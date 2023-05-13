В Луганске был прилет в район предприятия «Полипак», располагающегося на территории бывшего машиностроительного завода «100», сообщил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в телеграм-канале.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что при обстреле города использовались ракеты дальностью 150 км, передает ТАСС.

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