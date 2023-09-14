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Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль морскими дронами Политика, 07:25
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Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:15
Над Крымом уничтожили 11 дронов Политика, 07:07
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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 568-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:51

ВСУ пытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море, сообщило Минобороны. Их уничтожили ответным огнем. 

07:13

Над Крымом около 5:30 мск ПВО сбила 11 дронов, сообщило Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявило ведомство. Ранее было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Вчера 21:26

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города ранения получили двое мирных жителей.

Вчера 21:17

МИД Румынии сообщил о намерении вызвать российского посла в связи с новым обнаружением обломков беспилотника в округе Тулча к югу от Дуная. Во внешнеполитическом ведомстве это расценили как нарушение воздушного пространства страны.

Вчера 20:21

Еврокомиссия рекомендовала не пускать в ЕС автомобили с российскими номерами. Какие страны последовали этой рекомендации - в материале РБК.

Вчера 19:43

Минобороны сообщило о том, что сегодня в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота были обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.

Вчера 19:42

Западные эксперты считают, что Россия сейчас производит в семь раз больше боеприпасов, чем ЕС и США, пишет New York Times. Причинами называется удешевление производства. Например, как считает один из руководителей Минобороны Эстонии, 155-мм снаряд для артиллерии НАТО стоит примерно $5-6 тыс., тогда как российский 152-мм снаряд – около $600. При этом на Западе признают, что при помощи санкций могут попытаться замедлить производство оружия в России, но не остановить его.

Вчера 19:24

Посольство России в Риге рекомендовало россиянам избегать поездок в Латвию на личных автомобилях. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства. Там также попросили в случае конфискации личного автомобиля доводить эту информацию до посольства.

Вчера 18:24

Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ об утверждении перечня болезней, при которых признанного ограниченно годным гражданина нельзя призвать на военную службу по контракту в период мобилизации, период военного положения и военное время. Документ опубликован на портале правовой информации. Список состоит из 26 пунктов. Среди них: ВИЧ, сахарный диабет I типа, бронхиальная астма средней степени тяжести, острота зрения одного глаза 0,09 и ниже, последствия травм, умеренно ограничивающие движения в суставах и др.
 

Вчера 17:34

Украина для атаки на судоремонтный завод в Севастополе использовала британо-французские ракеты Storm Shadow, сообщили источники Sky News.

Ни российские, ни украинские власти не раскрывали тип примененных ракет. Однако командующий украинских Воздушных сил Николай Олещук назвал произошедшее «отличной работой» авиации. Эксперты склоняются к тому, что это подтверждает сведения об использовании именно Storm Shadow, запускаемых с самолетов, пишет Sky News.

Российские власти неоднократно осуждали поставки западного оружия Киеву и предупреждали об ответных мерах.

Вчера 16:58

Ответный визит Владимира Путина в КНДР пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Но переговоры проведут министры иностранных дел России и Северной Кореи. Они договорились встретиться в ближайшее время, добавил пресс-секретарь.

Вчера 16:01

Горсовет Днепра отказался лишать Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Там указали, что советский лидер умер в 1982 году, а закон о декоммунизации приняли в 2015 году.

Вчера 15:03

Минобороны Румынии сообщило, что обломки беспилотника были обнаружены в округе Тулча, в 14 километрах от границы с Украиной.

Вчера 14:56

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе танк, три артиллерийские системы М777, САУ «Гвоздика».

Вчера 14:53

На других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:

  • на Донецком направлении отражены восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка;
  • на Южно-Донецком направлении отражены две атаки в районе Новомайорского и Приютного;
  • на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы и восточнее Ямполовки;
  • на Купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Ольшана, Котляровка.
Вчера 14:47

Минобороны сообщило, что на Запорожском направлении были отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Помимо этого, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работино.

Вчера 14:33

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий продлил до 26 сентября полный запрет на розничную продажу в регионе алкогольной продукции. Исключение – розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
 

Вчера 14:01

Минобороны сообщило, что поврежденные при украинском ударе в Севастополе два корабля Военно-морского флота будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов.

Вчера 13:43

Шойгу заявил, что у России нет других вариантов кроме как победить на Украине.

Вчера 13:40

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские войска в зоне военной операции держат активную оборону, а основной задачей сейчас является выбить технику противника.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация