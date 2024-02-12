Дональд Трамп заявил, что во время своего президентства предупреждал союзников по НАТО, что даст России делать «все, что они, черт возьми, хотят» со странами альянса, которые не выполняют свои финансовые обязательства.

Он пересказал разговор с лидером одной из «крупных стран», который спросил его, что случится, если государство не выполнит своих обязательств и подвергнется атаке со стороны России. Трамп поинтересовался, действительно ли «большое государство» не выполнило платеж или просрочило его. Неназванный президент ответил: «Допустим, это произошло».

«Нет я не стал бы вас защищать. На самом деле я бы даже призвал их делать все, что они, черт возьми, хотят», — сказал Трамп

По его словам, после этой беседы в НАТО «потекли сотни миллиардов долларов».

Во время своего президентства Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за то, что не все из них тратили 2% ВВП на оборону, как было оговорено. Например, после того, как Германия просрочила платежи, он решил минимум вдвое сократить число американских военных в стране.