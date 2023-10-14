Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 598-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
По Крымскому мосту перекрыли движение автомобилей.
Республиканцы выдвинули на пост спикера палаты представителей конгресса США председателя юридического комитета Джима Джордана (штат Огайо). Ранее он выступил против выделения нового пакета помощи Киеву. Джордан заявил о желании получить данные, как Киев будет использовать помощь, «прежде чем мы даже подумаем о отправке дополнительных денег».
Обучение украинских военных управлению истребителями F-16 в США начнется на следующей неделе, сообщает Politico. Небольшое количество украинских пилотов прошли языковые курсы и направились на базу подразделении Нацгвардии ВВС США Моррис в штате Аризона.
Минобороны сообщило, что утром силы ПВО сбили два дрона над Черным морем у берегов Краснодарского края.
Украинские пилоты уже на следующей неделе начнут обучение для полетов на самолетах F-16 на базе Таксон в штате Аризона, сообщает Politico. Речь идет о небольшом количестве летчиков, которые в прошлом месяце изучали английский в Техасе. Сначала им предстоят теоретические занятия и упражнения на симуляторах, а только затем полеты на настоящих самолетах.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у украинской армии есть проблемы с комплектованием, сообщают «РИА Новости». Он объяснил это на заседании СБ ООН тем, что в плен сдаются 60 и 70-летние украинцы.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле со стороны Украины села Попово-Лежачи Глушковского района. «Зафиксировано 5 прилётов. В результате обстрела село обесточено. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения».
Украинское контрнаступление закончено, а российские войска уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всему фронту, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, слова которого приводит ТАСС.
Ответ Путина на вопрос о возвращении Михаила Фридмана и россиян, покинувших страну за последние полтора года.
Владимир Путин заявил, что сомневается в том, что Украина поставляла оружие палестинскому движению ХАМАС. При этом он указал, что есть информация о поставках оружия на Ближний Восток с Украины. По словам президента, происходит это не на уровне руководства в Киеве.
Владимир Путин напомнил, что Украина никогда не ратифицировала документы по СНГ. «Она всегда старалась держаться в стороне. Что касается зоны свободной торговли. Да, Украина когда-то очень активно себя в этом направлении вела и просто проталкивала зону свободной торговли, полагая, что для неё это представляет какой-то экономический интерес. Но потом все ушло в сторону подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, а потом и довело до госпереворота», - цитирует президента агентство «РИА Новости».
Главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко заявил, что докторам удалось стабилизировать состояние журналиста Sputnik Хайбара Акифи, который получил тяжелые травмы в результате удара украинского беспилотника по частному дому в Белгородской области. У него зафиксировали тяжелую минно-взрывную травму, ушиб головы, ожог 15% тела.
Офис генпрокурора Украины сообщил о передаче в суд дела в отношении шести сотрудников отряда «Беркут», которые подозреваются в убийстве людей на Майдане в 2014 году. Однако никакого из фигурантов на Украине нет. Как сообщает «Страна ua», до 2019 года бывший замкомандира «Беркута» Олег Янишевский и двое его подчиненных находились под стражей, однако были переданы республикам Донбасса в рамках обмена пленными. Свою вину они не признали.
Дмитрий Песков объяснил наличие флага Украины на почетном знаке СНГ, который вручили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Он напомнил, что де-юре Украина из СНГ не выходила.
В Минобороны сообщили, что в результате ударов на этой неделе были уничтожены в том числе склад хранения катеров типа Willard, склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме «Умань» в Черкасской области.
Дмитрий Медведев прокомментировал требование израильской армии к миллиону жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. «Все «западные партнёры» стыдливо молчат. Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?» - написал он в Telegram.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что со стороны ВСУ обстреляны окраины сел Демидовка и Графовка Краснояружского района. «Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи».
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за минувшие сутки по населенных пунктам левобережья были выпущены со стороны Украины 145 боеприпасов. Обстрелам подверглись в том числе Новая Каховка, Каховка, Алешки, Днепряны.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на подлете к Брянску средствами РЭБ был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет».
В Мраморном море столкнулись два сухогруза с зерном — Haje Halimeh, следовавший из украинского Измаила в испанскую Валенсию, и направлявшийся из порта Кавказ в Израиль Asomatos.
Суда получили повреждения, но жертв нет.