Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 719-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Российские власти запросили проведение заседания по Украине в Совете Безопасности ООН 12 февраля — в годовщину Минских соглашений, сообщил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«Мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс доя мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», — написал Полянский.
Он добавил, что на заседании планируется поднять тему того, как «из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов».
Заседание начнется в 18:00 мск.
SpaceX не продает терминалы Starlink России, заявил основатель компании Илон Маск в X.
«В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию», — написал он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что слова экс-президента США Дональда Трампа об отказе защитить от России одного из членов альянса из-за невыполнения финансовых обязательств, подрывают безопасность для всех участников.
«Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску», — сказал Столтенберг.
Ранее Трамп на предвыборном митинге рассказал, что когда был президентом лидер одной из стран НАТО спросил его, поможет ли он государству, которое не выполнило цель альянса по тратам на оборону в размере 2% ВВП, в случае нападения России. Трамп ответил отрицательно, отметив, что в таком случае дал бы Москве делать «все, что они, черт возьми, хотят». После этого разговора, по словам экс-президента США, «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».
Новый командующий войсками территориальной обороны Украины Игорь Плахута в декабре 2013 года руководил украинскими силовиками во время разгона протестующих на Евромайдане. Об этом пишут «Украинская правда» и Hromadske.
На новую должность его назначил 11 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский. В 2013-м Плахута возглавлял управления Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины и находился в звании генерал-майора.
Если западные страны и Украина будут продолжать отказываться от переговоров на условиях России, им будет все сложнее и сложнее найти достойный выход из ситуации, заявил представитель президента Дмитрий Песков в эфире «Россия-1».
«Сейчас, если идти на такие же переговоры, совсем другая реальность, и эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать», — сказал Песков.
Вооруженные силы Украины находятся в сложном положении на линии фронта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa.
«Ситуация на линии фронта очень сложная. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года, и думать, что на линии фронта легко, могут только совсем далекие от военного дела люди», — сказал он.
От нового главкома ВСУ Александра Сырского требуют не допустить застоя на фронте, передает CNN. Отставке его предшественника, Валерия Залужного, предшествовал публичный спор о том, зашла ли ситуация в тупик. Экс-главком предупреждал, что есть риск перехода к изнурительным боевым действиям, которые могут затянуться на годы.
Евросоюз недостаточно силен, и Россия не воспринимает его всерьез, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем (2000-2007), передает Die Presse.
Шюссель, говоря о военных действиях на Украине, поинтересовался у Орбана, может ли ЕС доверять России. «Дело не в доверии, наша проблема в нехватке сил», — ответил на это венгерский премьер.
По его мнению, «идет игра вокруг власти». «Поэтому мы должны проявить силу и четко дать понять россиянам: у нас есть интересы, и у них есть свои интересы — на такой основе мы можем заключать соглашения», — уверен Орбан.
Венгерский премьер считает, что лучшим вариантом развития событий для Украины станет создание на ее территории «буферной зоны между Россией и Западом», при этом Киеву должны быть представлены гарантии безопасности. Если этого не произойдет, «Украина потеряет свою страну», заявил политик. По его словам, Россия никогда не примет членство Украины в Евросоюзе и НАТО.
Новым командующим Сухопутных сил ВСУ назначен генерал-лейтенант Александр Павлюк. Ранее он занимал пост замминистра обороны, кабмин Украины освободил его от должности 10 февраля.
Дональд Трамп заявил, что во время своего президентства предупреждал союзников по НАТО, что даст России делать «все, что они, черт возьми, хотят» со странами альянса, которые не выполняют свои финансовые обязательства.
Он пересказал разговор с лидером одной из «крупных стран», который спросил его, что случится, если государство не выполнит своих обязательств и подвергнется атаке со стороны России. Трамп поинтересовался, действительно ли «большое государство» не выполнило платеж или просрочило его. Неназванный президент ответил: «Допустим, это произошло».
«Нет я не стал бы вас защищать. На самом деле я бы даже призвал их делать все, что они, черт возьми, хотят», — сказал Трамп
По его словам, после этой беседы в НАТО «потекли сотни миллиардов долларов».
Во время своего президентства Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за то, что не все из них тратили 2% ВВП на оборону, как было оговорено. Например, после того, как Германия просрочила платежи, он решил минимум вдвое сократить число американских военных в стране.
Главное за ночь:
- Украине и Израилю следует предоставить финансирование, но не безвозмездно, а в долг, заявил на митинге в Южной Каролине кандидат в президенты США Дональд Трамп, передает Newsweek.
- В Николаеве и пригороде Днепре прогремели взрывы, сообщили «Суспiльне» и «Политика страны». УНИАН и «Политика» также пишут о взрывах в Одессе и области.
- Страны ЕС должны иметь военные бюджеты, которые обеспечат их способность противостоять угрозе со стороны России, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью Quest France. Его спросили, разделяет ли он страх, что Россия может атаковать какую-либо страну НАТО в ближайшие годы. Министр ответил утвердительно.
Заместителями нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, Сухаревский занимается беспилотниками и развитием применения дронов ВСУ, а Лебеденко — инновациями и технологическим компонентом армии и боевых систем. Зеленский отметил, что ВСУ требуется четкая практика работы с новыми технологиями.
Заместителями нового начальника Генштаба генерал-майора Анатолия Баргилевича стали бригадные генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый. Горбатюк занимается оперативной работой, планированием и управлением штабами, а Шевченко — логистикой. Драпатый отвечает за качественную тренировку украинских военных.
Итальянский премьер Джорджа Мелони и бывший польский премьер Матеуш Моравецкий предложили венгерскому премьеру Виктору Орбану присоединиться к группе Европейских консерваторов и реформистов. Если партия «Фидес» Орбана присоединится, то ECR сможет претендовать на ближайших выборах в Европарламент на третье место (сейчас — шестое). Сложнейшей проблемой станет консенсус по поводу Украины.
В Белгороде и окрестностях запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал жителей по возможности укрыться в помещениях без окон, если на улице — проследовать в укрытие.
Сводка Минобороны:
- Военные за неделю нанесли 31 удар по объектам ВПК Украины. Повреждены предприятия, производящие или ремонтирующие самолеты, беспилотники, бзэкипажные катера, ракетные комплексы и реактивные снаряды.
- На Купянском направлении военные заняли более выгодные рубежи и отразили 36 атак. На Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях войска «улучшили положение по переднему краю». На Донецком направлении заняты более выгодные позиции.
- Авиация и ПВО за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25, а также 488 беспилотника.
Вечером 9 февраля Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря с применением безэкипажных катеров, атака была отражена, сообщило Минобороны России.
Кабинет министров Украины уволил с должности первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка, сообщил в телеграм-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил увольнение своего заместителя.
Накануне издание «Зеркало недели» сообщило со ссылкой на источник в украинском Минобороны, что Павлюк может сменить Александра Сырского на посту командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.
Странам НАТО необходимо нарастить военное производство, в том числе для «сдерживания России», заявил Welt am Sonntag генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — сказал он (цитата по Die Zeit). По мнению Столтенберга, если Россия одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной, «нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны».
ВСУ обстреляли окраины хутора Понуры в Грайворонском округе, три человека пострадали, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Их везут в больницу. Также поврежден экскаватор.
Объект критической инфраструктуры полностью уничтожен при взрыве в Харькове, сообщила областная прокуратура.
«Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива, из-за чего вспыхнули масштабные пожары», — сказано в сообщении.