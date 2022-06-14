Нынешние санкции против России будут действовать продолжительное время, а период глобализации закончился, считает глава ВТБ Андрей Костин. Россия получила «красную карточку» на мировом рынке, написал он в колонке для РБК.

«Для банковского сектора это означает необходимость дальнейшей девалютизации балансов в долларах и евро. Приоритеты на внешнем контуре — диверсификация валютных платежей, переход на торговлю с дружественными странами в рублях и национальных валютах с использованием защищенной платежно-расчетной инфраструктуры, разработка и запуск инвестиционных инструментов в мягких валютах. В том числе в рамках БРИКС, экономики которого сегодня формируют 25% мирового ВВП», — пишет он.