Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 658-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Вопрос об изменениях в военном руководстве Украины сейчас не стоит, заявил министр обороны страны Рустем Умеров. Так он ответил на вопрос, планируется ли отставка главкома ВСУ Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.
«В этом плане вопрос такой не стоит. <...> Если будут такие вопросы — буду сообщать. Срочных таких вопросов нет», — сказал министр.
США и Канада расширили санкции против России, в санкционный список Вашингтона попали десятки юридических лиц. Под санкции США, в частности, попал Иван Таврин и его компания Kismet, а также Владимир Свиблов и золотодобывающая Highland Gold.
Генеральный директор украинской сотовой компании «Киевстар» Александр Комаров заявил, что IT-инфраструктура частично разрушена в результате хакерской атаки, которая, по его словам, стала крупнейшей за всю историю Украины.
Мария Захарова на брифинге в Москве назвала «очередной белибердой» заявления заместителя советника Джозефа Байдена по национальной безопасности Джонатана Файнера о том, что США хотят заставить Россию пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева. «Мне кажется, они должны внутри себя что-то такое перемолоть, как-то заново проинвентаризировать свою американскую позицию и как-то ее более четко артикулированно заявить, потому что до этого мы слышали только бормотания о том, что «поле боя», «победа Киева вот-вот должна случиться». Пусть внутри себя определят, что они хотят, с учетом реалий», - цитирует Захарову агентство «РИА Новости».
Джон Кирби заявил, что Белый дом готов будет выделить Украине еще один пакет военной помощи до конца года. Что касается дальнейшей помощи, то его судьба зависит от Конгресса, договоренности в котором пока нет.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 700 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе САУ «Акация», пять САУ «Гвоздика».
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении нанесен удар по позициям украинской бригады в районе Синьковки;
- на Краснолиманском направлении отражены пять атак в районах населенных пунктов Кирово, Петровское, Червоная Диброва;
- на Донецком направлении отражены две атаки в районе Марьинки;
- на Южно-Донецком направлении отражена атака в районе Новомихайловки;
- на Запорожском направлении отражена атака в районе Новоселовки.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что после потерь на поле боя «украинские вооруженные формирования по указанию своей политической власти перенаправляют свои военные возможности на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре». «Киевские власти сейчас предпринимают действия, направленные на организацию террористической деятельности против общественно значимых персон в попытках повлиять на настроение в российском обществе», - цитирует Мирошника агентство ТАСС.
Дмитрий Песков считает, что неудачи Украины в ходе военного конфликта ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти в Киеве. «Это, действительно, видно невооруженным взглядом», - сказал он.
Глава СНБО Украины Алексей Данилов в интервью «Би-би-си» заявил, что ситуация на линии фронта является «очень сложной». Он согласился с тем, что власти были слишком оптимистичны. По его мнению, старые учебники, созданные в том числе и в НАТО, должны быть отправлены в архив.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние сутки со стороны ВСУ были обстреляны Белгородский, Краснояружский районы, а также Грайворонский и Шебекинский городские округа. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что выступает против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и выделение ей 50 млрд евро помощи. По его словам, у Киева не должно быть преимуществ по сравнению с другими кандидатами, которые давно ждут таких переговоров. В качестве примера он назвал Боснию и Герцеговину. Ранее против переговоров выступили Венгрия и Словакия.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российским подразделениям удалось значительно продвинуться вперед северо-восточнее Новопокровки. При этом он отметил, что только за последние сутки ВСУ выпустили более 90 снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в Пологах, Токмаке и Васильевке.
Нынешнее контрнаступление ВСУ не оправдало тех надежд, что на него возлагали еще незадолго до начала, в мае этого года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы [конфликт закончился] как можно скорее. Надежды были, но они не оправдались», — сказал он. При этом Данилов пообещал продолжить борьбу.
Военные США и Украины занялись поиском новой стратегии, к реализации которой они смогут приступить в начале 2024 года. К этому их сподвигли неудача украинского наступления и несколько недель напряженных встреч, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По мнению некоторых американских чиновников, армии Украины следует придерживаться стратегии «удерживай и наращивай», чтобы ее самодостаточность возросла, а власти России «могли рассмотреть возможность участия в конструктивных переговорах в конце следующего года или в 2025 году».
Система ПВО сбила одну воздушную цель над селом Бессоновка в Белгородском районе, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Позже Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью была сбита украинская ракета «Точка-У».
Европейские лидеры просят британского премьера Риши Сунака возглавить предоставление Украине помощи, символически взяв на себя роль Уинстона Черчилля, пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.
США вместе с союзниками и партнерами намерены создать на Украине такие вооруженные силы, которые смогли бы сдержать Россию в будущем, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Президент Украины ежедневно выступает с обращениями для поддержания оптимизма, но на фоне слабеющей поддержки со стороны Запада и отсутствия военных успехов такая коммуникационная стратегия создает разлом между офисом президента и командованием ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники из командования указали, что разрыв между официальными сообщениями и ситуацией на местах приводит к падению мотивации среди украинцев и западных партнеров.
Украинские спецслужбы готовят провокацию с применением боевых отравляющих веществ, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
По его словам, к столь «нестандартной форме ведения боевых действий» ВСУ могут обратиться, поскольку им не удалось достичь успехов в контрнаступлении. А обвинение Вооруженных сил России в применении химоружия «позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ».
В Минобороны также предполагают, что ВСУ могут преднамеренно заразить «патогенными биологическими агентами» источники воды, в том числе питьевой, запасы продовольствия и корма для животных.
Власти Украины ранее отвергали обвинения Минобороны России в планах совершить атаку с применением химических средств и в разработке биологического оружия.