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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 139-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:56

Власти Украины больше никогда не будут контролировать потерянные территории Харьковской области, заявил в интервью ТАСС глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Нам будет оказываться всесторонняя помощь. То есть Украина сюда не возвращается. И каждый раз, когда меня спрашивают, а вот не вернутся ли украинские власти, можем ли спокойно себя чувствовать, я <...> всем отвечаю, что нет, никто из этих нацистов сюда не вернется, мы будем строить нормальную жизнь», — сказал Ганчев.

07:53
У США есть информация, что Иран планирует предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники, способные нести оружие, в ускоренные сроки», — сказал он.

По данным Вашингтона, Москва обращается к Тегерану с просьбой предоставить ей беспилотники, способные нести вооружение, для использования в спецоперации на Украине.
07:41

В Новой Каховке Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины погибли по меньшей мере шесть человек, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Шесть человек [погибших] есть, это точно. И десятки многие раненых, [у них] осколочные ранения, порезы», — сказал он.

После атаки ВСУ в городе взорвались склады, по словам Леонтьева, с минеральными удобрениями и селитрой.

07:25
Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию, расположенному возле Запорожской АЭС. Об этом сообщил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодара.

«Сегодня в 00:26 два ударных беспилотных летательных аппарата ВСУ сбросили две мины калибром 120 мм на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС», — рассказал он.

В результате удара была повреждена кровля и остекление, пострадавших нет, заявил представитель пресс-службы.
Вчера 23:30

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке Херсонской области, находящейся под контролем российской армии, сообщают ТАСС и «РИА Новости». ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию сообщает, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались «склады с селитрой», есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома.

До этого «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что удар пришелся по дамбе Каховской ГЭС.

Вчера 22:36

Глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий обязал всех производителей хлеба в регионе принять «все меры для перехода предприятий на альтернативные источники энергии» и увеличить выпуск продукции.

Также он поручил взять под контроль цены на хлеб. «Ответственным лицам поручено обеспечить контроль за ценообразованием на хлеб и хлебобулочные изделия. Цены на указанную продукцию повышаться не будут», — заявил он в своем Telegram-канале.

Вчера 21:56

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Судаке на набережной напали на российского контрактника, который находился в местном санатории на лечении. Агентству «РИА Новости» он заявил, что мужчина, который шел в кепке с символикой Z, был избит. «Занимаемся. Всех ищут. Реакция будет запредельно жесткой», — добавил Крючков.

Вчера 21:34

В Минобороны заявили о подготовке украинскими военными «очередной циничной провокации» в Славянске. «В здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», - говорится в сообщении военного ведомства.

Вчера 21:30
Россия выразила готовность помочь в вывозе зерна из Харьковской области и предоставить для этого железнодорожные вагоны. Об этом пресс-службе пророссийской ВГА сообщил генеральный директор предприятия «Купянская железная дорога» Олег Глебов.
Вчера 21:03

Верховная рада обнародовала законопроект о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши на Украине.

В частности, он предусматривает, что польки смогут легально жить и работать на Украине в течение 18 месяцев. Поправки также коснутся ведения бизнеса, учебы, медобслуживания и соцвыплат.

Вчера 20:49

В Еврокомиссии не исключают, что около 3 млн беженцев, которые ранее покинули свою страну из-за боевых действий, могли вернуться обратно в страну.

«Около 6,7 млн украинцев въехали в ЕС. Из них 3,7 млн обратились за временной защитой. Полагаю, около 3 млн уехали обратно», — сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон после неформальной встречи глав МВД ЕС в Праге.

Вчера 20:25

Новый сезон чемпионата Украины по футболу стартует 23 августа, заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.

«Безопасность — прежде всего! У стадионов обязательно наличие, обустроенного по всем стандартам, места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться — футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия», — отметил Гутцайт.

Предыдущий чемпионат Украины приостановили 24 февраля в связи с введением в стране военного положения, турнир так и не был доигран.

Вчера 20:15

Военные действия на Украине могут привести к мировому дефициту хумуса, пишет The New York Times со ссылкой на участников рынка и экспертов. Цены на это традиционное ближневосточное блюдо могут вырасти глобально примерно на 15-20%.

Причина в том, что Россия и Украина — это два крупнейших в мире экспортера нута, бобового, из которого и производят хумус. Причем именно выращиваемый в России сорт нута, кабульский, считается наиболее подходящим для производства блюда. Только Россия ежегодно производит около 250 тыс. тонн нута в год. Украина — от 30 до 50 тыс. Крупнейшими экспортными рынками для российского нута являются Ирак, Иордания, Египет, Пакистан и Индия.

В этом году Украина, как ожидается, сможет поставить на мировой рынок только 5 тыс. тонн нута. Вывоз нута из России ограничен из-за санкций, затронувших перевозки.

Вчера 20:07

Российская военная операция на Украине продолжается уже 138-й день. О каких продвижениях военных сообщают в Минобороны — в инфографике РБК.

Вчера 19:52

Польша не собирается мстить Украине за Волынскую резню, заявил польский президент Анджей Дуда.

«Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе», — сказал Дуда, выступая по случаю Национального дня памяти жертв геноцида.

При этом он подчеркнул, что преступления, совершавшиеся при участии украинских националистов в 1943 году, были именно геноцидом, поскольку их целью была этническая чистка путем убийства поляков.

«Для украинцев это трудно, потому что очень стыдно. Как это? Признаться — убивали. Но это правда», — добавил он. Дуда подчеркнул, что нет поляков, которые не слышали бы о Волынской резне, но все же они «принимают украинцев под свою крышу и протягивают руку».

Волынская резня — название событий, происходивших в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. Украинскими националистами были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. По оценкам польских властей, были убиты около 100 тыс. человек.

Вчера 19:37
МИД Украины заявил, что указ Владимира Путина о предоставлении украинцам российского гражданства в упрощенном порядке является посягательством на суверенитет Украины и противоречит международному праву.
Вчера 19:30

Нидерланды предоставят Украине €200 млн на выплаты учителям, медикам и пенсионерам. Об этом сообщил премьер королевства Марк Рютте после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНИАН.

Вчера 19:24

За прошедшие сутки пограничники не разрешили выехать из Украины 150 мужчинам призывного возраста, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, которого цитирует УНН.

«Также нами ежедневно задерживаются правонарушители, пытающиеся незаконно пересечь границу как за пределами пунктов пропуска, так и используя поддельные документы. За прошедшие сутки таких было более 45 человек», — сказал Демченко.

По его данным, всего с 24 февраля пограничники задержали более 5300 человек, которые пытались незаконно покинуть страну, в том числе по поддельным документам или вне пропускных пунктов.

На Украине действует военное положение, которое подразумевает ограничение на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Вчера 19:09

В Курской области формируют «батальон материально-технического обеспечения» для поддержки военных, участвующих в спецоперации на Украине, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Батальон, получивший название «Сейм», будет заниматься «подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего, что необходимо российским военнослужащим на передовой». Власти проводят набор офицерского состава, прапорщиков, сержантов и солдат.

«При нахождении за пределами нашего государства и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 тыс. до 500 тыс. руб. в месяц. Возрастной ценз увеличен до 60 лет», — указали власти.
 

Вчера 19:03
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом сообщает офис Владимира Зеленского.
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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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