В пресс-службе Брянскэнерго РБК сообщили, что утром в результате стороннего воздействия произошло отключение резервной линии в Суземском районе Брянской области. «При осмотре энергообъекта сотрудниками правоохранительных органов и специалистами «Брянскэнерго» было обнаружено незначительное повреждение двух опор линий электропередачи. Обесточения потребителей не произошло, энергосистема территории работает в штатном режиме. В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных опор», - сообщили там.

Ранее сегодня Baza и Mash сообщили, что неизвестные подорвали опоры ЛЭП рядом с железной дорогой, рядом с местом происшествия были найдены взрыватели замедленного действия.