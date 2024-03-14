Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 750-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, что утром на подлете к Белгороду были сбиты восемь воздушных целей. При этом в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель, есть данные об обращении к врачам двух пострадавших женщин и одном мужчине. В городе есть повреждения в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения.
Жителям Белгородской области поступают звонки о якобы предстоящей эвакуации, однако эта информация ложная, заявили в региональном управлении МЧС. По информации ведомства, людям звонят с незнакомых номеров и представляются сотрудниками МЧС.
«Эта информация [о предстоящей эвакуации] не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», — подчеркнули в ведомстве.
Там предупредили, что нужно доверять лишь той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
В результате повторного обстрела со стороны ВСУ в городе Грайворон Белгородской области частично нарушено электроснабжение, аварийные службы занимаются переподключением на резервные источники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, никто не пострадал. «Есть повреждения в одном частном домовладении, также зафиксирован повторный прилет в районе администрации округа», — написал Гладков.
В Белгородской области под обстрел попал Грайворонский городской округ, поселок Горьковский, сообщила РСЧС. Жителей просят спуститься в укрытие.
Симоновский суд Москвы оштрафовал женщину по административной статье о дискредитации армии из-за прикрепленной к ее сумке незабудки.
Средство «наглядной агитации» у женщины заметили в вагоне на станции метро «Шаболовская». Суд решил, что так она выражала «явно негативное отношение» к военной операции. Действия женщины «распространялись на пассажиров Московского метрополитена и имели явный публичный характер», указала инстанция. Кроме того, суд посчитал, что незабудка является аналогичным по содержанию «общедоступной негативной информации» о спецоперации в интернете.
Сама женщина заявила, что давно носит цветок, который сделал ребенок, и не считает его агитацией. Суд назвал ее доводы несостоятельными.
Мария Захарова заявила, что Россия не примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии даже в случае получения официального приглашения.
По ее словам, этот форум посвящен продвижению «ультимативной формулы Зеленского». Также Захарова заявила, что Швейцария «едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил, заняв проукраинскую позицию».
Гладков рассказал, что две женщины пострадали в результате попадания снаряда в частный жилой дом в городе Грайворон. «У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти». Также один из снарядов попал в здание администрации Грайворонского городского округа — в результате пробита кровля, есть повреждения на втором этаже. Обошлось без пострадавших.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.
Мария Захарова заявила, что Москва готова к переговорам по Украине, однако для начала необходимо отменить указ Владимира Зеленского, который запрещает их ведение. Плюс должны быть прекращены поставки Украине оружия и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что опасность атаки беспилотников в регионе снята.
70% участников опроса украинского социологического агентства «Рейтинг» сообщили, что у них есть близкие и родные, которые воевали или воюют. 55% ответили, что у них есть близкие, воевавшие в Донбассе в 2014–2021 годах. 41% опрошенных допустили, что могут и сами принять участие в боевых действиях. 53% ответили отрицательно, 6% воздержались. Как отмечает «Страна.ua», больше всего готовы воевать жители Западной Украины (46%). Среди жителей Восточной Украины воевать хотят 32%.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, силы ПВО наготове.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у внешнеполитического ведомства нет сведений о причастности Финляндии или Эстонии к атакам беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
В Белгородском районе система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа. Как сообщил Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет.
«Обломки от первого беспилотника повредили крышу частного жилого домовладения в селе Стрелецкое. В результате падения обломков второго беспилотника загорелся утеплитель на кровле частного жилого домовладения в селе Пушкарное», — написал Гладков в телеграм-канале.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что поселок Теткино Глушковского района весь день подвергается обстрелам со стороны Украины. Повреждены хозяйственная постройка и магазин.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении повреждена хозпостройка.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1100 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе девять танков, три артиллерийские системы М777, САУ «Акация», три САУ «Гвоздика», две САУ AS-90 Braveheart, боевая машина ЗРК «Стрела-10». Уничтожены два вертолета Ми-8, ЗРК Patriot.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении нанесен удар по позициям бригады ВСУ в районе Синьковки, отражена контратака в районе населенного пункта Терны;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка;
- на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены 12 контратак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка, Тоненькое;
- на южно-донецком направлении заняты более выгодные позиции и нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Старомайорское, Урожайное;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Никополь, Берислав, Тягинка.