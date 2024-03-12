Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 748-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о ликвидации пожара, который возник на объекте топливно-энергетического комплекса после ночной атаки беспилотника. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах со стороны ВСУ Грайворонского городского округа. В самом городе Грайворон различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях и 5 автомобилях. Также осколками повреждено здание районного суда. В сёлах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному домовладению. Также повреждена линия электропередачи - временно без света остаются жители 5 населенных пунктов: Горьковский, Дунайка, Мощёное, Сподарюшино и Дорогощь.
В ночь на 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке дронов. Системы ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
Как заявили в ведомстве, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 11 дронов в Курской области, семь в Белгородской, по два — в Московской и Орловской, по одному — в Ленинградской, Брянской и Тульской.
В Нижегородской области атаке дронов подвергся объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. Возникло возгорание на одной из установок по переработке нефти, рассказал глава региона Глеб Никитин. Еще один пожар после атаки произошел в Орле.
Украинский суд приговорил главу российской администрации Балаклеи к лишению свободы сроком 14 лет, говорится в сообщении СБУ. Спецслужба не уточняет, какой именно суд вынес вердикт. Имя осужденного также не приводится.
Украинский портал LIGA.net уточняет, что чиновника зовут Олег Калайда.
Совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности», в которых примут участие части из России, Китая и Ирана, начнутся 12 марта, сообщило иранское новостное агентство Tasnim. Учения состоятся в северной части Индийского океана.
На тренировках также будут присутствовать представители вооруженных сил Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР. Заявленная цель учений — укрепление безопасности в регионе, обмен опытом и расширение сотрудничества между странами-участницами.
Администрация Джо Байдена представила проект бюджета Белого дома на 2025 год.
- Документ предполагает $850 млрд расходов на оборону, что на 4,1% превышает показатель 2023 года.
- В проект бюджета включены расходы в размере $19,8 млрд на модернизацию средств ядерного сдерживания, $100 млн на военную помощь Тайваню.
- В документе говорится, что США продолжат оказывать поддержку Украине, союзникам по НАТО и другим партнерам, однако «бюджет не может обеспечить критически важную помощь Украине, которая требует принятия конгрессом мер» по запросу администрации от октября 2023 года.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Владимир Зеленский сообщил, что Украина строит три линии укреплений протяженностью 2 тыс. км.
Он отметил, что это «масштабная задача, но сейчас темпы хорошие». «Рассчитываю на своевременное завершение», — написал президент в своем телеграм-канале.
Берлин раскритиковал слова папы римского Франциска, который, говоря о конфликте на Украине, предложил «поднять белый флаг».
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не понимает, о чем думал понтифик, произнося эту фразу. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт также сообщил, что канцлер Олаф Шольц не разделяет мнение папы.
Ранее слова понтифика раскритиковал и Владимир Зеленский, выступив против «виртуального посредничества за 2,5 тыс. км». В Ватикане заявили, что папа римский взял образ белого флага у говорившего с ним журналиста и имел в виду перемирие, а не капитуляцию.
Замминистра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга, сообщили РБК в Минобороны.
Генерал-полковник Алексей Кузьменков перешел с поста замминистра обороны на должность заместителя директора Росгвардии, сообщил депутат Александр Хинштейн.
По словам депутата, переход Кузьменкова в военное ведомство год назад «изначально планировался, как временный». В Минобороны он отвечал за организацию материально-технического обеспечения Вооруженных сил. В Росгвардии Кузьменков продолжит курировать тыловой блок и материально-техническое обеспечение, добавил Хинштейн.
Кузьменков — уже третий замминистра обороны по тылу, который покидает эту должность за последние полтора года. До апреля 2023 года этот пост занимал Михаил Мизинцев, а до сентября 2022 года — Дмитрий Булгаков.
СБУ Украины сообщила о том, что к 14 годам реального срока приговорен человек, который возглавлял пророссийскую администрацию Балаклеи (Харьковская область). Он был задержан в Купянске.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке с помощью дрона-камикадзе автомобиля в селе Новое Волоконовского района. «Слава Богу, никто не пострадал, в машине выбиты стекла», - написал он.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что поляки начали блокировать пассажирские автобусы, которые едут через границу в обе стороны. «Пассажиров задерживают без объяснения причин», - сообщил он.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью одному из местных телеканалов назвал отправку на Украину солдат из стран НАТО значительным повышением риска глобального конфликта. По его словам, лучшим шагом поддержки Киева был бы «призыв разрешить возвращение трусливых украинцев на родину».
Сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину, сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя заявление Эмманюэля Макрона.
«Начав говорить [об отправке войск], мы упраздняем красные линии, которые мы наложили на себя», — заявил Ландсбергис.
В конце февраля Макрон не исключил отправку войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — заявил президент Франции. По его словам, эта возможность «упоминалась среди вариантов».
Лидеры других западных государств после заявления Макрона заверили, что не планируют отправлять на Украину войска. Об этом заявили представители США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Польши, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В Кремле предупреждали о неизбежности конфликта России и НАТО в случае появления контингента альянса на Украине.
Минфин США не выступал с угрозой санкций в адрес австрийской группы Raiffeisen Bank International, контролирующей российский Райффайзенбанк, заявил РБК представитель RBI. Издание EUObserver писало, что США «пригрозили» RBI санкциями «за ведение бизнеса в России».
«Сообщения СМИ о конкретной угрозе санкций против RBI со стороны Минфина США являются ложными. Сообщения СМИ о том, что Казначейство США выдвинуло обвинения в нарушении или уклонении от санкций в отношении RBI, также являются ложными. Скорее Казначейство США ясно дало понять в общем заявлении, что финансовые учреждения, которые нарушают или обходят российские санкции, могут быть исключены из финансовой системы США. Члены правления RBI встретились в Вене с Анной Моррис, высокопоставленным чиновником Казначейства США. Эта встреча состоялась в рамках визита госпожи Моррис в Европу, в ходе которого она обменялась мнениями по поводу российских санкций с многочисленными финансовыми институтами и властями», — сказал представитель RBI.
Такие переговоры ведутся регулярно с начала военных действий на Украине, уточнил он. Кроме того, по инициативе RBI состоялся «обмен [мнениями] на экспертном уровне с Министерством финансов США в Вашингтоне».
Флаг Швеции подняли у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Стокгольм официально присоединился к альянсу на прошлой неделе.
Указ о смене главнокомандующего ВМФ России не был опубликован в открытом виде, а закрытые Кремль не комментирует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Есть указы с грифом «секретно», я не могу их комментировать», — ответил Песков на вопрос про отставку адмирала Николая Евменова с поста главкома ВМФ.
«Известия» и «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщили, что Евменова отправили в отставку и его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Экс-командующий Черноморским флотом адмирал в отставке Владимир Комоедов в разговоре с Ura.ru подтвердил информацию об отставке Евменова.