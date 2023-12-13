Вопрос об изменениях в военном руководстве Украины сейчас не стоит, заявил министр обороны страны Рустем Умеров. Так он ответил на вопрос, планируется ли отставка главкома ВСУ Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

«В этом плане вопрос такой не стоит. <...> Если будут такие вопросы — буду сообщать. Срочных таких вопросов нет», — сказал министр.