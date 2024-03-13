Белый дом подтвердил, что США передадут Украине военную помощь на $300 млн, пакет будет включать артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для систем HIMARS. Об этом объявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан пояснил, что выделение помощи возможно благодаря «непредвиденной экономии средств» в рамках контрактов для восполнения уже отправленной Украине техники, по которым смог договориться Пентагон. Предоставление новых пакетов помощи Украине блокируют республиканцы в конгрессе.