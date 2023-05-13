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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 444-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:18

В Хмельницкой области после объявления воздушной тревоги в ночь на 13 мая зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры, сообщает военная администрация региона. 

09:17

Страны G7 и их партнеры увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд, говорится в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ. 

08:58

В ночь на 13 мая под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

Вчера 23:19

При обстреле Луганска пострадали шестеро детей, из них двое подростков госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил в телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Вчера 22:59

В центре Луганска нашли ракету-ложную цель, по предварительным данным, это американский беспилотник ADM-160B, сообщило МВД ЛНР. Его обследовали и изъяли криминалисты, проводится проверка.

Вчера 22:11

В Мелитополе был слышен звук взрыва. Администрация города сообщила в телеграм-канале, что без электроснабжения остались Микрорайон, Ханда и Красная горка.

Вчера 21:46

Луганск обстреляли, предположительно, из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации. Помимо здания «Полипак» повреждено предприятие «Милам», которое также не действует. В шести жилых домах повреждены окна.

Фото:LPR_JCCC / Telegram Фото:LPR_JCCC / Telegram Фото:LPR_JCCC / Telegram Фото:LPR_JCCC / Telegram Фото:LPR_JCCC / Telegram

Вчера 20:37

Украина ввела в действие пять санкционных пакетов, которые касаются доли российского банка в активах металлургического завода «Запорожсталь» и военной промышленности России, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Под новые санкции Украины попали более 200 юрлиц и около 180 физлиц, которые связаны с российским ОПК.

Вчера 20:34

По Луганску было выпущено две ракеты, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

Вчера 20:00

Обстрелу подвергся Ленинский район города Луганска, уточнил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале

По его словам, обстрел города в День республики в ЛНР — «очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан». Информация по пострадавшим уточняется.

Вчера 19:22

В Луганске был прилет в район предприятия «Полипак», располагающегося на территории бывшего машиностроительного завода «100», сообщил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в телеграм-канале.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что при обстреле города использовались ракеты дальностью 150 км, передает ТАСС.

Video

Вчера 18:50

В Луганске прогремели два взрыва, над городом видны клубы дыма, передают «Луганскинформцентр» и «РИА Новости».

Вчера 18:30

МИД после решения Британии передать Украине ракетную систему большой дальности Storm Shadow заявил, что Россия оставляет за собой право принять необходимые меры «по нейтрализации угроз».

«Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки» — заявили в ведомстве.

Вчера 17:55

На западе Крыма ПВО сбила украинский беспилотник, никто не пострадал, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.

Вчера 17:36

В Крыму разбился вертолет Ми-28, это произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщило Минобороны России.

Он упал в Джанкойском районе, оба пилота погибли. Предварительно, причиной стал отказ техники, на земле разрушений нет, добавили в Минобороны.

Вчера 16:59

Суд в Кропивницком вынес первый на Украине приговор священнику канонической Украинской православной церкви (УПЦ), экс-митрополиту Кировоградскому и Новомиргородскому Иосафу (Николай Губень), ему дали три года лишения свободы.

СБУ утверждает, что он и его секретарь «публично восхваляли захват части территории Украины» и «раздували межрелигиозную рознь в регионе в пользу России». Епископ, по данным спецслужбы, входил в ближайшее окружение патриарха Кирилла, постоянно был с ним на связи и выполнял его поручения.

Вчера 16:37

В Мелитополе и.о. замминистра региональной администрации получил травмы из-за взрыва бомбы, которую спрятали в урне у подъезда, сообщил СК России. Мужчина был госпитализирован.

СК завел уголовное дело, причастные разыскиваются.

Вчера 16:21

Вооруженные силы Украины с начала конфликта потеряли 13 тыс. человек, 35 тыс. ранены, со ссылкой на внутренний меморандум ЕС сообщил Euractiv. По данным портала, этот документ основывается на информации Украины, сообщениях в СМИ и утечках разведданных. В нем также говорится, что, по оценкам США, потери Украины составили 17,5 тыс. убитыми. 

Минобороны России, в свою очередь, в сентябре 2022 года оценивало потери украинской армии в более 100 тыс. — это 61,2 тыс. погибших и 49,3 тыс. раненых. В ноябре потери ВСУ составили свыше 8 тыс. военнослужащих, в минувшем январе — более 6,5 тыс., в феврале — свыше 11 тыс., в апреле — 15 тыс. человек, сообщал глава ведомства Сергей Шойгу.

Вчера 15:50

Запад может «запороть» наступление Украины, заявил изданию Business Insider экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. «Единственное, что, я думаю, может все запороть, — это если Запад окажет такое сильное давление на Украину, что это заставит их остановиться на пороге полной победы», — сказал генерал.

Вчера 15:15

Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

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