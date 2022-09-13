Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 202-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
До конца года Евросоюз планирует выделить Украине дополнительные 3 млрд евро. Об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган, передает УНН.
Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Первого канала» заявил, что Украина продолжает стягивать тяжелую технику к линии соприкосновения. «Ситуация напряженная. Вдоль всей линии боевого соприкосновения - если посмотреть на карту, это Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе вплоть до Вольного Поля - фиксируется концентрация тяжелой вражеской техники», - сказал он.
Агентство ТАСС сообщило, что утром во вторник в центре Херсона были кратковременные перебои с подачей электроэнергии. Сейчас подача света восстановлена.
В пресс-службе Брянскэнерго РБК сообщили, что утром в результате стороннего воздействия произошло отключение резервной линии в Суземском районе Брянской области. «При осмотре энергообъекта сотрудниками правоохранительных органов и специалистами «Брянскэнерго» было обнаружено незначительное повреждение двух опор линий электропередачи. Обесточения потребителей не произошло, энергосистема территории работает в штатном режиме. В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных опор», - сообщили там.
Ранее сегодня Baza и Mash сообщили, что неизвестные подорвали опоры ЛЭП рядом с железной дорогой, рядом с местом происшествия были найдены взрыватели замедленного действия.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram канале заявил, что в городе Кременная «сильно удивились» сообщениям о занятии города украинской армией. «Кременная и Кременской район полностью под контролем республиканских властей и защищается Народной милицией ЛНР», - написал он.
Министр просвещения Сергей Кравцов назвал не соответствующей действительности информацию о задержании российских учителей в районах Харьковской области, которые контролируют украинские военные. «Все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик. Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности», - говорится в заявлении, которое приводит пресс-служба ведомства.
Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что украинская армия попыталась подтянуть дополнительную технику в Святогорске, но у нее это не получилось. Он также указал, что в составе ВСУ на этом направлении больше поляков чем украинцев. Также Пушилин заявил о продвижении в районах Угледара, Марьинки, Песок и Артемовска. В последнем случае подразделениям удалось закрепиться на окраине города.
Народная милиция ДНР сообщила, что за последние сутки по районам десяти населенных пунктов республики украинская армия выпустила 195 единиц боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм. В результате обстрелов один мирный житель погиб и пятеро получили ранения.
ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье директора по качеству авиационного завода, передавшего на Украину фотографии чертежей деталей авиатехники. Возбуждено дело о государственной измене.
«Установлено, что, находясь в должности директора по качеству авиационного завода, имея допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины — сотруднику «Одесского авиационного завода», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Украина в ближайшее время направит США новый запрос на поставку вооружений. С перечнем желаемого оружия, который получили американские законодатели, ознакомилась газета The Wall Street Journal.
В списке указано 29 видов вооружений, среди которых танки, беспилотники, артиллерийские системы, 2 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon и баллистические ракеты ATACMS, пишет WSJ.
В конце июля в Белом доме утверждали, что президент Джо Байден не готов передавать ряд вооружений, среди которых ракеты ATACMS, из-за их большего радиуса действия — до 300 км. Помощник американского лидера Джейк Салливан подчеркнул, что США делают все для помощи Украине, однако поддержка не должна вызвать эскалацию конфликта в сторону Третьей мировой войны.
Член ВГА Запорожья Владимир Рогов сообщил, что в регионе обнаружен рекордный схрон. В нем находилось 260 ящиков со снарядами — 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, а также четыре коробки с головными взрывателями.
«Полицейские совместно с силовыми ведомствами установили граждан, которые, предположительно, причастны к организации схрона. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации», — сообщил Рогов.
Минобороны России показало удар вертолета Ми-35 по колонне украинской бронетехники в районе Изюма. Экипаж вертолета Ми-35 обнаружил в Изюмском районе Харьковской области колонну бронетехники и военнослужащих Украины, приблизился к цели на предельно малой высоте и нанес удар, что остановило продвижение ВСУ, заявило Минобороны.
«Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3,5 тыс. человек. Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию», — сказал Стремоусов.
Турецкие власти попросили Украину объяснить призывы к санкциям против турецких бизнесменов и банков, которые размещены на аффилированном с МИДом сайте, пишут турецкие СМИ со ссылкой на источники.
11 сентября издание Aydinlik обнаружило сайт, аффилированный с украинским МИДом. На странице разместили призывы ввести санкции против турецкого правления российского подразделения Credit Europe Bank, а также Ziraat Bank, JSC İş Bankası, Denizbank, FIBA Holding, пивоваренной группы Anadolu Efes и ассоциации промышленности и бизнеса TÜSİAD. Авторы списка требовали ввести санкции против бизнесменов и руководителей банков, если они публично не осудят политику Кремля, продолжат вести деятельность и платить налоги в России и не передадут значительную часть личного состояния Фонду реконструкции Украины.
На ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, которая возглавляет вуз с лета, совершили покушение, она ранена, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Погиб мужчина, по данным источника ТАСС, он был охранником Томилиной.
«Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила легкие ранения», — сообщили власти.