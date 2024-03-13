Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 749-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировано. «Есть двое пострадавших с ранениями рук. Оказана медпомощь, жизни людей ничего не угрожает», - написал он в Telegram.
Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам и Вашингтон это понимает, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву. Вместе с тем он отметил, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. «Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя», — пояснил он.
Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что цель украинских атак на российские регионы – помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Помимо этого, Киев пытается «получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе». «С людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», - сказал Путин.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено три украинских беспилотника.
Владимир Путин заявил, что государства, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий.
Минобороны сообщило, что около 9:30 один украинский беспилотник был сбит над территорией Белгородской области, еще шесть над Воронежской областью.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о «дерзком рейде» объединенной штурмовой группы бойцов группировки «Днепр». Минувшей ночью они высадились с плавсредств у основания Антоновского моста, уничтожили пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи. Без безвозвратных потерь они вернулись на левый берег.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке двух беспилотников на Белгород. Один из них врезался в многоквартирный дом. Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Второй беспилотник упал в реку.
Минобороны сообщило, что за ночь и утро 13 марта силами ПВО перехвачено и уничтожено 58 беспилотников над территориями Белгородской (11), Брянской (8), Воронежской (29), Курской (8), Ленинградской (1), Рязанской (1).
Ранее об атаках сообщали власти регионов:
- В Рязанской области беспилотник атаковал нефтезавод, там начался пожар
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В Киришском районе Ленинградской области уничтожили дрон на подлете к нефтеперерабпвающему заводу КИНЕФ. «Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — написал губернатор Дрозденко.
Белый дом подтвердил, что США передадут Украине военную помощь на $300 млн, пакет будет включать артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для систем HIMARS. Об этом объявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан пояснил, что выделение помощи возможно благодаря «непредвиденной экономии средств» в рамках контрактов для восполнения уже отправленной Украине техники, по которым смог договориться Пентагон. Предоставление новых пакетов помощи Украине блокируют республиканцы в конгрессе.
Бывший первый вице-мэр Югорска (ХМАО) Дмитрий Крылов погиб в боях за Авдеевку в зоне военной операции, сообщила администрация города. Контракт с Минобороны он заключил в декабре 2023 года.
Крылов занимал пост первого замглавы Югорска с 2019 года, в 2023-м перешел на должность управляющего делами администрации города. Его похоронят в Кургане, где он родился.
Планы мирного урегулирования на Украине без участия России не принесут результата, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Турция и дальше будет прикладывать усилия для достижения мира.
Анкара продолжает диалог с обеими странами, которые являются ее соседями в Черном море, отметил президент. Эрдоган добавил, что ждет Владимира Путина с визитом после муниципальных выборов в Турции, которые пройдут 31 марта.
На прошлой неделе Эрдоган встретился в Стамбуле с Владимиром Зеленским.
На территории Белгородской области объявлено о ракетной опасности, сообщило правительство региона.
Upd: через несколько минут сигнал ракетной опасности был отменен.
Минобороны заявило, что при сегодняшней попытке прорыва на территорию России погибли 234 украинских военных, уничтожены семь танков, три американских БМП Bradley и два бронетранспортера.
Украинские силы были отброшены, нарушения госграницы не допущено, отметили в ведомстве.
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщили «Фокус» и «Суспільне».
Воздушная тревога объявлена на востоке Украины, в том числе в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Совет ЕС не стал продлевать антироссийские санкции в отношении трех человек, а также исключил из списков девять умерших граждан. Их имена пока не обнародованы.
В отношении более чем 2 тыс. физических и юридических лиц индивидуальные санкции ЕС, связанные с конфликтом на Украине, продлены еще на полгода, до 30 сентября.
Владимир Путин заявил о чувстве вины, что в России «немножко забывали, что жители Запорожской области такие же русские люди».
Президент России на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» заявил, что российские войска продвигаются в направлении Северска. «Движение есть. Тем не менее противник укрепил это место как раз, северское направление», — цитирует Путина агентство ТАСС.
США готовят новый пакет помощи Украине на сумму более $400 млн, сообщили источники Reuters. Это первый такой проект за шесть месяцев на фоне блокировки республиканцами помощи Киеву, отмечает агентство.