Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 110-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
По словам эксперта SIPRI Ханса Кристенсена, «есть явные признаки» того, что процесс сокращения ядерных вооружений, который длился со времен окончания холодной войны, завершен.
Два мирных жителя пострадали при взрыве у помещения ГУ МВД в Мелитополе в Запорожской области Украины. Об этом сообщил замначальника главка Алексей Селиванов. По его словам, украинские боевики совершили теракт в городе в День России, поместив устройство в мусорный бак неподалеку от здания главного управления МВД. В результате пострадала проходившая мимо девушка — ее госпитализировали с тяжелыми ранениями. Еще один мужчина получил ранение спины.
Заявление экс-главы МИД Польши, а ныне депутата Европарламента Радослава Сикорского о том, что Запад имеет право «подарить» Украине ядерное оружие, может спровоцировать ядерный конфликт в центре Европы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы», — считает Володин.
Минобороны России сообщило, что ракетами «Калибр» в Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов. Авиация сбила два украинских самолёта Су-25 в районах Райгородок и Черкасское в ДНР.
В Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
Он опубликовал видео с подписью «Видео с места взрывов в Бердянске». На нем виден большой столб дыма, однако его источник неясен.
О трех взрывах в Бердянске также пишет «РИА Мелитополь». По данным агентства, на парковке у одного из кафе оказались сожжены два автомобиля, а также произошло повреждение одной из электрических подстанций.
«Конфликт или война — это последнее, что хотел бы видеть Китай, в то же время мы не верим, что максимальное давление или санкции могут решить проблему. Они могут даже усилить напряженность и еще больше усложнить ситуацию», — пояснил он.
Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер объяснил свои слова о необходимости территориальных уступок для России со стороны Украины. В конце мая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе Киссинджер заявил, в частности, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров.
Комментируя эти высказывания в интервью экс-главе Google Эрику Шмидту в начале июня (видеозапись опубликована на YouTube), Киссинджер пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля, до того как российские войска в ходе спецоперации взяли часть украинской территории под контроль. По мнению бывшего госсекретаря, статус Крыма можно будет обсуждать только после этого и когда стороны договорятся о прекращении огня. «Но журналисты сократили и упростили это», — заявил Киссинджер.
Турция считает правильным план ООН по вывозу зерна с Украины, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Он напомнил, что Анкара готова провести четырехстороннюю встречу с участием Турции, России, Украины и ООН. Теперь же Турция ждет ответа России.
Путин подписал закон, в соответствии с которым теперь Минобороны, а не Минздрав будет устанавливать перечень состояний, при которых военнослужащим в условиях военного времени, ведения военных действий и выполнения боевых задач оказывается первая медицинская помощь.
Кроме того, военное ведомство будет определять правила оказания помощи, стандарты оснащения аптечек и порядок организации подготовки военных и специалистов в этой сфере.
Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет готово к концу следующей недели, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.