Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 627-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В результате обстрела Донецка погибла женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Завершение конфликта на Украине может быть схожим с завершением войны на Корейском полуострове, признаки этого растут, заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Самым сложным уроком для Киева станет признание территориальных потерь, полагает он.
Адмирал пишет, что Киеву придется «по крайней мере на время» смириться с тем, что под контролем России находится Крым и сухопутный мост к полуострову. «В каком-то смысле такой исход всем не понравится», — предупредил Ставридис.
Он указал, что Украина сейчас, как и Южная Корея в середине прошлого века, не в состоянии добиться полной победы, а наступление весны-лета привело к тупику.
Ночью над Белгородской областью был сбит беспилотник, сообщило Минобороны России.
Город Валуйки в Белгородской области попал под обстрел, повреждения получила линия электропередач, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Пострадавших нет. «Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор», — уточнил Гладков. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
Германия намерена удвоить в 2024 году расходы на военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд, пишет Bild. По данным издания, полученным из Минобороны страны, это уже одобрила правящая коалиция.
Первоначально министр финансов Германии Кристиан Линднер запланировал в федеральном бюджете на 2024 год €4 млрд для помощи Украине, однако эти деньги уже направили на ранее обещанные проекты. У Минобороны ФРГ осталось лишь €120 млн, пишет издание.
Министр обороны Борис Писториус попросил еще €5 млрд, но в итоге было решено добавить €4 млрд. Еще €2 млрд ведомство сможет потратить в рамках обязательств по долгосрочным контрактам на поставку вооружений.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен (занимал эту должность в 2009–2014 годах) предложил принять Украину в Североатлантический альянс без утраченных территорий, сообщает The Guardian.
По мнению Расмуссена, вопрос присоединения Киева к блоку нельзя откладывать до следующего года. «Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО», — убежден он.
Расмуссен считает, что если принять Киев в блок без территорий, которые контролирует Россия, это уменьшит угрозу конфликта между альянсом и Москвой. По мнению генсека, «частичное членство» Украины не приведет к замораживанию военных действий с Россией, «удержит ее от наращивания атак на украинскую территорию, которая входит в НАТО, и освободит украинские силы для отправки на линию фронта».
После обстрела со стороны ВСУ поселка Запесочье Погарского района Брянской области пострадала 60-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Пострадавшую доставили в центральную районную больницу, ей оказывается медицинская помощь. На месте обстрела, уточнил Богомаз, работают экстренные и оперативные службы.
Власти Украины обяжут поставщиков топлива для армии красить бензин и дизель зеленым и красным цветом соответственно, чтобы бороться с их перепродажей, сообщили в Минобороны страны. В топливо будут добавлять специальный краситель.
«Маркировка даст возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое закупили исключительно для нужд ВСУ, и уменьшит возможность его незаконной продажи», — говорится в сообщении оборонного ведомства Украины.
В Минобороны подчеркнули, что промаркированное топливо не получится разбавить, чтобы заставить цвет исчезнуть, потому что «даже если его разбавить очень сильно, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета». Аналогичная ситуация с бензином.
Российская армия нанесла удар по складу механизированной бригады ВСУ в Киевской области, говорится в сводке Минобороны.
В ночь на 11 ноября в Киеве и области звучала воздушная тревога, на подступах к украинской столице работала система ПВО, сообщали местные власти.
Некоторые страны ЕС противятся планам Брюсселя потратить до €20 млрд на военную помощь Украине, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.
В августе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Киеву на 2024–2027 годы объемом €20 млрд — по €5 млрд на каждый год. Однако, по словам собеседников агентства, перед встречей глав Минобороны стран ЕС 14 ноября ряд стран, в том числе Германия, выразил сомнения по поводу выделения столь больших сумм на четыре года вперед.
«У Германии много вопросов... и по праву. Мы говорим о больших деньгах», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.
В Киеве прозвучали два взрыва, cейчас в городе объявлена воздушная тревога, сообщило МВД Украины.
«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы», — подтвердил киевский мэр Виталий Кличко.
Воздушная тревога звучит также в Киевской и Одесской областях. Кроме того, при взрыве пострадал завод в Бериславском районе части Херсонской области, контролируемой украинскими властями. Об этом сообщил в телеграм-канале глава местной обладминистрации Александр Прокудин.
В Одесской области снова слышны взрывы, передает «Страна.ua».
Около 22:17 мск в регионе объявили новую воздушную тревогу. Глава областной военной администрации Олег Кипер попросил жителей оставаться в укрытиях.
Министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас сообщил, что его страна передала Украине пусковые установки системы ПВО NASAMS. Вильнюс получил их от Норвегии по согласованию с Осло согласился отправить киевским властям.
Издание «Думская» сообщило о взрывах в Одессе.
Канада ввела новые антироссийские санкции. В список физических лиц внесены в том числе певица Жасмин и бывший министр иностранных дел Игорь Иванов. В список юридических лиц – «Известия», телеканал РЕН.
Украинские власти исключили несколько памятников из Реестра культурного наследия, что позволяет их демонтировать. Среди них памятники Пушкину в Киеве, Харькове, Одессе и Житомире, могила Ватутину в Киеве, памятник Суворову в Измаиле, а также памятник адмиралу Ушакову в Херсоне.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен и дальше поддерживать Украину на поле боя и за столом переговоров, поскольку поражение Киева приведет к дополнительным угрозам для НАТО.
Минобороны сообщило, что за последнюю неделю российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Купянском положении, а на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
Еще одно село обстреляно со стороны ВСУ в Брянской области – Локотовка Стародубского муниципального округа. «Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение, хозпостройки еще двух домовладений, автомобиль, нарушено энергоснабжение», - сообщил Богомаз.