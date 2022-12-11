Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 291-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения.
«Нам гораздо сложнее — наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест.
Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — написал он в своем телеграм-канале.
Главное за ночь:
- Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю достигло 10 человек, еще двое погибли, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
- В Одесской области без света остались 1,5 млн человек, к линиям энергоснабжения подключена только критическая инфраструктура, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Власти области предупредили, что на восстановление энергоснабжения может уйти 2-3 месяца.
- Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе (занимал пост в 2017-2019 годах) считает, что санкции ЕС не смогли поставить Россию «на колени», а Австрия нанесла вред сама себе.
- Президент Сербии Алекксандр Вучич увидел в словах экс-канцлера Меркель о минских соглашениях сигнал для недоверия. Меркель заявила, что соглашения позволили дать Украине время.
В результате удара ВСУ ракетами HIMARS по гостиничному комплексу «Привал охотника» в Мелитополе погибли два человека и еще двое страдали, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что две ракеты «на излете» были сбиты системой ПВО, а остальные, «к сожалению, достигли своей цели».
В Симферополе работала система ПВО, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он. Другой информации он не привел.
Украинские войска обстреляли рынок города Алешек в Херсонской области, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города. Рынок был уже закрыт, жертв нет.
Киев в случае дальнейших ударов по Украине готов атаковать цели на российской территории, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала НТА.
Европейский Совет согласовал пакет помощи Украины на 2023 год в размере €18 млрд — теперь его должен утвердить Европарламент, это может произойти на следующей неделе. Кредиты, выделенные Киеву, будут иметь 10-летний льготный период, деньги пойдут, среди прочего, на восстановление критической инфраструктуры, говорится в публикации Совета.
ВСУ ведут огонь по береговой линии Энергодара, сообщил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что в 2 км от Запорожской АЭС было «около полутора десятков прилетов».
По его словам, после сноса памятников российским поэтам и полководцам в Малороссии власти Украины, вероятно, будут ставить новые памятники «разнообразным гетманам».
Субботний брифинг Минобороны России:
- Российские войска заняли более выгодные рубежи в результате наступления на Красно-Лиманском направлении. Сорваны две контратаки украинских войск в направлении Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР). Украина потеряла до 60 военных.
- На Донецком направлении российские войска также наступали. «За сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа», — сообщили в Минобороны.
- На Купянском направлении российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ у Синковки и Кисловки (Харьковская область), потери Киева оцениваются в более 30 человек.
- На Южно-Донецком направлении сорваны атаки ВСУ на позиции российских войск.
- У Владимировки уничтожены две украинские ДРГ, потери ВСУ в Москве оценили в размере до 40 военнослужащих.
- В ДНР уничтожена американская РЛС AN/TPQ-36, а также две боевые машины РСЗО «Град».
Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что в Одессе отключили электричество всем потребителям, за исключением объектов критической инфраструктуры.
Глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что в области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, «практически во всех районах и общинах нашей области отсутствует свет». Ведутся восстановительные работы.
Глава подконтрольной Киеву военной администрации Херсонской области Ярослав Янушевич сообщил, что в некоторых частях Херсона также нет света.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасается того, что военные действия на Украине могут выйти из-под контроля. Но он уверен, что удастся избежать перерастания конфликта на Украине в большую войну между альянсом и Россией.
Президент России Владимир Путин вряд ли сомневается в способности НАТО защищать себя, убежден генсек. «Важнейшей задачей НАТО является предотвращение полномасштабной войны в Европе, и над этим мы работаем каждый божий день», — добавил он.
Банки в Херсонской области начали обмен гривны на рубль, хотя планировалось, что операции начнутся с 1 января, сказал управляющий отделением ЦБ по региону Андрей Перетокин. С нового года все расчеты перейдут на рубль. Как сообщает в Telegram-канале областной администрации, сейчас курс обмена составляет 1,25 руб. за гривну.
США «молчаливо» одобрили нанесение Украиной ударов по отдаленным целям на территории России, сообщает британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне. Он пояснил, что теперь, после ударов Москвы по инфраструктуре Украины, США меньше беспокоятся из-за того, что атаки Киева по дальним целям могут привести к возрастанию напряженности. Поэтому Украине позволили самостоятельно решать, как применять оружие.
Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» приветствовал предложение ряда европейских стран об изъятии из-под санкций российского продовольствия и удобрений. «Если инициатива этих шести стран, о которой мы узнали из газет пока что, будет реализована, то это будет шаг в правильном направлении», — цитирует Грушко агентство ТАСС.