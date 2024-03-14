Жителям Белгородской области поступают звонки о якобы предстоящей эвакуации, однако эта информация ложная, заявили в региональном управлении МЧС. По информации ведомства, людям звонят с незнакомых номеров и представляются сотрудниками МЧС.

«Эта информация [о предстоящей эвакуации] не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Там предупредили, что нужно доверять лишь той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.