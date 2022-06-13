Риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По словам эксперта SIPRI Ханса Кристенсена, «есть явные признаки» того, что процесс сокращения ядерных вооружений, который длился со времен окончания холодной войны, завершен.