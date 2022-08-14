Словакия готова предоставить Украине свои истребители МиГ-29, если получит взамен более современные или же их выкупят для Киева другие страны, заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь. Стоимость самолетов он оценил в €300 млн.

Представитель ведомства подтвердила, что Братислава заинтересована в предоставлении этих истребителей Киеву, но в обмен на другую технику для собственной защиты.

Как пишет издание Cas, Словакия располагает 11-ю МиГ-29 советского производства, они считаются устаревшими, и их передача Украине была бы подходящим решением для страны, тем более, что такие истребители есть на вооружении Киева.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер также допускал отправку этих истребителей Киеву, но с условием, что взамен Братислава получит американские истребители F-16.