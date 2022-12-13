Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 293-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Для достижения мира на Украине ее партнеры должны предпринять три шага, заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7.
«Новая сила» подразумевает передачу Киеву новых вооружений — «современных танков», «более реактивной артиллерии», «более дальнобойных ракет» и снарядов.
«Новая прочность» — это сохранение «финансовой, энергетической, социальной стабильности», защита от атак украинской энергетики, помощь Украине «в газовом вопросе» и восстановлении.
Говоря о «новой дипломатии», Зеленский предложит созвать специальный саммит — Global Peace Formula Summit (глобальный саммит «формулы мира») для обсуждения реализации озвученной им на саммите G20 в ноябре «формулы мира» для Украины из десяти пунктов.
«Освобождено территорий Донецкой Народной Республики… немногим более 50%. Если мы говорим о населении — для нас это самое важное — то здесь гораздо больше цифра», — сказал он.
Пентагон не может раскрывать численность своих военных атташе, работающих при посольстве США на Украине, но объем их присутствия в стране может быть пересмотрен, заявил высокопоставленный чиновник американского военного ведомства.
Представителя Пентагона спросили, возможно ли «потенциальное увеличение численности военнослужащих в посольстве, которые будут отвечать за подсчет поставляемых Украине систем вооружений».
«Как и в любой другой стране мира, мы продолжим пересматривать свое присутствие в стране по мере развития условий безопасности. Но у меня нет никаких объявлений или, знаете ли, цифр, которые я мог бы предоставить», — сказал в ответ чиновник. Он добавил, что этот вопрос ведомство согласует с Государственным департаментом и межведомственными структурами.
США направили Украине первую партию оборудования для энергоинфраструктуры на сумму около $13 млн, сообщает Reuters.
Этот транш является частью объявленной в ноябре помощи на $53 млн, указывает агентство. Один из собеседников Reuters отметил, что Вашингтон на этой неделе планирует отправку еще двух самолетов с оборудованием.
Оказать помощь Украине в восстановлении энергоинфраструктуры также решила Испания. Она пожертвует Киеву 163 единицы оборудования для электроподстанций, заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес после встречи с главами МИД других стран ЕС в Брюсселе.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстрелах со стороны Украины 12 декабря погибла женщина и были ранены еще четыре человека. «По дополнительной информации, в результате обстрела Киевского района погибла женщина 1950 года рождения и ранена женщина 1987 года рождения», — написал он в телеграм-канале.
Ранее он написал, что при обстреле Ворошиловского района были ранены женщина 1953 года рождения и мужчина 1957 года рождения, а также — в Киевском районе — была ранена женщина 1975 года рождения.
Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе 12 декабря не смогли согласовать девятый пакет санкций против России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Министры не достигли соглашения, но я надеюсь, что оно будет достигнуто на этой неделе», — цитирует его слова Reuters.
В Донецкой народной республике заявили о многочисленных обстрелах Донецка во второй половине дня 12 декабря. Как сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по городу было выпущено 14 ракет из установок залпового огня БМ-21 «Град» и 11 снарядов калибром 155 мм. О разрушениях не сообщается.
В телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР говорится, что при обстреле в Ворошиловском районе столицы Донбасса пострадали два мирных жителя.
Евросоюз планирует включить в девятый пакет санкций ограничения в отношении 141 россиянина, нескольких исключили по требованию Будапешта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, Венгрия потребовала исключить из изначального санкционного списка людей, «необходимых для поддержания диалога». Сколько именно человек исключили из перечня и кого, он не уточнил.
EUobserver ранее сообщал, что в санкционном списке будут 144 человека.
Депутат Госдумы Адам Делимханов доложил главе Чечни Рамзану Кадырову о ходе военной операции на Украине, сообщил последний в Telegram. Кадыров пишет, что «вся обширная линия фронта пришла в движение», и утверждает, что движение «отнюдь не в пользу» Киева.
«Наши войска находятся сейчас в более выигрышной позиции, чему свидетельствуют поражения ВСУ на многих фронтах и огромные потери», — пишет Кадыров и говорит о «весьма благоприятных» прогнозах.
Трое взрывотехников украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) погибли при разминировании в городе Константиновка Краматорского района. Об этом сообщает ГСЧС.
Еще двое взрывотехников ранены, врачи борются за их жизни.
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), следует из письма, направленного главе российского МИДа Сергею Лаврову.
Как отметила генсек, Россия обязана выполнять постановления ЕСПЧ, принятые до 16 сентября. Российские власти должны выполнить требования заявителей, а также принять общие меры, чтобы нарушения не повторились, указала Пейчинович-Бурич.
Первый замглавы Херсонской области Виталий Булюк пострадал в результате подрыва автомобиля, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.
«Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел», — сказал Ильмиев (цитата по «Интерфаксу»).
Польша оказала Украине помощь на сумму $2 млрд, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Мы сошлись во мнении: мы должны всеми силами поддерживать Украину, мы должны поддерживать Украину в военном отношении. Мы сами направили Украине огромную военную поддержку, оцениваем ее в $2 млрд, это огромная сумма для нас», — пояснил президент Польши.
Украине нужно около $1 млрд на экстренные меры для обеспечения электро- и теплоснабжения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Совета ОЭСР.
«Ориентировочная стоимость экстренной поддержки электроэнергетики оценивается в $500 млн. Примерная стоимость экстренной поддержки сектора централизованного теплоснабжения оценивается еще в $500 млн», — сказал Шмыгаль, слова которого приводит «Укринформ».
Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31 после того, как зафиксировала приближавшийся к границам самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, сообщили в российском Министерстве обороны.
МиГ-31 сопроводил «Орион» над акваторией Баренцева моря, после того, как норвежский самолет развернулся, российский вернулся на аэродром базирования.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен надеется, что страны ЕС смогут в ближайшие дни прийти к политическому решению по потолку цен на газ. Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой с Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.
Обсуждение механизма коррекции ценообразования на рынке продолжается, уже проделана большая работа, а также определены технические детали, но странам ЕС еще предстоит принять политическое соглашение о том, какой будет предельная цена, сообщила глава ЕК.
«Я очень надеюсь, что мы придем к выводу в течение ближайших дней», — сказал фон дер Ляйен.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила слова папы римского о чеченцах и бурятах в ответ на предложение госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина организовать там площадку для встречи по Украине.
«Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», — отметила Захарова.
12 декабря Паролин выступил с предложением организовать в Ватикане встречу сторон для диалога по украинскому конфликту, сообщал Vatican News. «Мы готовы, Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для этого. Мы искали возможности предложить встречу сторон и в то же время сохранить равновесие», — сказал Паролин.
Представитель Запорожской областной администрации Владимир Рогов заявил, что в результате обстрела села Майское Мелитопольского района были разрушены три корпуса школы. По его словам, обстрел имел место в минувшие выходные.
Украинские системы ПВО не могут сбивать баллистические ракеты, заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
«Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет, это все же на старте, там, где они находятся», — сказал Игнат.