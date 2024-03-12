В ночь на 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке дронов. Системы ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.



Как заявили в ведомстве, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 11 дронов в Курской области, семь в Белгородской, по два — в Московской и Орловской, по одному — в Ленинградской, Брянской и Тульской.

В Нижегородской области атаке дронов подвергся объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. Возникло возгорание на одной из установок по переработке нефти, рассказал глава региона Глеб Никитин. Еще один пожар после атаки произошел в Орле.