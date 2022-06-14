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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 110-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:26

Нынешние санкции против России будут действовать продолжительное время, а период глобализации закончился, считает глава ВТБ Андрей Костин. Россия получила «красную карточку» на мировом рынке, написал он в колонке для РБК.

«Для банковского сектора это означает необходимость дальнейшей девалютизации балансов в долларах и евро. Приоритеты на внешнем контуре — диверсификация валютных платежей, переход на торговлю с дружественными странами в рублях и национальных валютах с использованием защищенной платежно-расчетной инфраструктуры, разработка и запуск инвестиционных инструментов в мягких валютах. В том числе в рамках БРИКС, экономики которого сегодня формируют 25% мирового ВВП», — пишет он.

07:19

Вашингтон планирует направлять Киеву по $1,5 млрд ежемесячно для поддержки работы украинского правительства, сообщили в Госдепе.

«Мы уже выделили $1 млрд на эти цели через различные механизмы, и намерены направлять еще примерно по $1,5 млрд ежемесячно на протяжении четырех-пяти месяцев», — сказал первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган во время дискуссии на площадке аналитического центра Уилсона. 

Вчера 21:06

После обстрелов глава ДНР Денис Пушилин заявил, что из-за усиления обстрелов ДНР будут задействованы «все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации».

Вчера 20:54

В Донецке обстреляли роддом, передает «РИА Новости». Данных о пострадавших нет.

Городские власти сообщают об обстрелах несколько часов. Вину они возлагают на Вооруженные силы Украины.

Вчера 20:48

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела рынка в Донецке, при котором погибли три человека, а 10 получили ранения.

Дело завели по ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 20 лет.

«По данным следствия, 13 июня 2022 года военнослужащие ВСУ произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Буденновском районе города Донецка. В результате этого на территории рынка «Майский» погибли и получили ранения мирные граждане», — сообщили в СК.

Вчера 20:15

На Украине арестовали ценные бумаги и денежные средства предприятия по производству и реализации минеральной воды, принадлежащего российскому олигарху, на сумму более 53,4 млн грн (более $1,8 млн). Об этом сообщили в офисе генерального прокурора страны и Бюро экономической безопасности. Это предприятие «через кипрские компании принадлежит олигарху из России», заявили украинские власти. По данным «Европейской правды», речь идет о компании по производству минеральной воды «Моршинская», принадлежащей российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

Вчера 19:13

Правительство Германии делает все возможное, чтобы снизить зависимость от российских нефти и газа в максимально короткие сроки, но с этим есть «серьезные практические проблемы», заявил канцлер страны Олаф Шольц на саммите ЕС в Брюсселе.

К «практическим проблемам» политик отнес работу нефтеперерабатывающего завода в Шведте (федеральная земля Бранденбург), который раньше использовал в качестве сырья только российскую нефть. По словам Шольца, это предприятие снабжает топливом большую часть восточной Германии, включая аэропорт Берлина. Порядка 90% ископаемого топлива в районе Большого Берлина и самого Бранденбурга поступает из Шведта. Пока правительство не смогло наладить обеспечить работу завода без поставок российской нефти, пояснил Шольц.

Вчера 18:41

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время проведут еще одну встречу, сообщил посол России Борис Грызлов. Он сказал, что с начала года президенты встречались пять раз.

«Мы высоко ценим ту поддержку, которую сегодня наши белорусские друзья оказывают нам», — заявил посол.

Он также рассказал, что Россия планирует открыть генконсульство в Гродно.

Вчера 18:13

Правительство Украины запретило экспортировать за рубеж добытые в стране уголь, мазут и газ. Документ подписан премьером Денисом Шмыгалем 10 июня, он вступает в силу со дня публикации. Президент Владимир Зеленский объяснял, что это необходимо для подготовки к отопительному сезону. Всю собственную добычу власти Украины планировали направить на удовлетворение внутренних потребностей. Зеленский называл предстоящую зиму «самой сложной за все годы независимости».

Вчера 16:29

Служащие Северного флота России приняли участие в учениях по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, маневры прошли в акватории Баренцева моря.

«Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Адмирал Левченко» в составе корабельной поисково-ударной группы отработали уничтожение подводной лодки условного противника в Баренцевом море», — рассказали в пресс-службе.

Маневры проходили в течение нескольких дней. После их окончания корабли «Североморск» и «Адмирал Левченко» вернулись в пункт базирования.

