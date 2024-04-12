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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 779-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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11:00

Компания «Укрэнерго» сообщила, что в Днепропетровской области дрон повредил оборудование подстанции. На утро без энергоснабжения остаются 507 бытовых и 28 юридических потребителей, передает «Страна ua».

10:31

США предложили предоставить Украине десятки миллиардов евро авансом, под залог будущих прибылей от российских государственных активов, которые заблокированы в западных странах, пишет Financial Times (FT). Ожидается, что облигации за счет российских активов могут принести €30–40 млрд в следующие десяти лет и €50–60 млрд в течение 15–20 лет. Однако в Европе возник вопрос: что будет с облигациями, которые обеспечены десятилетними выплатами процентов по российским активам, если конфликт Москвы и Киева завершится через пару лет и активы будут разморожены и возвращены России в рамках мирного соглашения?

10:16

Минобороны сообщило об уничтожении в Часов Яре вышки с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ расчетом противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

Вчера 21:47

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте российских вооруженных сил в Донецке, сообщили в спецслужбе.

По ее данным, нападение готовили шесть граждан из Центральной Азии, группу координировали с территории Украины. После теракта участники собирались уехать в Турцию, а затем на Украину, говорится в сообщении ФСБ.

По месту проживания задержанных нашли два готовых самодельных взрывных устройства и ручные гранаты.

Вчера 21:40

Россия зимой воздерживалась от ударов по украинским энергообъектам, но после серии ударов по своим энергообъектам была вынуждена ответить, заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы даже исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и т.д. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», — сказал Путин.

Вчера 21:34

Мирная конференция по Украине в Швейцарии — это «паноптикум», заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», — сказал Путин.

При этом говорят, что Россия отказывается от переговоров, продолжил он. «Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся. Было бы смешно, если бы не было так грустно», — отметил президент.

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Швейцария ранее сообщила, что конференция пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке.

Вчера 21:13

Белоруссия готова стать посредником для разговора России и Украины, заявил российским журналистам Александр Лукашенко, прибывший с визитом в Москву.

«Вы с ним не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в этот разговор вклиниться, мы можем вам в этом плане помочь. Стремиться вам с ними разговаривать я смысла не вижу», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, как вести диалог с Киевом после теракта в «Крокусе». В Москве заявили, что следы нападения ведут на Украину.

Лукашенко призвал до конца разобраться в ситуации, поскольку «украинцы украинцами, но за украинцами стоят определенные силы».

Вчера 20:32

Украина будет терять людей и территории без помощи западных партнеров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита «Инициативы трех морей» («Триморья») в Литве.

«Если не будет помощи, то нам будет крайне сложно — мы будем терять наших людей, будем терять наших воинов. <...> Вопрос не только в территориях, вопрос в людях. А территории для нас тоже важны», — сказал президент Украины.

Вчера 20:15

Вчера 19:36

Минобороны сообщило, что около 17:40 мск над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа.

Вчера 18:52

Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что удары по объектам ТЭК Украины — ответ на попытки Киева нанести ущерб российской нефтегазовой отрасли. Также Небензя сообщил другим членам Совбеза, что в боевых действиях происходит перелом, а потому на международных встречах будут обсуждать не «вызывающие недоумение попытки продвигать «формулу мира Зеленского», а капитуляцию Украины.

Вчера 18:00

Минобороны сообщило, что с 14:30 до 15:00 три украинских беспилотника были уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской областью, а еще один — над Брянской областью.

Вчера 17:43

Администрация Харьковской области объявила принудительную эвакуацию семей из детьми из 47 населенных пунктов в Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах.

Вчера 17:23

Обладминистрация Сумской области сообщила об ударе по ТЭЦ города Сумы.

Вчера 16:53

Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли удар по району Никополя, где базируется 121-я бригада ВСУ, обстреливавшая Запорожскую АЭС, Энергодар и район Каменки Днепровской.

Вчера 15:51

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате утреннего удара повреждена ТЭЦ, которая питает город. Помимо этого, полностью уничтожена одна трансформаторная подстанция.

Вчера 14:59

При взрыве в Николаеве погибли четыре человека, пятеро получили ранения, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Перед взрывом в регионе объявлялась воздушная тревога.

Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Вчера 14:06

Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Латвией. По нему Рига обязалась в том числе ежегодно предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25% ВВП.

Вчера 13:56

Дмитрий Песков заявил, что с момента выработки стамбульских соглашений весной 2022 года геополитическая обстановка сильно изменилась. «Не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также добавил, что в Москве сначала хотят узнать, о какой формуле мира планируется говорить на переговорах в Швейцарии в июне, о которых накануне заявили в Берне.

Вчера 13:49

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 950 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, САУ Krab, САУ М109 Paladin, САУ «Акация», три САУ «Гвоздика», пусковая установка ЗРК С-125.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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