Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 233-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель превысил свои полномочия, когда начал накануне рассуждать о вариантах ответа западных стран на применение ядерного оружия на Украине, заявил высокопоставленный европейский дипломат, чьи слова цитирует журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман. По словам дипломата, в этот раз слова Борреля не являются официальной позицией ЕС.
«Ему никто не давал полномочия заявлять о вариантах ответа, исполнять которые пришлось бы не ему средствами, которыми он не владеет. Поэтому мы можем только недоумевать», — привел Норман слова источника.
Накануне Боррель заявил, что ядерная атака России на Украине вызовет не ядерный, но мощный военный ответ стран ЕС, НАТО и США. «Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО — также не блефуют», — сказал он.
В Белоруссии введен режим контртеррористической операции, сообщил глава белорусского МИДа Владимир Макей.
«Была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», — объяснил он.
Из-за обстрела в Белгородской области временно прервалось движение поездов в одном из районов. Сбитые ПВО ракеты упали на железную дорогу в районе Новооскольского округа и повредили линии электропередач, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Движение поездов временно приостановлено. Ждём аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено», — написал он.
В Тверской области вернули домой 48 мобилизованных, сообщил глава региона Игорь Руденя.
По его словам, все решения были приняты по медотводу или семейным обстоятельствам. В регионе создана комиссия, которая занимается вопросами возможной отмены мобилизации того или иного человека. «В ближайшее время ещё будут приняты решения», — сказал Руденя.
Глава «Газрома» Алексей Миллер заявил, что труба «Северного потока» сейчас заполнена водой. При этом он допустил, что ремонт может потребовать замены значительной части трубы, сообщает ТАСС.
«Страна.ua» со ссылкой на «Харьковоблэнерго» сообщила, что в городе после серии взрывов обесточены несколько районов.
В Ровенской области сократили время действия комендантского часа, а также отменили ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Коваль.
«В Ровенской области изменено время комендантского часа — с 00:00 до 5:00. Такое решение сегодня принял Совет обороны области. Оно начинает действовать с понедельника, 17 октября», — отметил он.
Ранее комендантский час начинался в 23:00 и длился до 5:00 (время сейчас совпадает с московским).
Глава Харьковской области Олег Синегубов подтвердил, что по региональному центру наносятся удары.
«Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях!» — написал он в телеграме.
Власти Португалии решили передать Украине шесть пожарных вертолетов «Камов», пишет Diário de Notícias.
Как сообщила министр обороны республики Элена Каррейрас, воздушные суда нуждаются в ремонте, а один из них неработоспособен. Но, заверила она, на Украине знают, в каком состоянии находятся вертолеты, и способны их отремонтировать.
В одном из поселков Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами, произошла их детонация, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние», — отметил он.
Власти Костромской области решили выплачивать по 50 тыс. руб. всем мобилизованным жителям региона, сообщает ТАСС со ссылкой на областную администрацию.
«На прошлой неделе была введена единовременная выплата в размере 30 тыс. руб. семьям мобилизованных граждан, где воспитываются несовершеннолетние. Сегодня в администрации региона принято решение изыскать дополнительные средства в бюджете и заменить эту выплату на 50 тыс. руб. При этом выплатить ее всем мобилизованным гражданам, независимо от семейного статуса и наличия несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.
В Курской области частично восстановлено электроснабжение поселка Теткино и села Попово-Лежачи, обесточенных после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«По резервной схеме специалисты оперативно подключили 14 трансформаторных подстанций из 44 поврежденных. Треть жителей уже обеспечены электроэнергией. Специалисты продолжают работу. Значительных повреждений по результатам обследования не выявлено. Полностью восстановить электроснабжение планируют к середине завтрашнего дня», — написал он в телеграме.
Страны НАТО поставят Украине оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Мы также предоставляем топливо, зимнюю одежду и медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи [Украине]. В рамках этого пакета НАТО в ближайшее время поставит Украине оборудование для противодействия БПЛА», — сказал генсек.
По его словам, сотни «глушилок» беспилотников помогут вывести из строя в том числе БПЛА российского производства, а также защитить критически важную инфраструктуру Украины.
Дмитрий Медведев: одна из важнейших задач на данный момент — создание в присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях новой «вертикали власти».
«Вертикаль власти там предстоит строить заново, буквально с нуля и в сжатые сроки. В соответствии с поручением президента [России Владимира Путина] эта большая работа уже начата. Вести ее будем системно, создавая там эффективный государственный механизм», — написал Медведев.
Минобороны России решило не призывать по мобилизации мужчин, у которых на иждивении трое и более детей до 16 лет (а не четыре и более, как ранее). Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на источники в парламенте, а также на главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова (до прихода в Госдуму в 2021 году был замминистра обороны).
По словам Картаполова, указанные разъяснения проходят по категории документов для служебного пользования — поэтому они до сих пор официально не публиковались.
«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — сказал Картаполов.
При этом, как указывает адвокат Павел Чиков, отсрочки от призыва могут предоставляться на основании закона либо указа президента, а о таких ничего не сообщалось.
«При этом граждане, подлежащие призыву, сослаться ни на слова депутата, ни на дспшные указания из интернета с грамматическими ошибками в военкомате и в суде не смогут», — отметил Чиков.
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу второй раз день. Тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Харьковской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.
Воздушную тревогу за последние сутки несколько раз объявляли в находящейся под российским контролем Новой Каховке (Херсонская область). В воздухе прозвучали шесть взрывов, сообщила в телеграм-канале военно-гражданская администрация города.
В Киеве подтвердили обмен пленными с Россией. Как сообщил глава офиса президента Андрей Ермак, Украина получила 20 человек: 14 военных ВСУ, 4 бойцов теробороны, одного нацгвардейца и одного военного моряка.
«Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознания того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни». — написал Ермак.
Ранее Минобороны России сообщило о возвращении в результате обмена пленными 20 российских военных.
«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — заявили в ведомстве.
На Украине погиб гражданин США Дейн Патридж, который воевал на стороне Киева, сообщает Washington Post.
Патриджу было 34 года. По данным издания, 3 октября в бою недалеко от Северодонецка он получил тяжелые ранения, от которых впоследствии умер в больнице.
Ранее Патридж служил пехотинцем в Ираке в 2007-2009 годах.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно одобрила резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим», сообщил в Twitter член украинской делегации и вице-президент комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и народонаселению от Украины Алексей Гончаренко.
По его словам, в поддержку резолюции проголосовали 99 депутатов ПАСЕ, один воздержался.
В проект резолюции была внесена поправка, которая предлагает «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом». Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался, пишет «Страна.ua».
Итоговый документ опубликован на сайте ПАСЕ. Из другой, также одобренной поправки к нему следует, что российские политические партии, которые прежде голосовали «за незаконные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран», обвиняются в «пособничестве терроризму».