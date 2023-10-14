Владимир Путин напомнил, что Украина никогда не ратифицировала документы по СНГ. «Она всегда старалась держаться в стороне. Что касается зоны свободной торговли. Да, Украина когда-то очень активно себя в этом направлении вела и просто проталкивала зону свободной торговли, полагая, что для неё это представляет какой-то экономический интерес. Но потом все ушло в сторону подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, а потом и довело до госпереворота», - цитирует президента агентство «РИА Новости».