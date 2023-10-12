Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что его страна передаст Украине €1 млрд из налогов на доходы от инвестирования замороженных в Бельгии российских активов. По его словам, эти деньги пойдут как на гуманитарные цели, так и на военную помощь. Де Кроо также пообещал, что с 2025 года Брюссель будет готов передавать Киеву самолеты F-15 (по мере их замены на новые F-35). Помимо этого он допустил эмбарго на российские алмазы, но лишь после налаживания системы отслеживания происхождения камней.