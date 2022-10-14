Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель превысил свои полномочия, когда начал накануне рассуждать о вариантах ответа западных стран на применение ядерного оружия на Украине, заявил высокопоставленный европейский дипломат, чьи слова цитирует журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман. По словам дипломата, в этот раз слова Борреля не являются официальной позицией ЕС.

«Ему никто не давал полномочия заявлять о вариантах ответа, исполнять которые пришлось бы не ему средствами, которыми он не владеет. Поэтому мы можем только недоумевать», — привел Норман слова источника.

Накануне Боррель заявил, что ядерная атака России на Украине вызовет не ядерный, но мощный военный ответ стран ЕС, НАТО и США. «Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО — также не блефуют», — сказал он.