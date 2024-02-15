Верховная рада, скорее всего, рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении не в конце февраля, а в начале марта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Алексей Гончаренко.

«Мобилизационный закон задерживается. По реалистическому сценарию — рассмотрение будет где-то в начале марта», — написал он.

Первое чтение законопроект о мобилизации прошел 7 февраля.

Этот документ правительство вносило в Раду дважды. В первый раз — 25 декабря. Та версия вызвала много споров, и 11 января кабмин отозвал проект на доработку.

Новый вариант внесли 30 января 2024 года. Некоторые скандальные нормы в нем смягчили: например, принимать решение в отношении уклонистов (арест счетов, ограничение на вождение авто и права на выезд за рубеж) будут не военкомы, а суды.

В остальном ужесточенные пункты выглядят так: