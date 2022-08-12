СБУ начала расследование в отношении высокопоставленного военного, который допустил утечку информации о планах Вооруженных сил страны во время интервью одному из украинских изданий.

Имя его официально не назвали и на звание военного, рассказавшего журналистам секретные данные, начали претендовать сразу несколько фигур. Например, источник Babel. ua в правоохранительных органах предположил, что речь идет генерал-майоре Дмитрии Марченко и его интервью изданию РБК-Украина. Тогда он, в частности, сообщил о планах ВСУ нанести удары по мосту через Каховское водохранилище. А по данным «Страна. ua», Маляр говорит о генерале ВСУ Сергее Кривоносе, который на прошлой неделе дал интервью «Радио НВ».