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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 202-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
12:09

До конца года Евросоюз планирует выделить Украине дополнительные 3 млрд евро. Об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган, передает УНН.

11:55

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Первого канала» заявил, что Украина продолжает стягивать тяжелую технику к линии соприкосновения. «Ситуация напряженная. Вдоль всей линии боевого соприкосновения - если посмотреть на карту, это Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе вплоть до Вольного Поля - фиксируется концентрация тяжелой вражеской техники», - сказал он.
 


 

11:38

Агентство ТАСС сообщило, что утром во вторник в центре Херсона были кратковременные перебои с подачей электроэнергии. Сейчас подача света восстановлена.

11:31

В пресс-службе Брянскэнерго РБК сообщили, что утром в результате стороннего воздействия произошло отключение резервной линии в Суземском районе Брянской области. «При осмотре энергообъекта сотрудниками правоохранительных органов и специалистами «Брянскэнерго» было обнаружено незначительное повреждение двух опор линий электропередачи. Обесточения потребителей не произошло, энергосистема территории работает в штатном режиме. В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных опор», - сообщили там.

Ранее сегодня Baza и Mash сообщили, что неизвестные подорвали опоры ЛЭП рядом с железной дорогой, рядом с местом происшествия были найдены взрыватели замедленного действия.

11:16

Посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram канале заявил, что в городе Кременная «сильно удивились» сообщениям о занятии города украинской армией. «Кременная и Кременской район полностью под контролем республиканских властей и защищается Народной милицией ЛНР», - написал он.

11:10
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Журавлевки на границе с Украиной. «По докладу главы Анжелики Самойловой, разрушения есть в школе, ДК и администрации. Вооружённые силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет», - написал он в своем Telegram канале.
11:01

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал не соответствующей действительности информацию о задержании российских учителей в районах Харьковской области, которые контролируют украинские военные. «Все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик. Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности», - говорится в заявлении, которое приводит пресс-служба ведомства.

10:45

Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что украинская армия попыталась подтянуть дополнительную технику в Святогорске, но у нее это не получилось. Он также указал, что в составе ВСУ на этом направлении больше поляков чем украинцев. Также Пушилин заявил о продвижении в районах Угледара, Марьинки, Песок и Артемовска. В последнем случае подразделениям удалось закрепиться на окраине города.

10:38
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что в ночь на 13 сентября украинские диверсионные группы попытались войти в Красный Лиман. «Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман - их попытки были нивелированы союзными силами», - цитирует Пушилина агентство «РИА Новости».
10:33

Народная милиция ДНР сообщила, что за последние сутки по районам десяти населенных пунктов республики украинская армия выпустила 195 единиц боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм. В результате обстрелов один мирный житель погиб и пятеро получили ранения.

10:12
Представитель военно-гражданской администрации Харьковской области прокомментировал агентству ТАСС заявления украинских представителей о том, что на занятых ВСУ территориях были задержаны учителя из России. По его словам, российских учителей, которые преподавали по российским стандартам, в регионе не было.
10:02

ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье директора по качеству авиационного завода, передавшего на Украину фотографии чертежей деталей авиатехники. Возбуждено дело о государственной измене.

«Установлено, что, находясь в должности директора по качеству авиационного завода, имея допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины — сотруднику «Одесского авиационного завода», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

09:51
В Харькове третий день подряд фиксируются перебои с электроснабжением, метро вновь остановлено, сообщают местные власти.
09:50

Украина в ближайшее время направит США новый запрос на поставку вооружений. С перечнем желаемого оружия, который получили американские законодатели, ознакомилась газета The Wall Street Journal.

В списке указано 29 видов вооружений, среди которых танки, беспилотники, артиллерийские системы, 2 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon и баллистические ракеты ATACMS, пишет WSJ. 

В конце июля в Белом доме утверждали, что президент Джо Байден не готов передавать ряд вооружений, среди которых ракеты ATACMS, из-за их большего радиуса действия — до 300 км. Помощник американского лидера Джейк Салливан подчеркнул, что США делают все для помощи Украине, однако поддержка не должна вызвать эскалацию конфликта в сторону Третьей мировой войны. 

09:48

Член ВГА Запорожья Владимир Рогов сообщил, что в регионе обнаружен рекордный схрон. В нем находилось 260 ящиков со снарядами — 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, а также четыре коробки с головными взрывателями.

«Полицейские совместно с силовыми ведомствами установили граждан, которые, предположительно, причастны к организации схрона. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации», — сообщил Рогов.

09:36
Владимир Зеленский 13 сентября, обсудит с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой программу предоставления Киеву дополнительного финансирования, передает Reuters. Исполнительный совет МВФ в понедельник, 12 сентября, обсудил возможность предоставления Украине чрезвычайной помощи на $1,4 млрд через инструмент для ускоренного финансирования (RFI).
09:34

Минобороны России показало удар вертолета Ми-35 по колонне украинской бронетехники в районе Изюма. Экипаж вертолета Ми-35 обнаружил в Изюмском районе Харьковской области колонну бронетехники и военнослужащих Украины, приблизился к цели на предельно малой высоте и нанес удар, что остановило продвижение ВСУ, заявило Минобороны.

Video

08:50
Более 3,5 тыс. украинских военных погибли в ходе боевых действий на херсонском направлении, сообщил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3,5 тыс. человек. Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию», — сказал Стремоусов. 
08:32

Турецкие власти попросили Украину объяснить призывы к санкциям против турецких бизнесменов и банков, которые размещены на аффилированном с МИДом сайте, пишут турецкие СМИ со ссылкой на источники.

11 сентября издание Aydinlik обнаружило сайт, аффилированный с украинским МИДом. На странице разместили призывы ввести санкции против турецкого правления российского подразделения Credit Europe Bank, а также Ziraat Bank, JSC İş Bankası, Denizbank, FIBA Holding, пивоваренной группы Anadolu Efes и ассоциации промышленности и бизнеса TÜSİAD. Авторы списка требовали ввести санкции против бизнесменов и руководителей банков, если они публично не осудят политику Кремля, продолжат вести деятельность и платить налоги в России и не передадут значительную часть личного состояния Фонду реконструкции Украины.

Вчера 23:07

На ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, которая возглавляет вуз с лета, совершили покушение, она ранена, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Погиб мужчина, по данным источника ТАСС, он был охранником Томилиной.

«Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила легкие ранения», — сообщили власти.

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