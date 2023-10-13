Высокопоставленные чиновники США активизировали усилия, чтобы заставить другие западные страны использовать замороженные резервы Банка России для помощи Украине, пишет газета The Washington Post со ссылкой на три источника. «США стали гораздо более открыты к идее не только конфискации, но и использования российских резервов», — сказал один из собеседников.

Наращивание усилий происходит по мере того, как США и Европа сталкиваются с новыми внутриполитическими препятствиями на пути выделения дополнительных ассигнований для военных нужд Киева, хотя чиновники настаивают, что эти вопросы не связаны между собой, отмечает издание.

В Кремле заявляли, что будут расценивать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент Владимир Путин предупреждал, что такая политика «никогда до добра никого не доводила».