Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 596-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Ночью система ПВО сбила дрон на подлете к Белгороду, после чего произошел пожар в частном жилом доме. Погибли три человека, включая ребенка.
Михаил Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги в городе.
Министр обороны США Ллойд Остин на встрече в формате «Рамштайн» заявил о намерении предоставить Украине новый пакет военной помощи на $200 млн. В него войдут боеприпасы и ракеты.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.
Министерство финансов Украины сообщило, что привлекло грант в размере $1,15 млрд от США через целевой фонд Всемирного банка.
«Средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine)», — говорится в сообщении.
Американская корпорация Xerox продала свое российское подразделение «Ксерокс (СНГ)» местным топ-менеджерам.
Как говорится в сообщении на сайте «Ксерокс (СНГ)», компания «продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит наименование и не будет связана с корпорацией Xerox».
Участники международной конференции доноров по вопросам разминирования Украины, которая проходила в Загребе, пообещали оказать Киеву помощь на сумму около €500 млн. Об этом заявил глава МВД Хорватии Давор Божинович, слова которого приводит новостное агентство HINA.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате нового обстрела Суземки со стороны Украины пострадали четверо мирных граждан. «Повреждены административные здания, жилой дом и одно автотранспортное средство».
Владимир Рогов заявил, что за минувшие сутки в районе Работино уничтожены два танка и БМП украинской армии. По его словам, очередная атака отбита.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил агентству «РИА Новости», что российские силы продвигаются с двух сторон в районе Авдеевки, уничтожая опорные пункты ВСУ и склады, в том числе на коксохимическом заводе.
Минобороны сообщило, что в районе 15:30 дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области был уничтожен украинский беспилотник.
Владимир Путин вновь заявил, что «война на Украине была начата на юго-востоке Украины в 2014 году». «Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков, и никто не обращал на это внимание. Все обратили внимание только на то, когда мы начали действия, направленные на прекращение этой войны», — сказал он.
Владимир Путин заявил, что его удивляет отсутствие расследования по взрывам «Северных потоков». «Это же явный акт международного терроризма. Причем, судя по всему, на государственном уровне, потому что просто так какая-то команда людей, которые вдруг решили взорвать газопроводы самостоятельно, без поддержки на государственном уровне, совершить такой акт не смогла бы, это невозможно», — сказал президент.
Вячеслав Гладков сообщил о обстреле со стороны ВСУ окраины села Графовка Краснояружского района.
«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под частичное отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка», — написал он в телеграм-канале.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что его страна передаст Украине €1 млрд из налогов на доходы от инвестирования замороженных в Бельгии российских активов. По его словам, эти деньги пойдут как на гуманитарные цели, так и на военную помощь. Де Кроо также пообещал, что с 2025 года Брюссель будет готов передавать Киеву самолеты F-15 (по мере их замены на новые F-35). Помимо этого он допустил эмбарго на российские алмазы, но лишь после налаживания системы отслеживания происхождения камней.
За сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении российские подразделения отразили десять контратак в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Макеевка, улучшив положение по переднему краю;
- на краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Серебрянского лесничества;
- на южнодонецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное;
- на запорожском направлении отражены две атаки северо-западнее Вербового.
Минобороны сообщило, что на донецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки. В районе Очеретино (к северу от Авдеевки) потери ВСУ составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также десять бронеавтомобилей MaxxPro.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны ВСУ был обстрелян поселок Суземка. «Пострадавших нет. В результате прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели», — написал он в Telegram.
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил агентству ТАСС, что за минувшие сутки российские силы в Марьинке продвинулись на расстояние свыше 400 м.
В Миргороде (Полтавская область) прогремели взрывы, сообщает «Страна ua».