Учения Северного флота России прошли параллельно с маневрами НАТО Dynamic Mongoose, которые начались 13 июня в северной части Атлантического океана. На них военные блока также отрабатывают перехват и уничтожение подводных лодок. Участвовать в маневрах альянса должны три подлодки, 11 кораблей, 16 противолодочных самолетов ВМС США, флотов Великобритании, Германии, Франции, Канады, Норвегии, Дании, Нидерландов и Португалии.

Вчера 16:17

Посол Украины Андрей Мельник заявил, что в Германии многие украинские беженцы не чувствуют, что им рады. Он продолжил, что Германию покидает больше украинцев, чем прибывает. Он призвал подумать о том, почему многие его сограждане не хотят оставаться в этой центральноевропейской стране.

Глава МВД Баварии Йоахим Херманн заявил, что Мельник неправ: «За последние недели я несколько раз говорил с украинскими беженцами <...> у людей хороше настроение, они удивлены тому, как хорошо их принимают».

Вчера 15:17

Франция вступила в период военной экономики, в котором страна больше не может жить с «программированием расходов годичной давности», объявил Эмманюэль Макрон.

«Я попросил министра [обороны Франции] и начальника штаба вооруженных сил провести в ближайшие недели переоценку закона о военном программировании с учетом геополитического контекста», — заявил он.

Макрон выразил уверенность, что Франции удастся «организоваться» в долгосрочной перспективе.

Вчера 14:39
Украине необходимо получить 1 тыс. 155-мм гаубиц и сотни других видов оружия и техники, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Нам необходимо достичь паритета в тяжелом вооружении: 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тыс. единиц бронетехники, 1 тыс. дронов», — написал он в Twitter.
Вчера 13:22

В ДНР заявили, что украинские силы обстреляли рынок в Буденновском районе Донецка. Трое погибли, четверо ранены.

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Вчера 13:09

Как обстоит дело с беспилотниками в российских войсках, когда будет налажено серийное производство гражданских самолетов, в каком режиме работают производители оружия — курирующий ОПК вице-премьер Борисов рассказал РБК.

Video

Вчера 11:47

Новый брифинг Минобороны России:

  • В ДНР ракетами воздушного базирования уничтожены вооружение и техника, поставленные для украинских войск. В том числе оружие из США и Европы.
  • В ЛНР нанесены удары по «иностранным наемникам», там же и в Харьковской области — по двум батареям РСЗО.
  • Российская авиация атаковала пункт управления ВСУ, радиолокационную станцию «Бук-М1» у Лисичанска, а также позиции украинских войск. Потери украинской стороны в Москве оценили в 120 человек.
  • ПВО сбили восемь украинских беспилотников в Николаевской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР. Ракетные войска нанесли удары по семи украинским установкам РСЗО.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Вчера 11:22

Хиллари Клинтон заявила, что согласна с Киевом и не согласна с Макроном. Как считает бывшая госсекретарь США, позиция Украины, которая требовала отвода российских войск с украинских территорий на позиции, которые они занимали до 24 февраля, верна, и с переговорами торопиться нельзя.

Она также прокомментировала высказывание французского президента Эммануэля Макрона, который в начале июня заявил, что западным лидерам не стоит «унижать Россию», чтобы после окончания боевых действий оставался шанс на разрешение ситуации дипломатическим путем. Клинтон назвала позицию Макрона «устаревшей» и заявила, что, по ее мнению, «Путин давно перешел красную черту».

Вчера 10:06

Итальянская La Stampa пишет, что в Киев 16 июня приедут президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги. Визит состоится перед саммитами Евросоюза, G7 и НАТО. Визит, отмечает газета, призван продемонстрироватть, что три крупнейшие страны ЕС поддерживают Украину.

Ожидается, что три лидера обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским разблокирование украинских портов и корридоров для экспорта зерна.

La Stampa отмечает, что Рим старался не допустить утечки информации о готовящемся визите.

Вчера 09:28
Германия намерена помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Евросоюза железнодорожным транспортом. Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

По его словам, власти Германии рассматривают возможность создания фонда для закупки новых контейнеров для зерна. Также в Берлине допускают предоставление помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе. Тойрер считает, что из 23 млн тонн зерна, хранящихся на территории Украины, таким образом удастся вывезти 10 млн.
Вчера 08:52

Риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По словам эксперта SIPRI Ханса Кристенсена, «есть явные признаки» того, что процесс сокращения ядерных вооружений, который длился со времен окончания холодной войны, завершен.

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