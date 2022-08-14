Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 172-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Более уязвимые» союзники США по НАТО считают недостаточным размещение в Европе около 100 тыс. американских военных, пишет The Washington Post.
Cтраны Балтии и Восточной Европы просят США нарастить военное производство для ускорения выполнения заказов на вооружение. Так, Эстония заявляла, что нуждается в РСЗО HIMARS, беспилотниках Reaper и контрбатарейных радарах. Польша ждет поставок HIMARS, танков Abrams, истребителей F-16 и систем Patriot, а Латвия хочет получить современную артиллерию дальнего действия, а также системы воздушной и береговой обороны.
Главное за ночь:
- Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил Financial Times в искажении его слов о сроках предполагаемого визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он заявил, что газета приписала ему заявление о невозможности визита экспертов МАГАТЭ на станцию раньше конца августа.
- Глава МВД Украины Денис Монастырский предупредил, что в ближайшие месяцы в стране ожидается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, речь идет о незаконном обороте оружия, кражах и угоне автомобилей.
- Финский холдинг OLVI, владеющий 96,36% белорусской компании «Лидское пиво», намерен продать этот актив в течение года. В OLVI отметили, что для этого требуется разрешение местных властей и антимонопольного органа.
Словакия поставила Украине первые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Как сообщили в принадлежащей Минобороны Словакии структуре Konštrukta Defence, переданы четыре 155-мм установки.
«Наша главная цель — внести свой вклад в спасение как можно большего количества жизней и помочь нашим украинским друзьям остановить это бессмысленное кровопролитие», — сказал министр обороны страны Ярослав Надь.
Администрация подконтрольного российским войскам Энергодара сообщила подробности об ударе по территории, прилегающей к Запорожской ТЭС. Было выпущено девять артиллерийских снарядов, сообщили «РИА Новости» в администрации города.
Словакия готова предоставить Украине свои истребители МиГ-29, если получит взамен более современные или же их выкупят для Киева другие страны, заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь. Стоимость самолетов он оценил в €300 млн.
Представитель ведомства подтвердила, что Братислава заинтересована в предоставлении этих истребителей Киеву, но в обмен на другую технику для собственной защиты.
Как пишет издание Cas, Словакия располагает 11-ю МиГ-29 советского производства, они считаются устаревшими, и их передача Украине была бы подходящим решением для страны, тем более, что такие истребители есть на вооружении Киева.
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер также допускал отправку этих истребителей Киеву, но с условием, что взамен Братислава получит американские истребители F-16.
Одна турбина Каховской ГЭС (Херсонская область) отключена после ракетных ударов со стороны ВСУ, сообщил ТАСС со ссылкой на «руководство станции». Каховская ГЭС под контролем российских сил с конца февраля.
Администрация части Запорожской области, находящейся под российским контролем, заявила об обстреле Энергодара (там расположена Запорожская АЭС) со стороны Украины. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов со ссылкой на очевидцев сообщил, что «в городе опять слышны взрывы».
У Киева сейчас нет «никаких мотивов» вести мирные переговоры с Москвой, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Переговоры на сегодняшний день с Россией будут означать только одно — что Россия выиграла... Вы готовы пойти на это? Цена, которую сейчас Украина платит, намного выше, чем возможность прекратить огонь», — считает он.
По мнению Подоляка, интенсивность боев и возможность победить для Украины важнее «какой-то ситуативной паузы», а начало диалога в нынешних условиях зафиксирует поражение Украины и Европы, после чего начнется «падение всей системы глобальной безопасности и системы демократических ценностей».
Советник руководителя офиса президента убежден, что даже если результатом переговоров станет фиксация новой линии разграничения, через некоторое время Москва вновь будет заявлять о необходимости боевых действий.
Остальное из сводки Министерства обороны:
- Под Краматорском уничтожена установка HIMARS и склад с боеприпасами к ней. У Новой Каховки в Херсонской области сбиты четыре снаряда, выпущенных из другой установки.
- В Николаевской области уничтожены два украинских вертолета Ми-24 на вертолетной площадке.
- В Харьковской области нанесены удары ракетами и РСЗО по украинским резервам. Минобороны России сообщает о более 70 убитых украинских военных, ранены более 300.
- В ДНР ударами авиации убиты 170 бойцов ВСУ, уничтожены 12 единиц техники. Кроме этого, у Артемовска «полностью уничтожены» две роты украинской 72-й механизированной бригады. У поселка Старые Терны в ДНР нанесены удары по пунктам управления 66-й механизированной бригады и «Правого сектора» (признан в России экстремистским и запрещен).
- ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Харьковской области.
«Военнопленные отказались от обмена и не желают возвращаться на Украину, чтобы не стать «пушечным мясом» и погибнуть», — утверждают в Москве.
Число сдавшихся Минобороны России не приводит. В Telegram-канале министерство разместило видео с матросом ВСУ Богданом Малышем, офицером срочной службы ВСУ Виталием Деревянкиным, солдатом Дмитрием Ламиногой, старшими сержантами Никитой Царевичем и Владимиром Юванько, старшим матросом Александром Жижиным.
Если на Украину будет поставляться дальнобойное оружие, то «географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», предупредил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
«Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам», — объяснил он.
Два судна с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск, чтобы доставить груз в Турцию, сообщило в Twitter Минобороны Турции. Там добавили, что 13 августа на Украину прибудет судно для погрузки зерна.
За последние сутки при обстрелах ДНР со стороны ВСУ погибли трое мирных жителей, 11 ранены, сообщили в Совместном центре контроля и координации, передает Донецкое агентство новостей.
Гибель гражданских зафиксирована в Горловке и Донецке. Ранения получили жители Макеевки, Горловки, Владимировки и того же Донецка. Повреждены 42 дома.
Fitch и S&P понизили рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с отсрочкой платежей по внешнему долгу страны до 2024 года.
В сообщении Fitch говорится, что агентство рассматривает отсрочку как процесс обмена проблемного долга (DDE). В связи с этим долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте понижен c С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»). S&P со своей стороны понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до SD («выборочный дефолт»).
Накануне Минфин Украины объявил, что зарубежные кредиторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций, согласились заморозить выплаты на два года.
Украина с трудом платит жалованье военнослужащим и вынуждена печатать деньги, чтобы покрыть расходы на военные нужды, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на министра финансов страны Сергея Марченко и заместителя председателя Национального банка Сергея Николайчука. Налоговые поступления покрывают всего около 40% государственных расходов, а военные расходы превышают 60%. Правительству требуется около $5 млрд в месяц для покрытия остальных расходов.
Нацбанку приходится печатать деньги, чтобы правительство могло платить зарплату солдатам и закупать оружие и боеприпасы, что ослабляет гривну и подстегивает инфляцию. Николайчук хотел бы, чтобы западные страны выделяли хотя бы около $3 млрд в месяц. Центробанк требует от правительства повышения налогов и сокращения расходов. Марченко, в свою очередь, считает, что «лучше рискнуть высокой инфляцией, чем не платить жалованье солдатам».
Москва предупредила Вашингтон, что объявление России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата» в отношениях между государствами, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Ситуацию в отношениях между странами он охарактеризовал как «турбулентную», отметив, что западные государства во главе с США «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике».
США не указывают Украине, как именно ей следует вести боевые действия с Россией, цели для атак определяет сам Киев.
«Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться», — сказал представитель оборонного ведомства США. Он подчеркнул, что США предоставляют Украине необходимые ей «средства обороны», однако непосредственно цели для ударов определяет исключительно Киев.