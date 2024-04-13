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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 780-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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09:07

У граждан Украины сейчас на руках может находиться до 5 млн единиц оружия, сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко, передает агентство «Укринформ».

«Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — сказал министр.

Вчера 19:54

С полигона Капустин Яр проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что пуск проводился «в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов и подтверждения стабильности ракет, которые находятся на вооружении».

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Вчера 19:39

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Вчера 18:26

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти Харькова теперь смогут самостоятельно освобождать местный бизнес от единого налога, платы за аренду и налога на имущество. Недополученные доходы компенсируют из государственного бюджета.

Вчера 17:53

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при отражении воздушной атаки ВСУ никто из мирных жителей не пострадал. В поселке Дубовое осколками поврежден один автомобиль.

Вчера 17:41

Еще один беспилотник был сбит силами ПВО над Белгородской областью около 17:00.

Вчера 17:13

Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью украинского беспилотника.

Вчера 16:15

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может не подписать мирный договор с Украиной из-за того, что по действующей конституции 21 мая истекают президентские полномочия Владимира Зеленского. «Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом, вам это не понравится. А они умеют это делать, помните по Минским соглашениям. Они это все отбросят и скажут: «Да это нелегитимный президент подписывал,.я этого не знаю. Новый президент скажет», - заявил Лукашенко. По его словам, особенно это важно, если «не дай бог к власти придет Петр Порошенко».

Вчера 16:04

Швейцария изучит заявления властей России и Белоруссии о мирной конференции по Украине, которая запланирована на 15-16 июня, и примет решение, будут ли эти страны приглашены на мероприятие. Об этом сообщил глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис, отвечая на вопросы журналистов.

Вчера 14:18

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Суземским районом силами ПВО был сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера 14:14

Правительство Украины выделит дополнительные 3,88 млрд гривен (₽9,33 млрд) на строительство укрепление. Деньги пойдет в Харьковскую, Сумскую, Николаевскую области, а также на территории ДНР и Херсонской области, которые контролируют ВСУ. Как отмечает «Страна ua», с начала года на строительство укреплений выделено около 30 млрд гривен (более ₽70 млрд).

Вчера 13:25

Дмитрий Песков заявил, что о переговорах с Украиной пока можно говорить исключительно в теории. «Пока есть запрет президента Украины вести переговоры. Вопросы о потенциальных деталях таких переговоров вряд ли уместны», - заявил пресс-секретарь президента.

Вчера 12:53

Администрация Рубежного (ЛНР) сообщила, что в результате утреннего обстрела города один человек погиб, шестеро получили ранения.

Вчера 12:17

Россия и Украина произвели обмен тел погибших. России передали 23 убитых, Украине – 99.

Вчера 11:24

Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что с начала года в страну въехали более 27 тыс. граждан Украины. Более 20 тыс. сделали это транзитом через Польшу, остальные через Литву и Латвию. Украинско-белорусскую границу пересекли 19 человек.

Вчера 11:21

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде украинский беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго - осколочные ранения верхней и нижней конечностей.

Вчера 11:00

Компания «Укрэнерго» сообщила, что в Днепропетровской области дрон повредил оборудование подстанции. На утро без энергоснабжения остаются 507 бытовых и 28 юридических потребителей, передает «Страна ua».

Вчера 10:31

США предложили предоставить Украине десятки миллиардов евро авансом, под залог будущих прибылей от российских государственных активов, которые заблокированы в западных странах, пишет Financial Times (FT). Ожидается, что облигации за счет российских активов могут принести €30–40 млрд в следующие десяти лет и €50–60 млрд в течение 15–20 лет. Однако в Европе возник вопрос: что будет с облигациями, которые обеспечены десятилетними выплатами процентов по российским активам, если конфликт Москвы и Киева завершится через пару лет и активы будут разморожены и возвращены России в рамках мирного соглашения?

Вчера 10:16

Минобороны сообщило об уничтожении в Часов Яре вышки с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ расчетом противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

11.04 21:47

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте российских вооруженных сил в Донецке, сообщили в спецслужбе.

По ее данным, нападение готовили шесть граждан из Центральной Азии, группу координировали с территории Украины. После теракта участники собирались уехать в Турцию, а затем на Украину, говорится в сообщении ФСБ.

По месту проживания задержанных нашли два готовых самодельных взрывных устройства и ручные гранаты.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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