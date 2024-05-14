ПВО в ночь на 14 мая сбила 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Ночью в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

В спальном районе Белгорода при атаке ВСУ пострадала пожилая женщина, повреждены несколько домов и автомобилей, сообщил мэр Валентин Демидов.

При обстреле села Новая Таволжанка никто не пострадал, различные повреждения зафиксированы в шести частных домах, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.