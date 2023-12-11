Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 656-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Власти Великобритании создадут Управление по осуществлению торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI). Ведомство будет контролировать, как компании соблюдают ограничительные меры, введенные в том числе против России, объявила министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани.
Вступление Украины в Евросоюз требует времени и выполнения Киевом всех необходимых условий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Parisien. На саммите ЕС 14-15 декабря будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, отметила она.
В Киеве прогремели взрывы, пишут «Зеркало Недели» и «Суспильне». Над украинской столицей объявляли воздушную тревогу.
Спустя полчаса в военной администрации региона заявили, что после работы ПВО падение обломков было зафиксировано в Дарницком и Голосеевском районах столицы.
В Брянской области под обстрел ВСУ попало село Запесочье, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Справедливый и устойчивый мир на Украине зависит от устранения первопричин конфликта, в частности, Запад должен прекратить «накачивание вооружением», а Киев — принять «новые территориальные реалии», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью AFP.
«Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев — прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории. Необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести ее демилитаризацию и денацификацию, признать новые территориальные реалии, обеспечить права проживающих в этой стране русскоязычных граждан и национальных меньшинств», — перечислила она условия урегулирования конфликта.
Конгресс США призвал украинские власти пересмотреть свое решение о запрете усыновления детей иностранцами. Такой запрет действует с 13 марта 2022 года, сказано в резолюции, и на это «были весьма веские причины». Тогда были приостановлены любые процедуры усыновления, с 31 марта того же года усыновление украинцами было разрешено. Однако запрет в отношении иностранцев сохранился, при этом правительство Украины «восстановило свою способность вести официальную деятельность» и может пересмотреть этот запрет.
В резолюции отмечается, что особенно срочными являются случаи, когда усыновители из США уже выполнили требования внутреннего законодательства Украины по усыновлению детей или их кандидатуры были одобрены.
Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по местам производства боеприпасов для ВСУ. В министерстве заявили, что все цели достигнуты. Авиация нанесла удар по военной инфраструктуре на аэродроме Кульбакино в Николаевской области.
Супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью Би-би-си обратилась к западным странам с призывом не прекращать помогать ее стране.
«Нам очень нужна помощь. Говоря простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы устанем, мы умрем. А если мир устанет, они просто дадут нам умереть. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос жизни», — сказала Зеленская.
В Брянской области под обстрел ВСУ попало село Лемешовка Севского района, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет. повреждены четыре дома, хозпостройка, гараж, автомобили и помещение предприятия.
В Киеве начали демонтаж памятника Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко. Это один из наиболее известных памятников столице: памятник расположен на дороге от вокзала к Крещатику.
Перед этим, как уточнили киевские власти, с монумента сняли охранный статус. В администрации предупредили, что для демонтажа сложной конструкции памятника может потребоваться перекрыть движение по бульвару Шевченко.
В Купянском районе Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры, заявил глава украинской областной администрации Олег Синегубов.
Мобилизация на Украине будет сложной, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона. По словам советника, если граждане хотят жить в свободном государстве, то нужно «вкладываться в защиту страны».
Ранее «Страна» сообщила, что сотрудники военкомата пришли с рейдом в несколько тренажерных залов Ужгорода на западе Украины. Они выдали повестки и тем, кто тренировался, и тренерам.
Министерство молодежи и спорта Украины назвало «безответственным» решение о допуске россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже. Глава ведомства Матвей Бедный заявил, что в этой связи решение об участии Украины в соревнованиях будет принято позже, после консультаций с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны.
Депутаты болгарского парламента отклонили вето президента страны Румена Радева и вторично проголосовали за поставке Украине бронетранспортеров советского производства. За проголосовали 162 человека, против 55.
Российские спортсмены будут допущены до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба МОК. Речь идет лишь о тех спортсменов, кто сумеет пройти квалификацию в своих видах спорта. Пока таких всего несколько человек.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 90% выделенной Украине помощи было потрачено в самих Соединенных Штатах, что привело к созданию дополнительных рабочих мест и росту экономики.
МВД России объявило в розыск журналистку Машу Гессен.
Статья в карточке розыска не указана. Но в сентябре Shot писал, что против Гессен завели уголовное дело о дискредитации армии из-за высказываний в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что не считает возможным включение Украины в ЕС, поскольку это одна из самых коррумпированных стран в мире. Ранее утверждалось, что именно на этой встрече Макрон хотел переубедить венгерского премьера.
Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли в том числе 1750 снарядов, 70 гранатометов, 11 беспилотников, 100000 аптечек.
Владимир Путин заявил, что российские бойцы в зоне военной операции «полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники». «Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», - сказал глава государства.