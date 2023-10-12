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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 596-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:02

Ночью система ПВО сбила дрон на подлете к Белгороду, после чего произошел пожар в частном жилом доме. Погибли три человека, включая ребенка.

Вчера 20:38

Михаил Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги в городе.

Вчера 19:52

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече в формате «Рамштайн» заявил о намерении предоставить Украине новый пакет военной помощи на $200 млн. В него войдут боеприпасы и ракеты.

Вчера 19:26

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.

Вчера 18:48

Министерство финансов Украины сообщило, что привлекло грант в размере $1,15 млрд от США через целевой фонд Всемирного банка.

«Средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine)», — говорится в сообщении.

Вчера 18:37

Американская корпорация Xerox продала свое российское подразделение «Ксерокс (СНГ)» местным топ-менеджерам.

Как говорится в сообщении на сайте «Ксерокс (СНГ)», компания «продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит наименование и не будет связана с корпорацией Xerox».

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Вчера 18:22

Участники международной конференции доноров по вопросам разминирования Украины, которая проходила в Загребе, пообещали оказать Киеву помощь на сумму около €500 млн. Об этом заявил глава МВД Хорватии Давор Божинович, слова которого приводит новостное агентство HINA.

Вчера 18:00

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате нового обстрела Суземки со стороны Украины пострадали четверо мирных граждан. «Повреждены административные здания, жилой дом и одно автотранспортное средство».

Вчера 17:45

Владимир Рогов заявил, что за минувшие сутки в районе Работино уничтожены два танка и БМП украинской армии. По его словам, очередная атака отбита.

Вчера 17:16

Глава ДНР Денис Пушилин заявил агентству «РИА Новости», что российские силы продвигаются с двух сторон в районе Авдеевки, уничтожая опорные пункты ВСУ и склады, в том числе на коксохимическом заводе.

Вчера 16:22

Минобороны сообщило, что в районе 15:30 дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области был уничтожен украинский беспилотник.

Вчера 16:18

Владимир Путин вновь заявил, что «война на Украине была начата на юго-востоке Украины в 2014 году». «Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков, и никто не обращал на это внимание. Все обратили внимание только на то, когда мы начали действия, направленные на прекращение этой войны», — сказал он.

Вчера 15:58

Владимир Путин заявил, что его удивляет отсутствие расследования по взрывам «Северных потоков». «Это же явный акт международного терроризма. Причем, судя по всему, на государственном уровне, потому что просто так какая-то команда людей, которые вдруг решили взорвать газопроводы самостоятельно, без поддержки на государственном уровне, совершить такой акт не смогла бы, это невозможно», — сказал президент.

Вчера 15:14

Вячеслав Гладков сообщил о обстреле со стороны ВСУ окраины села Графовка Краснояружского района.

«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под частичное отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка», — написал он в телеграм-канале.

Вчера 15:07

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что его страна передаст Украине €1 млрд из налогов на доходы от инвестирования замороженных в Бельгии российских активов. По его словам, эти деньги пойдут как на гуманитарные цели, так и на военную помощь. Де Кроо также пообещал, что с 2025 года Брюссель будет готов передавать Киеву самолеты F-15 (по мере их замены на новые F-35). Помимо этого он допустил эмбарго на российские алмазы, но лишь после налаживания системы отслеживания происхождения камней.

Вчера 14:58

За сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении российские подразделения отразили десять контратак в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Макеевка, улучшив положение по переднему краю;
  • на краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Серебрянского лесничества;
  • на южнодонецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное;
  • на запорожском направлении отражены две атаки северо-западнее Вербового.
Вчера 14:43

Минобороны сообщило, что на донецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки. В районе Очеретино (к северу от Авдеевки) потери ВСУ составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также десять бронеавтомобилей MaxxPro.

Вчера 14:40

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что со стороны ВСУ был обстрелян поселок Суземка. «Пострадавших нет. В результате прямого попадания снарядов один жилой дом и два гаража сгорели», — написал он в Telegram.

Вчера 14:16

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил агентству ТАСС, что за минувшие сутки российские силы в Марьинке продвинулись на расстояние свыше 400 м.

Вчера 14:11

В Миргороде (Полтавская область) прогремели взрывы, сообщает «Страна ua».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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