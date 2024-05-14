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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 811-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:18

ВСУ сталкивается с критической ситуацией в Харьковской области, наблюдается нехватка войск и оружия, заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов, передает The New York Times.

«Каждый час эта ситуация приближается к критической», – сказал он.

08:24

ПВО в ночь на 14 мая сбила 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Ночью в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

В спальном районе Белгорода при атаке ВСУ пострадала пожилая женщина, повреждены несколько домов и автомобилей, сообщил мэр Валентин Демидов.

При обстреле села Новая Таволжанка никто не пострадал, различные повреждения зафиксированы в шести частных домах, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

08:16

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, передает Reuters. Он приехал в украинскую столицу рано утром 14 мая и надеется «послать серьезный сигнал уверенности украинцам, которые явно переживают очень трудный момент», сказал источник агентства.

08:15

Первый истребитель F-16 из Дании появится на Украине в ближайшие месяцы, сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.

08:14

Власти Сумской области начали эвакуацию из городов Белополье и Ворожба. Она добровольная и проводится в связи с увеличением количества обстрелов, пояснил глава областной администрации Владимир Артюх.

08:13

Часть военной помощи, которую США выделяют Украине в рамках пакета на $60 млрд, уже находится на поле боя, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вчера 21:49

Президент Сербии Александр Вучич после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и супругой Владимира Зеленского Еленой заявил, что Белград и Киев договорились об улучшении двусторонних отношении. По его словам, он готов «в ближайшее время организовать экономический бизнес-форум между двумя странами».

Вчера 21:12

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко назвал кандидата в министры обороны России Андрея Белоусова опытным управленцем. По его мнению, он способен «обеспечить долгосрочную войну на истощение».

Вчера 20:54

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о обстреле со стороны ВСУ сразу нескольких населенных пунктов в регионе. В селе Отрадное Белгородского района в результате падения дрона с последующей детонацией в частном жилом домовладении сильно повреждена кровля. В селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и повреждены заборы.

Вчера 20:45

Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью двух реактивных снарядов, шести управляемых авиационных бомб и одного беспилотника.

Вчера 19:43

Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

Вчера 19:17

Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ, сказал Breaking Defence советник президента по вопросам безопасности Мадис Ролл. По его словам, о прямом участии в боевых действиях речи не идет.

Вчера 18:51

Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России в обновленном составе. 12 мая экс-министр обороны Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева.

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Вчера 18:38

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлете к городу сбиты несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, бригадами скорой их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжелое. Еще четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Один пострадавший мужчина получил необходимую медицинскую помощь, от госпитализации отказался", - написал Гладков в телеграм-канале.

Он также сообщил, что в Грайворонском городском округе несколько населенных пунктов подверглись атаке дронов, но там обошлось без пострадавших.

Вчера 18:24

Вчера 17:51

МЧС по Белгородской области сообщило о ракетной опасности на всей территории региона.

Вчера 17:14

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ходе обстрела промышленной зоны Краснодона, в результате которого погибли три человека, ВСУ, по предварительной информации, использовали ракеты американского производства ATACMS. По его словам, части ракет были найдены в парке и жилом дворе Молодогвардейска.

Вчера 16:56

Глава подконтрольной Украине администрации Купянского района Андрей Канашевич заявил, что жители населенных пунктов, из которых проводится принудительная эвакуация, периодически возвращаются обратно, чтобы заняться огородами. После этого они снова отправляются в эвакуацию.

Вчера 16:33

Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа. Один беспилотник упал на территорию парковки коммерческого предприятия с последующей детонацией. В результате взрыва никто не пострадал, осколками повреждены восемь легковых автомобилей. Второй беспилотник упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом. Пострадавших нет.

Вчера 16:26

Глава Харьковской полиции Владимир Тимошко заявил, что Волчанск серьезно пострадал в ходе последних боев. По его словам, он «превращается в Бахмут (Артемовск) или Марьинку».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине

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