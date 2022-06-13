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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 110-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:52

Риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По словам эксперта SIPRI Ханса Кристенсена, «есть явные признаки» того, что процесс сокращения ядерных вооружений, который длился со времен окончания холодной войны, завершен.

Вчера 20:41
Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит создание «зернового коридора» с российским и украинским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, он намерен провести переговоры о создании «зернового коридора» на следующей неделе. При этом Эрдоган подчеркнул, что у самой Турции нет проблем с зерном: в запасах хранится 5 млн т пшеницы.
Вчера 19:39
Установить мир на Украине возможно, вопрос в том, какую цену за него готовы заплатить, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что его работа не заключается в том, чтобы судить, насколько дорого нужно будет заплатить за мир.
Вчера 19:23

Два мирных жителя пострадали при взрыве у помещения ГУ МВД в Мелитополе в Запорожской области Украины. Об этом сообщил замначальника главка Алексей Селиванов. По его словам, украинские боевики совершили теракт в городе в День России, поместив устройство в мусорный бак неподалеку от здания главного управления МВД. В результате пострадала проходившая мимо девушка — ее госпитализировали с тяжелыми ранениями. Еще один мужчина получил ранение спины.

Вчера 18:33
Следственный комитет России запросит у Министерства обороны России сведения о готовящейся украинским режимом провокации у места захоронения с чумой, от которой могут пострадать жители Одессы. 
Вчера 18:33
Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Вчера 16:31

Заявление экс-главы МИД Польши, а ныне депутата Европарламента Радослава Сикорского о том, что Запад имеет право «подарить» Украине ядерное оружие, может спровоцировать ядерный конфликт в центре Европы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы», — считает Володин.

Вчера 15:15
Матери украинских военнопленных, содержащихся в России, стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину из-за опасений, что молодых людей либо заново отправят на фронт, либо подвергнут репрессиям, журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Вчера 13:35
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что торговый порт Мариуполя работает как на экспорт, так и на импорт. 
Вчера 13:13
Киев заморозил счета фермеров с освобождённых территорий Луганской Народной Республики, им не хватает оборотных средств, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Вчера 13:12
Минобороны России сообщило, что удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре Украины нанес российский фрегат из акватории Черного моря.
Вчера 11:36

Минобороны России сообщило, что ракетами «Калибр» в Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов. Авиация сбила два украинских самолёта Су-25 в районах Райгородок и Черкасское в ДНР.

Вчера 10:54
Министерство обороны России заявило, что ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили пункт управления и бронированную технику вооруженных сил Украины.  Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров. 
Вчера 09:12

В Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. 
Он опубликовал видео с подписью «Видео с места взрывов в Бердянске». На нем виден большой столб дыма, однако его источник неясен.
О трех взрывах в Бердянске также пишет «РИА Мелитополь». По данным агентства, на парковке у одного из кафе оказались сожжены два автомобиля, а также произошло повреждение одной из электрических подстанций.

Вчера 08:57
Китай не верит, что антироссийские санкции смогут помочь в разрешении конфликта на Украине, заявил министр обороны страны Вэй Фэнхэ.
«Конфликт или война — это последнее, что хотел бы видеть Китай, в то же время мы не верим, что максимальное давление или санкции могут решить проблему. Они могут даже усилить напряженность и еще больше усложнить ситуацию», — пояснил он. 

 
Вчера 08:56

Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер объяснил свои слова о необходимости территориальных уступок для России со стороны Украины. В конце мая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе Киссинджер заявил, в частности, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров.

Комментируя эти высказывания в интервью экс-главе Google Эрику Шмидту в начале июня (видеозапись опубликована на YouTube), Киссинджер пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля, до того как российские войска в ходе спецоперации взяли часть украинской территории под контроль. По мнению бывшего госсекретаря, статус Крыма можно будет обсуждать только после этого и когда стороны договорятся о прекращении огня. «Но журналисты сократили и упростили это», — заявил Киссинджер.

11.06 20:12
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять бойцов территориальной обороны в места боевых действий.
11.06 18:57

Турция считает правильным план ООН по вывозу зерна с Украины, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Он напомнил, что Анкара готова провести четырехстороннюю встречу с участием Турции, России, Украины и ООН. Теперь же Турция ждет ответа России.

11.06 17:47

Путин подписал закон, в соответствии с которым теперь Минобороны, а не Минздрав будет устанавливать перечень состояний, при которых военнослужащим в условиях военного времени, ведения военных действий и выполнения боевых задач оказывается первая медицинская помощь.

Кроме того, военное ведомство будет определять правила оказания помощи, стандарты оснащения аптечек и порядок организации подготовки военных и специалистов в этой сфере.

11.06 16:26

Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет готово к концу следующей недели, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Украина Россия Донбасс спецоперация
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