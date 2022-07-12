В Новой Каховке Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины погибли по меньшей мере шесть человек, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Шесть человек [погибших] есть, это точно. И десятки многие раненых, [у них] осколочные ранения, порезы», — сказал он.

После атаки ВСУ в городе взорвались склады, по словам Леонтьева, с минеральными удобрениями и селитрой.