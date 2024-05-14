Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 811-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
ВСУ сталкивается с критической ситуацией в Харьковской области, наблюдается нехватка войск и оружия, заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов, передает The New York Times.
«Каждый час эта ситуация приближается к критической», – сказал он.
ПВО в ночь на 14 мая сбила 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Ночью в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.
В спальном районе Белгорода при атаке ВСУ пострадала пожилая женщина, повреждены несколько домов и автомобилей, сообщил мэр Валентин Демидов.
При обстреле села Новая Таволжанка никто не пострадал, различные повреждения зафиксированы в шести частных домах, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, передает Reuters. Он приехал в украинскую столицу рано утром 14 мая и надеется «послать серьезный сигнал уверенности украинцам, которые явно переживают очень трудный момент», сказал источник агентства.
Первый истребитель F-16 из Дании появится на Украине в ближайшие месяцы, сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.
Власти Сумской области начали эвакуацию из городов Белополье и Ворожба. Она добровольная и проводится в связи с увеличением количества обстрелов, пояснил глава областной администрации Владимир Артюх.
Часть военной помощи, которую США выделяют Украине в рамках пакета на $60 млрд, уже находится на поле боя, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Президент Сербии Александр Вучич после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и супругой Владимира Зеленского Еленой заявил, что Белград и Киев договорились об улучшении двусторонних отношении. По его словам, он готов «в ближайшее время организовать экономический бизнес-форум между двумя странами».
Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко назвал кандидата в министры обороны России Андрея Белоусова опытным управленцем. По его мнению, он способен «обеспечить долгосрочную войну на истощение».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о обстреле со стороны ВСУ сразу нескольких населенных пунктов в регионе. В селе Отрадное Белгородского района в результате падения дрона с последующей детонацией в частном жилом домовладении сильно повреждена кровля. В селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и повреждены заборы.
Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью двух реактивных снарядов, шести управляемых авиационных бомб и одного беспилотника.
Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.
Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ, сказал Breaking Defence советник президента по вопросам безопасности Мадис Ролл. По его словам, о прямом участии в боевых действиях речи не идет.
Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России в обновленном составе. 12 мая экс-министр обороны Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлете к городу сбиты несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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"По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, бригадами скорой их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжелое. Еще четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Один пострадавший мужчина получил необходимую медицинскую помощь, от госпитализации отказался", - написал Гладков в телеграм-канале.
Он также сообщил, что в Грайворонском городском округе несколько населенных пунктов подверглись атаке дронов, но там обошлось без пострадавших.
МЧС по Белгородской области сообщило о ракетной опасности на всей территории региона.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ходе обстрела промышленной зоны Краснодона, в результате которого погибли три человека, ВСУ, по предварительной информации, использовали ракеты американского производства ATACMS. По его словам, части ракет были найдены в парке и жилом дворе Молодогвардейска.
Глава подконтрольной Украине администрации Купянского района Андрей Канашевич заявил, что жители населенных пунктов, из которых проводится принудительная эвакуация, периодически возвращаются обратно, чтобы заняться огородами. После этого они снова отправляются в эвакуацию.
Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа. Один беспилотник упал на территорию парковки коммерческого предприятия с последующей детонацией. В результате взрыва никто не пострадал, осколками повреждены восемь легковых автомобилей. Второй беспилотник упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом. Пострадавших нет.
Глава Харьковской полиции Владимир Тимошко заявил, что Волчанск серьезно пострадал в ходе последних боев. По его словам, он «превращается в Бахмут (Артемовск) или Марьинку».