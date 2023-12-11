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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 656-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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08:09

Власти Великобритании создадут Управление по осуществлению торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI). Ведомство будет контролировать, как компании соблюдают ограничительные меры, введенные в том числе против России, объявила министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани.

08:05

Вступление Украины в Евросоюз требует времени и выполнения Киевом всех необходимых условий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Parisien. На саммите ЕС 14-15 декабря будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, отметила она.

06:52

В Киеве прогремели взрывы, пишут «Зеркало Недели» и «Суспильне». Над украинской столицей объявляли воздушную тревогу.

Спустя полчаса в военной администрации региона заявили, что после работы ПВО падение обломков было зафиксировано в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

09.12 19:51

В Брянской области под обстрел ВСУ попало село Запесочье, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

09.12 19:50

Справедливый и устойчивый мир на Украине зависит от устранения первопричин конфликта, в частности, Запад должен прекратить «накачивание вооружением», а Киев — принять «новые территориальные реалии», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью AFP.

«Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев — прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории. Необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести ее демилитаризацию и денацификацию, признать новые территориальные реалии, обеспечить права проживающих в этой стране русскоязычных граждан и национальных меньшинств», — перечислила она условия урегулирования конфликта.

09.12 17:09

Конгресс США призвал украинские власти пересмотреть свое решение о запрете усыновления детей иностранцами. Такой запрет действует с 13 марта 2022 года, сказано в резолюции, и на это «были весьма веские причины». Тогда были приостановлены любые процедуры усыновления, с 31 марта того же года усыновление украинцами было разрешено. Однако запрет в отношении иностранцев сохранился, при этом правительство Украины «восстановило свою способность вести официальную деятельность» и может пересмотреть этот запрет.

В резолюции отмечается, что особенно срочными являются случаи, когда усыновители из США уже выполнили требования внутреннего законодательства Украины по усыновлению детей или их кандидатуры были одобрены.

09.12 14:32

Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по местам производства боеприпасов для ВСУ. В министерстве заявили, что все цели достигнуты. Авиация нанесла удар по военной инфраструктуре на аэродроме Кульбакино в Николаевской области.

09.12 13:51

Супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью Би-би-си обратилась к западным странам с призывом не прекращать помогать ее стране.

«Нам очень нужна помощь. Говоря простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы устанем, мы умрем. А если мир устанет, они просто дадут нам умереть. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос жизни», — сказала Зеленская.

09.12 13:47

В Брянской области под обстрел ВСУ попало село Лемешовка Севского района, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет. повреждены четыре дома, хозпостройка, гараж, автомобили и помещение предприятия.

09.12 12:22

В Киеве начали демонтаж памятника Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко. Это один из наиболее известных памятников столице: памятник расположен на дороге от вокзала к Крещатику.

Перед этим, как уточнили киевские власти, с монумента сняли охранный статус. В администрации предупредили, что для демонтажа сложной конструкции памятника может потребоваться перекрыть движение по бульвару Шевченко.

09.12 09:54

В Купянском районе Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры, заявил глава украинской областной администрации Олег Синегубов.

09.12 09:13

Мобилизация на Украине будет сложной, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона. По словам советника, если граждане хотят жить в свободном государстве, то нужно «вкладываться в защиту страны».

Ранее «Страна» сообщила, что сотрудники военкомата пришли с рейдом в несколько тренажерных залов Ужгорода на западе Украины. Они выдали повестки и тем, кто тренировался, и тренерам.

08.12 20:15

Министерство молодежи и спорта Украины назвало «безответственным» решение о допуске россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже. Глава ведомства Матвей Бедный заявил, что в этой связи решение об участии Украины в соревнованиях будет принято позже, после консультаций с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны.

08.12 19:14

Депутаты болгарского парламента отклонили вето президента страны Румена Радева и вторично проголосовали за поставке Украине бронетранспортеров советского производства. За проголосовали 162 человека, против 55.

08.12 17:36

Российские спортсмены будут допущены до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба МОК. Речь идет лишь о тех спортсменов, кто сумеет пройти квалификацию в своих видах спорта. Пока таких всего несколько человек.

08.12 16:47

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 90% выделенной Украине помощи было потрачено в самих Соединенных Штатах, что привело к созданию дополнительных рабочих мест и росту экономики.

08.12 15:51

МВД России объявило в розыск журналистку Машу Гессен. 

Статья в карточке розыска не указана. Но в сентябре Shot писал, что против Гессен завели уголовное дело о дискредитации армии из-за высказываний в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом).

08.12 15:04

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что не считает возможным включение Украины в ЕС, поскольку это одна из самых коррумпированных стран в мире. Ранее утверждалось, что именно на этой встрече Макрон хотел переубедить венгерского премьера.

08.12 14:02

Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли в том числе 1750 снарядов, 70 гранатометов, 11 беспилотников, 100000 аптечек.

08.12 13:47

Владимир Путин заявил, что российские бойцы в зоне военной операции «полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники». «Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», - сказал глава государства.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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