альянс намерен расширять сотрудничество с Украиной и Грузией, чтобы добиться стратегического превосходства в Черном море.

В сентябре 2023 года Минобороны России сообщило, что два российских корабля получили повреждения в результате попадания украинских крылатых ракет по судоремонтному заводу в Севастополе. В конце декабря Минобороны также заявило о повреждении БДК «Новочеркасск» в результате ракетной атаки.

Москва осуждает поставки западных дальнобойных ракет Украине. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что чем дальнобойнее оружие будет поставлять Запад Украине, тем дальше будут продвигаться российские войска.