Украина с трудом платит жалованье военнослужащим и вынуждена печатать деньги, чтобы покрыть расходы на военные нужды, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на министра финансов страны Сергея Марченко и заместителя председателя Национального банка Сергея Николайчука. Налоговые поступления покрывают всего около 40% государственных расходов, а военные расходы превышают 60%. Правительству требуется около $5 млрд в месяц для покрытия остальных расходов.

Нацбанку приходится печатать деньги, чтобы правительство могло платить зарплату солдатам и закупать оружие и боеприпасы, что ослабляет гривну и подстегивает инфляцию. Николайчук хотел бы, чтобы западные страны выделяли хотя бы около $3 млрд в месяц. Центробанк требует от правительства повышения налогов и сокращения расходов. Марченко, в свою очередь, считает, что «лучше рискнуть высокой инфляцией, чем не платить жалованье солдатам».