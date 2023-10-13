Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 597-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Главное за ночь:
- Страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) объявили о заморозке суверенных активов России на $280 млрд, хранящихся на их счетах, до тех пор пока «Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине». Российские власти называли заморозку своих активов воровством.
- На окраине Брянска взорвался украинский беспилотник, который упал после того, как его подавили силы радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.
- Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
- Контрнаступление ВСУ «выбилось из графика» из-за промедлений с поставками западного оружия на 6–9 месяцев, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Россия осуждает поставки оружия Киеву, а контрнаступление считает провалившимся.
- В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Воздушная тревога в шести областях Украины отменена
Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил ПАСЕ за признание голода 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Россия голодомор не признает.
Отстранение Олимпийского комитета России не означает, что МОК исключил участие россиян в Олимпиаде в Париже. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. «МОК оставил за собой право принять решение об участии индивидуальных спортсменов с российскими паспортами в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже и Играх 2026 года в Кортина-д'Ампеццо в подходящее время», — сказал он.
В Севастополе уже в течение 20 минут воздушная тревога.
Генеральный директор «России сегодня» Дмитрий Киселев заявил агентству «РИА Новости», что в результате удара украинского дрона по частному дому в Белгороде погибли родители и четырехлетняя дочь журналиста агентства Sputnik Хайбара Акифи. Сам он вместе с женой находится в больнице. Главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что Акифи приехал навестить семью после командировки в Афганистан.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелах со стороны Украины населенных пунктов Азаровка и Демьянка в Стародубском муниципальном округе. «Пострадавших нет. В результате обстрела села Азаровка, имеются частичные повреждения производственных помещений сельхозпредприятия, погибло несколько животных стада».
Владимир Зеленский заявил, что в ходе заседания с военными обсуждался вопрос производства украинского оружия. «Есть четкая задача представить программу обеспечения украинским оружием – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов», - написал он в своем Telegram.
Общее число потерь ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 700 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, САУ Krab, САУ Caesar, САУ «Акация», боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777.
По данным военного ведомства, за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены семь контратак четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Макеевка;
- на Краснолиманском направлении отражены три атаки в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва;
- на Донецком направлении отражены три атаки в районе Клещеевки и Первомайского;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки;
- на Запорожском направлении отражены две атаки в районе Работино.
Минобороны сообщило об уничтожении складов авиационных средств поражения воздушных сил Украины на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил в эфире украинского телевидения о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. Он не уточнил, о чем идет речь.
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что разрушение украинскими военными моста между Ясиноватой и Горловкой не повлияет на логистику российских подразделений. Агентству «РИА Новости» он рассказал, что из-за аварийного состояния мост был непригоден для передвижения военной техники, а потому им пользовались лишь гражданские.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что в результате обстрела со стороны ВСУ больницы в Кировском районе Донецка погибли два сотрудника медицинского учреждения.
В Николаеве раздался взрыв, передает корреспондент «Укринформа».
После этого в городе зазвучала сирена воздушной тревоги.
Помимо Николаевской, тревога объявлена еще в ряде областей, в том числе в Одесской и Кировоградской.
Дания и Чехия отправят ВСУ военную технику с чешских заводов и складов, сообщило Минобороны Дании.
«Это существенное пожертвование техники, на которую на Украине большой спрос», — заявил глава ведомства Троэльс Лунд Поульсен.
В поставку войдут как современные чешские системы вооружения, так и отремонтированная техника, которую украинская армия уже использовала на поле боя. Среди обещанного оружия — боевые машины пехоты и танки, винтовки, пулеметы, артиллерийские боеприпасы, оборудование радиоэлектронной борьбы, ручные гранаты и другое. Помимо этого, Украине передадут «значительное количество систем борьбы с дронами».
Российские власти осуждают поставки западного оружия Украине. Как подчеркивали в Кремле, эти поставки не помешают России достичь целей военной операции.
Высокопоставленные чиновники США активизировали усилия, чтобы заставить другие западные страны использовать замороженные резервы Банка России для помощи Украине, пишет газета The Washington Post со ссылкой на три источника. «США стали гораздо более открыты к идее не только конфискации, но и использования российских резервов», — сказал один из собеседников.
Наращивание усилий происходит по мере того, как США и Европа сталкиваются с новыми внутриполитическими препятствиями на пути выделения дополнительных ассигнований для военных нужд Киева, хотя чиновники настаивают, что эти вопросы не связаны между собой, отмечает издание.
В Кремле заявляли, что будут расценивать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент Владимир Путин предупреждал, что такая политика «никогда до добра никого не доводила».
Евросоюз не совсем удовлетворен аргументом Китая о его нейтральности по вопросу конфликта между Россией и Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP.
«Быть нейтральным в таком случае — все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», — добавил Боррель.
США будут оказывать помощь Украине так долго, как смогут, но бесконечной она не будет, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Конгрессу следует согласовать новую помощь для Киева, имеющиеся средства кончаются, предупредили в Белом доме.