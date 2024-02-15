Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 722-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе и работе ПВО. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Главное за ночь:
- Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского беспилотника, предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
- Невыполнение Киевом минских соглашений и удары по Донбассу стали «непосредственным триггером» для начала спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему «России 1» Павлу Зарубину.
- Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией после победы на выборах президента, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных с планами политика источников.
Верховная рада, скорее всего, рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении не в конце февраля, а в начале марта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Алексей Гончаренко.
«Мобилизационный закон задерживается. По реалистическому сценарию — рассмотрение будет где-то в начале марта», — написал он.
Первое чтение законопроект о мобилизации прошел 7 февраля.
Этот документ правительство вносило в Раду дважды. В первый раз — 25 декабря. Та версия вызвала много споров, и 11 января кабмин отозвал проект на доработку.
Новый вариант внесли 30 января 2024 года. Некоторые скандальные нормы в нем смягчили: например, принимать решение в отношении уклонистов (арест счетов, ограничение на вождение авто и права на выезд за рубеж) будут не военкомы, а суды.
В остальном ужесточенные пункты выглядят так:
- начинают работать электронные повестки. Каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста. Повестка считается врученной после того, как она появится в электронном кабинете;
- консульские услуги за границей можно получить, только предъявив военный билет;
- отсрочку от мобилизации теряют те, кто получает второе высшее образование, и аспиранты, обучающиеся на платном отделении;
- чтобы выехать за границу, военнообязанный должен предъявить военный билет, где есть отметка о снятии с учета;
- возраст подлежащих мобилизации снижают с 27 до 25 лет, а руководители больниц будут должны сообщать в территориальные центры комплектования (ТЦК — то же, что военкоматы) о пребывании в стационаре лиц от 18 до 25 лет;
- демобилизация возможна только после 36 месяцев службы.
МИД Швейцарии ответил на слова Сергея Лаврова, что Берн занял «откровенно антироссийскую позицию» в конфликте на Украине и к нему нет доверия как к посреднику.
«Швейцария привержена продвижению мира, правам человека, эффективной многосторонности, хорошему управлению и уважению международного права. Помня об этой цели, Швейцария стремится к конструктивным отношениям со всеми странами мира», — заявила РБК представитель пресс-службы министерства Элиса Рагги.
Она добавила, что Швейцария поддерживает все инициативы, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с Уставом ООН. «В связи с этим мы продолжим поддерживать связь со всеми игроками, которые заинтересованы в том же самом», — подчеркнула Рагги.
Военная операция против Украины со временем превратилась в войну с Западом, что может затянуть сроки ее проведения, заявил Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», — сказал пресс-секретарь президента (цитата по ТАСС).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикации о российско-американских контактах по Украине конспирологическими теориями и слухами.
«Я думаю, что именно в этой среде рождаются какие-то сплетни, слухи, так сказать, обсуждения, интерпретации, возможно, какие-то недомолвки, вокруг этого выстраиваются какие-то конспирологические теории», — сказала Захарова.
Она также отметила, что для возобновления переговоров Западу надо «разблокировать свое же решение, запрещающее киевскому режиму ведение этих переговоров».
Суд в Москве заочно арестовал адвоката и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (Минюст внес его в реестр иноагентов) по делу о фейках про армию.
В конце 2022 года МВД объявило его в розыск.
С 2021 года Новиков живет в Киеве. Прошлым летом Адвокатская палата Москвы лишила его статуса адвоката.
В прошлом Новиков защищал украинскую летчицу Надежду Савченко, украинского режиссера Олега Сенцова, представлял Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией, иноагентом и запрещен), созданный Алексеем Навальным.
На Украине запретили поставки в ВСУ продукции компаний, которые включены в официальный список «спонсоров войны». Среди них Bonduelle, Mars Inc., Mondelez International, Nestle, PepsiCo.
Владимир Рогов сообщил об ударе тремя украинскими дронами-камикадзе по Энергодару. В результате нападения пострадало здание городской администрации. Пострадавших нет.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 850 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе десять танков, пять САУ «Гвоздика», САУ Krab, два ЗРК «Стрела-10», три артиллерийские системы М777, пусковая установка ЗРК С-300. Средствами ПВО в районе Работино сбит Ми-24 Воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Табаевки и Петропавловки, отражены три атаки в районах Синьковки и Терн;
- на краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две атаки в районах Червоной Дибровы и Торского;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка;
- на южнодонецком направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям ВСУ в районах Водяного и Приютного;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Степовое, Ильинка, Тягинка.
Экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов в интервью Би-би-си рассказал, что попросил убежища в одной из стран G7, а также заявил о намерении «восстановить справедливость» в ситуации на Украине, где его заочно арестовали и объявили в розыск по делу о мошенничестве и злоупотреблениях.
Наумов возглавлял главное управление внутренней безопасности СБУ с июня 2019 по июль 2021 года. Издание «Страна» писало, что президент Украины уволил его из-за подозрений в участии в контрабандных схемах. Официально в СБУ сообщили, что Наумова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, он обвиняется в незаконном получении 3,2 млн грн (около $86,7 тыс.) — он получал одновременно две зарплаты — на государственном предприятии (примерно 160 тыс. грн в месяц) и в спецслужбе.
За сутки до начала военной операции он уехал за границу, сообщала «Страна». По данным Би-би-си, на Украине его считают причастным к «сдаче» Чернобыля. В апреле 2022 года Зеленский лишил его званий и назвал «антигероем». Позднее его заподозрили в причастности к делу о госизмене другого бывшего сотрудника СБУ — Олега Кулинича. В июне 2022 года Наумова задержали в Сербии с незадекларированными наличными деньгами, он находился в тюрьме около полутора лет. Украина добивалась его экстрадиции, но сербский суд отказался выслать Наумова, в начале декабря он вышел на свободу.
Украина вряд ли сможет вступить в ЕС в ближайшие пять лет, заявил экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Neue Zürcher Zeitung.
Он считает, что в случае с Украиной стоило бы пойти на «дифференцированное членство» — «своего рода почти членство Украины».
Среди преград для полноправного участия страны в ЕС Юнкер назвал коррупцию, которая остается там «постоянной проблемой».
Представитель немецкого правительства Штеффен Хеббенштрайт прокомментировал заявление Владимира Путина, что представители Германии и Франции уговаривали его в марте 2022 года отвести войска от Киева для создания условий для будущих договоренностей. По словам Хеббенштрайта, таких договоренностей не было, сообщает «РИА Новости».
Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в комментарии телеканалу «Рада» заявил, что командование украинской армии предусмотрело запасные пути снабжения оставшихся сил в Авдеевке. Он признал, что в Авдеевке идут уличные бои. По его словам, линия фронта является динамичной.
В большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве и Закарпатье, объявлена воздушная тревога.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны Украины обстреляно село Зерново Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены три домовладения.
Дмитрий Песков на вопрос касательно информации об ударе по российскому кораблю в Черном море заявил, что это связано с ходом специальной военной операции и является прерогативой Министерства обороны. «Предлагаю ориентироваться на заявления наших военных коллег», — сказал пресс-секретарь президента.
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о существовании коррупционной схемы, при которой в интересах поставщиков продуктов для армии изменялась их стоимость. «Яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, — по ценам, в разы ниже рыночных», — говорится в сообщении.