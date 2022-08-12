Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 169-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Под контроль России на Украине попали месторождения полезных ископаемых, оцениваемые на $12,4 трлн, пишет The Washington Post. Это 41 месторождение угля, 27 месторождений природного газа, 14 месторождений пропана, девять месторождений нефти, шесть месторождений железной руды, а также месторождения титановой руды, циркониевой руды, стронция, лития, урана, золота и крупный карьер по добыче известняка.
На этих месторождениях находятся 63% украинских залежей угля, 42% залежей металлов, 33% месторождений редкоземельных элементов, 20% месторождений природного газа, 11% месторождений нефти.
СБУ начала расследование в отношении высокопоставленного военного, который допустил утечку информации о планах Вооруженных сил страны во время интервью одному из украинских изданий.
Имя его официально не назвали и на звание военного, рассказавшего журналистам секретные данные, начали претендовать сразу несколько фигур. Например, источник Babel. ua в правоохранительных органах предположил, что речь идет генерал-майоре Дмитрии Марченко и его интервью изданию РБК-Украина. Тогда он, в частности, сообщил о планах ВСУ нанести удары по мосту через Каховское водохранилище. А по данным «Страна. ua», Маляр говорит о генерале ВСУ Сергее Кривоносе, который на прошлой неделе дал интервью «Радио НВ».
США пригрозили новыми санкциями против Ирана из-за сообщений о продаже беспилотников России. Зампредставителя Госдепа Ведант Патель заявил, что, по его информации, российские военные проходили обучение по работе с беспилотниками в Иране «в течение последних нескольких недель».
О планах Ирана предоставить России несколько сотен беспилотников еще в середине июля сообщал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По данным Вашингтона, Москва попросила у Тегерана беспилотники, способные нести оружие, чтобы использовать их в военной операции на Украине. В ответ на это помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин во время июльского визита в Тегеран не обсуждал с верховным лидером Ирана Али Хаменеи поставки беспилотников.
В Дании прошла конференция в поддержку Киева «Копенгаген—Украина—2022», по результатам которой более 20 стран-участниц мероприятия пообещали выделить Украине около €1,5 млрд на военные нужды.
Участники конференции также договорились создать фонд по сбору средств для увеличения производства вооружения, этим займется Великобритания.
Обвинения Киева в том, что российские военные совершают атаки на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), являются абсурдом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совета безопасности.
По его словам, они противоречат здравому смыслу, так как Запорожская АЭС контролируется российскими вооруженными силами. «Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя», — добавил постпред при ООН.
Идею о выводе российских войск с территории станции Небензя не поддержал. Он заявил, что российские военные обеспечивают охрану станции, действуя в координации с персоналом ЗАЭС. «Благодаря их усилиям удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу», — сказал он. Постпред считает, что в случае вывода российских войск «объект останется без защиты и может быть использован Киевом для самых чудовищных провокаций».
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС заявил, что «немедленная угроза» ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует.
По словам главы МАГАТЭ, организация получала информацию о состоянии атомной станции и от украинской, и российской стороны, но подчеркнул, что физическое присутствие экспертов организации на крупном ядерном объекте необходимо, чтобы они могли оценить ситуацию. Гросси отметил, что готов возглавить миссию.
«Я по-прежнему очень обеспокоен ситуацией на Запорожской АЭС и вновь повторяю, что любые военные действия, которые ставят под угрозу ядерную безопасность, должны быть немедленно прекращены», — подчеркнул глава МАГАТЭ, указав, что они могут привести к серьезным последствиям.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить любые боевые действия в районе Запорожской АЭС.
«Я призываю незамедлительно прекратить все военные действия в непосредственной близости от станции, а также не целиться в объекты станции или окрестности», — говорится в его заявлении.
Он также призвал отвести от станции военных, боевую технику и оборудование.
По мнению Гутерриша, стороны событий на Украине должны «проявлять здравый смысл и не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность АЭС — крупнейшей в Европе».
МИД России назвал заявление сейма Латвии о признании России «государством — спонсором терроризма» очередным проявлением русофобии, «которая давно стала "камертоном" латвийской внешней политики».
Ведомство напомнило, что Латвия находится «на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».
«Как известно, латвийская национальная система противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег далека от соответствия международным стандартам», — говорится в заявлении.
Латвийские власти обязаны ежегодно отчитываться о прогрессе в борьбе с отмыванием денег, в том время как России «присвоен наивысший рейтинг эффективности национальной антиотмывочной системы», указали на Смоленской площади.
Украинские следователи начали проверку по факту раскрытия информации о стратегических планах ВСУ в интервью, которое дал один из высокопоставленных украинских военных, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации — в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации. Дело в том, что утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас», — заявила Маляр.
Она уточнила, что, по данным СБУ, «в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных сил Украины, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий».
Ведется следствие, заверила Маляр. Фамилию и должность подозреваемого она не назвала.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев приехал в ЛНР.
Как Медведев сообщил в своем телеграм-канале, он встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным, а также провел совещание по безопасности республик Донбасса.
В совещании также приняли участие:
- генеральный прокурор Игорь Краснов;
- первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко;
- глава МВД Владимир Колокольцев;
- директор ФСБ Александр Бортников;
- глава Следственного комитета Александр Бастрыкин;
- глава Минстроя Ирек Файзуллин.
2,4 тыс. украинских военных прошли обучение на полигонах в Великобритании. Об этом, как передает УНН, сообщил замначальника Главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов.
По его словам, на обучение планируется отправить еще 5 тыс. военных.
Более 150 жителей Новофедоровки в Крыму, чьи дома получили повреждения в результате взрывов, обратились за материальной помощью.
«В Новофедоровке провел совещание с министрами и ответственными лицами по вопросу решения проблем жителей поселка городского типа. Вчера прошел многоквартирные дома Новофедоровки, выявили ряд проблемных вопросов. За сегодняшний день принято 155 заявлений на выплаты пострадавшим. Завтра будет открыто отделение РНКБ для открытия счетов жителям, у которых нет возможности получить выплаты», — сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
По морскому коридору из Украины к настоящему времени удалось вывезти около 375 тыс. тонн зерна, сообщил замначальника Главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов, которого цитирует «Униан».
«С начала августа из украинских морских портов «Черноморск», «Одесса» и «Южный» был осуществлен переход 12 судов в Средиземное море», — сказал он.
США поддерживают призывы к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.
Желающие вступить в НАТО Швеция и Финляндия еще не выполнили своих обязательств по сделке с Турцией, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
«Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией. Первое заседание совместного комитета трех стран намечено на 26 августа», — сказал он.
От ракетного удара пострадала пожарная часть вблизи Запорожской АЭС, заявил член военного совета Запорожской области Владимир Рогов.
«Здание МЧС получило сильные повреждения. Всего в район части прилетело пять ракет», — написал Рогов в телеграме.
Шахта имени Засядько обесточена в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
По данным ведомства, под землей остаются 29 горняков.
Член военного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате последнего обстрела Энергодара повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». «Специалисты станции получили указание перейти в защищённые помещения. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется. Радиационный фон в норме», - написал он в своем Telegram.
В свою очередь, глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий заявил, что три снаряда упали недалеко от хранилища изотопов.
Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил о продвижении на нескольких участках фронта на территории республики. «Особенно успешно на Горловском направлении в Зайцево», - написал он в своем Telegram.