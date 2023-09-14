Западные эксперты считают, что Россия сейчас производит в семь раз больше боеприпасов, чем ЕС и США, пишет New York Times. Причинами называется удешевление производства. Например, как считает один из руководителей Минобороны Эстонии, 155-мм снаряд для артиллерии НАТО стоит примерно $5-6 тыс., тогда как российский 152-мм снаряд – около $600. При этом на Западе признают, что при помощи санкций могут попытаться замедлить производство оружия в России, но не остановить его.