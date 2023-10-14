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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 598-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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11:30

По Крымскому мосту перекрыли движение автомобилей.

10:29

Республиканцы выдвинули на пост спикера палаты представителей конгресса США председателя юридического комитета Джима Джордана (штат Огайо). Ранее он выступил против выделения нового пакета помощи Киеву. Джордан заявил о желании получить данные, как Киев будет использовать помощь, «прежде чем мы даже подумаем о отправке дополнительных денег».

08:52

Обучение украинских военных управлению истребителями F-16 в США начнется на следующей неделе, сообщает Politico. Небольшое количество украинских пилотов прошли языковые курсы и направились на базу подразделении Нацгвардии ВВС США Моррис в штате Аризона.

08:42

Минобороны сообщило, что утром силы ПВО сбили два дрона над Черным морем у берегов Краснодарского края.

Вчера 21:31

Украинские пилоты уже на следующей неделе начнут обучение для полетов на самолетах F-16 на базе Таксон в штате Аризона, сообщает Politico. Речь идет о небольшом количестве летчиков, которые в прошлом месяце изучали английский в Техасе. Сначала им предстоят теоретические занятия и упражнения на симуляторах, а только затем полеты на настоящих самолетах.

Вчера 19:59

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у украинской армии есть проблемы с комплектованием, сообщают «РИА Новости». Он объяснил это на заседании СБ ООН тем, что в плен сдаются 60 и 70-летние украинцы.

Вчера 18:15

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле со стороны Украины села Попово-Лежачи Глушковского района. «Зафиксировано 5 прилётов. В результате обстрела село обесточено. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения».

Вчера 17:59

Украинское контрнаступление закончено, а российские войска уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всему фронту, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, слова которого приводит ТАСС.

Вчера 17:20

Ответ Путина на вопрос о возвращении Михаила Фридмана и россиян, покинувших страну за последние полтора года.

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Вчера 16:51

Владимир Путин заявил, что сомневается в том, что Украина поставляла оружие палестинскому движению ХАМАС. При этом он указал, что есть информация о поставках оружия на Ближний Восток с Украины. По словам президента, происходит это не на уровне руководства в Киеве.

Вчера 16:37

Владимир Путин напомнил, что Украина никогда не ратифицировала документы по СНГ. «Она всегда старалась держаться в стороне. Что касается зоны свободной торговли. Да, Украина когда-то очень активно себя в этом направлении вела и просто проталкивала зону свободной торговли, полагая, что для неё это представляет какой-то экономический интерес. Но потом все ушло в сторону подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, а потом и довело до госпереворота», - цитирует президента агентство «РИА Новости».

Вчера 16:22

Главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко заявил, что докторам удалось стабилизировать состояние журналиста Sputnik Хайбара Акифи, который получил тяжелые травмы в результате удара украинского беспилотника по частному дому в Белгородской области. У него зафиксировали тяжелую минно-взрывную травму, ушиб головы, ожог 15% тела.

Вчера 16:12

Офис генпрокурора Украины сообщил о передаче в суд дела в отношении шести сотрудников отряда «Беркут», которые подозреваются в убийстве людей на Майдане в 2014 году. Однако никакого из фигурантов на Украине нет. Как сообщает «Страна ua», до 2019 года бывший замкомандира «Беркута» Олег Янишевский и двое его подчиненных находились под стражей, однако были переданы республикам Донбасса в рамках обмена пленными. Свою вину они не признали.

Вчера 15:49

Дмитрий Песков объяснил наличие флага Украины на почетном знаке СНГ, который вручили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Он напомнил, что де-юре Украина из СНГ не выходила.

Вчера 15:11

В Минобороны сообщили, что в результате ударов на этой неделе были уничтожены в том числе склад хранения катеров типа Willard, склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме «Умань» в Черкасской области.

Вчера 14:50

Дмитрий Медведев прокомментировал требование израильской армии к миллиону жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. «Все «западные партнёры» стыдливо молчат. Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?» - написал он в Telegram.

Вчера 14:31

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что со стороны ВСУ обстреляны окраины сел Демидовка и Графовка Краснояружского района. «Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи».

Вчера 14:15

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за минувшие сутки по населенных пунктам левобережья были выпущены со стороны Украины 145 боеприпасов. Обстрелам подверглись в том числе Новая Каховка, Каховка, Алешки, Днепряны.

Вчера 14:14

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на подлете к Брянску средствами РЭБ был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет».

Вчера 12:48

В Мраморном море столкнулись два сухогруза с зерном — Haje Halimeh, следовавший из украинского Измаила в испанскую Валенсию, и направлявшийся из порта Кавказ в Израиль Asomatos.

Суда получили повреждения, но жертв нет.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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