Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может не подписать мирный договор с Украиной из-за того, что по действующей конституции 21 мая истекают президентские полномочия Владимира Зеленского. «Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом, вам это не понравится. А они умеют это делать, помните по Минским соглашениям. Они это все отбросят и скажут: «Да это нелегитимный президент подписывал,.я этого не знаю. Новый президент скажет», - заявил Лукашенко. По его словам, особенно это важно, если «не дай бог к власти придет Петр Порошенко».