ФСБ предотвратила теракт на военном объекте российских вооруженных сил в Донецке, сообщили в спецслужбе.

По ее данным, нападение готовили шесть граждан из Центральной Азии, группу координировали с территории Украины. После теракта участники собирались уехать в Турцию, а затем на Украину, говорится в сообщении ФСБ.

По месту проживания задержанных нашли два готовых самодельных взрывных устройства и ручные гранаты.