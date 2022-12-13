Для достижения мира на Украине ее партнеры должны предпринять три шага, заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7.

«Новая сила» подразумевает передачу Киеву новых вооружений — «современных танков», «более реактивной артиллерии», «более дальнобойных ракет» и снарядов.

«Новая прочность» — это сохранение «финансовой, энергетической, социальной стабильности», защита от атак украинской энергетики, помощь Украине «в газовом вопросе» и восстановлении.

Говоря о «новой дипломатии», Зеленский предложит созвать специальный саммит — Global Peace Formula Summit (глобальный саммит «формулы мира») для обсуждения реализации озвученной им на саммите G20 в ноябре «формулы мира» для Украины из десяти пунктов.