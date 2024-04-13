Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 780-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
У граждан Украины сейчас на руках может находиться до 5 млн единиц оружия, сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко, передает агентство «Укринформ».
«Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — сказал министр.
С полигона Капустин Яр проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило Минобороны России.
В ведомстве пояснили, что пуск проводился «в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов и подтверждения стабильности ракет, которые находятся на вооружении».
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти Харькова теперь смогут самостоятельно освобождать местный бизнес от единого налога, платы за аренду и налога на имущество. Недополученные доходы компенсируют из государственного бюджета.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при отражении воздушной атаки ВСУ никто из мирных жителей не пострадал. В поселке Дубовое осколками поврежден один автомобиль.
Еще один беспилотник был сбит силами ПВО над Белгородской областью около 17:00.
Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью украинского беспилотника.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может не подписать мирный договор с Украиной из-за того, что по действующей конституции 21 мая истекают президентские полномочия Владимира Зеленского. «Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом, вам это не понравится. А они умеют это делать, помните по Минским соглашениям. Они это все отбросят и скажут: «Да это нелегитимный президент подписывал,.я этого не знаю. Новый президент скажет», - заявил Лукашенко. По его словам, особенно это важно, если «не дай бог к власти придет Петр Порошенко».
Швейцария изучит заявления властей России и Белоруссии о мирной конференции по Украине, которая запланирована на 15-16 июня, и примет решение, будут ли эти страны приглашены на мероприятие. Об этом сообщил глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис, отвечая на вопросы журналистов.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Суземским районом силами ПВО был сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.
Правительство Украины выделит дополнительные 3,88 млрд гривен (₽9,33 млрд) на строительство укрепление. Деньги пойдет в Харьковскую, Сумскую, Николаевскую области, а также на территории ДНР и Херсонской области, которые контролируют ВСУ. Как отмечает «Страна ua», с начала года на строительство укреплений выделено около 30 млрд гривен (более ₽70 млрд).
Дмитрий Песков заявил, что о переговорах с Украиной пока можно говорить исключительно в теории. «Пока есть запрет президента Украины вести переговоры. Вопросы о потенциальных деталях таких переговоров вряд ли уместны», - заявил пресс-секретарь президента.
Администрация Рубежного (ЛНР) сообщила, что в результате утреннего обстрела города один человек погиб, шестеро получили ранения.
Россия и Украина произвели обмен тел погибших. России передали 23 убитых, Украине – 99.
Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что с начала года в страну въехали более 27 тыс. граждан Украины. Более 20 тыс. сделали это транзитом через Польшу, остальные через Литву и Латвию. Украинско-белорусскую границу пересекли 19 человек.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде украинский беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго - осколочные ранения верхней и нижней конечностей.
Компания «Укрэнерго» сообщила, что в Днепропетровской области дрон повредил оборудование подстанции. На утро без энергоснабжения остаются 507 бытовых и 28 юридических потребителей, передает «Страна ua».
США предложили предоставить Украине десятки миллиардов евро авансом, под залог будущих прибылей от российских государственных активов, которые заблокированы в западных странах, пишет Financial Times (FT). Ожидается, что облигации за счет российских активов могут принести €30–40 млрд в следующие десяти лет и €50–60 млрд в течение 15–20 лет. Однако в Европе возник вопрос: что будет с облигациями, которые обеспечены десятилетними выплатами процентов по российским активам, если конфликт Москвы и Киева завершится через пару лет и активы будут разморожены и возвращены России в рамках мирного соглашения?
Минобороны сообщило об уничтожении в Часов Яре вышки с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ расчетом противотанкового ракетного комплекса «Фагот».
ФСБ предотвратила теракт на военном объекте российских вооруженных сил в Донецке, сообщили в спецслужбе.
По ее данным, нападение готовили шесть граждан из Центральной Азии, группу координировали с территории Украины. После теракта участники собирались уехать в Турцию, а затем на Украину, говорится в сообщении ФСБ.
По месту проживания задержанных нашли два готовых самодельных взрывных устройства и ручные гранаты.