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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 171-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:18

Украина с трудом платит жалованье военнослужащим и вынуждена печатать деньги, чтобы покрыть расходы на военные нужды, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на министра финансов страны Сергея Марченко и заместителя председателя Национального банка Сергея Николайчука. Налоговые поступления покрывают всего около 40% государственных расходов, а военные расходы превышают 60%. Правительству требуется около $5 млрд в месяц для покрытия остальных расходов.

Нацбанку приходится печатать деньги, чтобы правительство могло платить зарплату солдатам и закупать оружие и боеприпасы, что ослабляет гривну и подстегивает инфляцию. Николайчук хотел бы, чтобы западные страны выделяли хотя бы около $3 млрд в месяц. Центробанк требует от правительства повышения налогов и сокращения расходов. Марченко, в свою очередь, считает, что «лучше рискнуть высокой инфляцией, чем не платить жалованье солдатам».

09:08

Москва предупредила Вашингтон, что объявление России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата» в отношениях между государствами, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.

Ситуацию в отношениях между странами он охарактеризовал как «турбулентную», отметив, что западные государства во главе с США «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике».

Вчера 23:24
Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил представителя Судана Амира Махмуда Абдуллу координатором ООН по «черноморской зерновой инициативе».
Вчера 22:48

США не указывают Украине, как именно ей следует вести боевые действия с Россией, цели для атак определяет сам Киев.

«Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться», — сказал представитель оборонного ведомства США. Он подчеркнул, что США предоставляют Украине необходимые ей «средства обороны», однако непосредственно цели для ударов определяет исключительно Киев.

Вчера 22:46
Президент Сербии Александар Вучич поддержал возможность возвращения обязательной срочной службы в армии.

«Что касается меня, то я поддерживаю возвращение военной службы. Я служил один год, это было очень полезно», — заявил Вучич. Ранее министр обороны Небойша Стефанович заявил, что решение о возвращении обязательной службы в армии примут в Сербии до конца года.
Вчера 21:32
С 1 августа из портов Украины вышли уже 14 судов с общем грузом продовольствия в 438 тыс. тонн, сообщило Минобороны России.
Вчера 20:54
Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Запорожской АЭС «вызывает вопросы», так как он не подает "никаких сигналов украинским властям", заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Вчера 20:38

Евросоюз и Соединенные Штаты не только не реагируют на антироссийскую кампанию в прибалтийских странах, но и поощряют ее, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram.

«Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов», — сказала она.
 

Вчера 20:18

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с папой римским Франциском. Об этом украинский президент сообщил в Twitter.

Как посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, это уже третьи телефонные переговоры президента с понтификом.

В сентябре папа римский намерен лично посетить Украину.

Вчера 19:52

По предварительной оценке Росстата, ВВП России за II квартал 2022 года снизился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2022 г. относительно соответствующего периода 2021 г. по предварительной оценке cоставил 96,0%», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В Росстате уточнили, что это предварительная оценка, которая была выполнена «на основе производственного метода».

Вчера 19:41

Контрактники именных подразделений Пензенской области получат дополнительные выплаты от региона в размере 300 тыс. руб.

Правительство области решило, что единовременную выплату в 150 тыс. руб. военные будут получать при заключении контракта. Еще 150 тыс. — после шести месяцев службы или при получении ранения, препятствующего дальнейшей службе.

«Представители Пензенской области выбрали мужественную профессию. Наша задача — поддержать их материально», — заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

Вчера 19:25

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, намерена обсудить вопрос о запрете выдачи шенгенских виз россиянам на встрече министров иностранных дел союза в конце августа, передает Bloomberg со ссылкой на главу чешского МИДа Яна Липавского.

«Россияне должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия», — заявил глава МИД Чехии.

 

Вчера 19:12

15 августа в ДНР начнется уголовный процесс в отношении пятерых иностранцев, которые воевали на стороне Украины, сообщила «Интерфаксу» представитель Верховного суда республики.

По ее словам, суд будет проходить в закрытом режиме.

На скамье подсудимых гражданин Швеции — Матиас Густавссон, Хорватии — Векослав Пребег, а также подданные Великобритании — Джон Хардинг, Эндрю Хилл, и Дилан Хили.

Согласно законодательству ДНР, если вина подсудимых будет доказана, им грозит наказание вплоть до смертной казни.

Вчера 18:51
Энергетический кризис и последствия экономического спада на фоне ситуации на Украине могут повлиять на единство Европы, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

По его словам, в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что «в следующем году все станет еще лучше», однако сейчас стало понятно, что так уже не будет. Такой поворот событий президент Финляндии назвал «сложным».
Вчера 18:31

В ближайшие осень и зиму общественные здания Германии будут отапливаться до температуры 19 градусов в целях экономии электроэнергии, заявил вице-канцлер, министр экономики республики Роберт Хабек.

Также в Германии решено не подсвечивать памятники и здания ночью, рекламные объекты также не будут освещаться. Больше электричества следует сэкономить и в «мире труда», призвал Хабек, указав, что этот вопрос обсуждается с Министерством труда и объединениями рабочих.

Вчера 18:09

Эстония и Финляндия ведут переговоры о создании совместной системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил в интервью газете Iltalehti новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — заявил Певкур.

По его мнению, такое решение позволит «закрыть» Финский залив для российских кораблей.

Iltalehti напоминает, что в прошлом году Эстония решила приобрести для береговой обороны израильские противокорабельные ракеты Blue Spear с дальностью полета 290 км. А у ВМС Финляндии есть шведские противокорабельные ракеты МТО 85М с дальностью более 100 км.

Вчера 17:43

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде продлить военное положение и период мобилизации. По действующему решению парламента военное положение действует до 23 августа.

Вчера 17:23

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram об обстреле украинскими военными химического завода «Стирол». По его словам, в результате на территории предприятия произошло возгорание.

Вчера 17:14

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что школы на занятых территориях Украины смогут выбирать программы с изучением украинского языка как родного или в качестве факультативного. Еще один вариант предусматривает программу, максимально приближенную к российской.

Вчера 16:57

Российская военная операция на Украине продолжается уже 170-й день. О каких продвижениях военных сообщало Минобороны — в инфографике РБК.

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