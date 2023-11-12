Завершение конфликта на Украине может быть схожим с завершением войны на Корейском полуострове, признаки этого растут, заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Самым сложным уроком для Киева станет признание территориальных потерь, полагает он.

Адмирал пишет, что Киеву придется «по крайней мере на время» смириться с тем, что под контролем России находится Крым и сухопутный мост к полуострову. «В каком-то смысле такой исход всем не понравится», — предупредил Ставридис.

Он указал, что Украина сейчас, как и Южная Корея в середине прошлого века, не в состоянии добиться полной победы, а наступление весны-лета привело к тупику.