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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 291-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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Сначала новые
От старых к новым
09:06

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения.

«Нам гораздо сложнее — наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест.
Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — написал он в своем телеграм-канале.

09:00

Главное за ночь:

  • Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю достигло 10 человек, еще двое погибли, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
  • В Одесской области без света остались 1,5 млн человек, к линиям энергоснабжения подключена только критическая инфраструктура, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Власти области предупредили, что на восстановление энергоснабжения может уйти 2-3 месяца.
  • Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе (занимал пост в 2017-2019 годах) считает, что санкции ЕС не смогли поставить Россию «на колени», а Австрия нанесла вред сама себе.
  • Президент Сербии Алекксандр Вучич увидел в словах экс-канцлера Меркель о минских соглашениях сигнал для недоверия. Меркель заявила, что соглашения позволили дать Украине время.
Вчера 23:20

В результате удара ВСУ ракетами HIMARS по гостиничному комплексу «Привал охотника» в Мелитополе погибли два человека и еще двое страдали, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что две ракеты «на излете» были сбиты системой ПВО, а остальные, «к сожалению, достигли своей цели».

Вчера 21:39

В Симферополе работала система ПВО, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он. Другой информации он не привел.

Вчера 20:51

Украинские войска обстреляли рынок города Алешек в Херсонской области, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города. Рынок был уже закрыт, жертв нет.

Вчера 20:26

Киев в случае дальнейших ударов по Украине готов атаковать цели на российской территории, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала НТА.

Вчера 19:00

Европейский Совет согласовал пакет помощи Украины на 2023 год в размере €18 млрд — теперь его должен утвердить Европарламент, это может произойти на следующей неделе. Кредиты, выделенные Киеву, будут иметь 10-летний льготный период, деньги пойдут, среди прочего, на восстановление критической инфраструктуры, говорится в публикации Совета.

Вчера 15:44

ВСУ ведут огонь по береговой линии Энергодара, сообщил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что в 2 км от Запорожской АЭС было «около полутора десятков прилетов».

Вчера 15:18
После сноса памятников Пушкину и Суворову с властями Украины нужно поступить так, как предлагал один из персонажей романа Михаила Булгакова «Белая Гвардия» Алексей Турбин. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, после сноса памятников российским поэтам и полководцам в Малороссии власти Украины, вероятно, будут ставить новые памятники «разнообразным гетманам».
Вчера 13:18

Субботний брифинг Минобороны России:

  • Российские войска заняли более выгодные рубежи в результате наступления на Красно-Лиманском направлении. Сорваны две контратаки украинских войск в направлении Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР). Украина потеряла до 60 военных.
  • На Донецком направлении российские войска также наступали. «За сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа», — сообщили в Минобороны.
  • На Купянском направлении российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ у Синковки и Кисловки (Харьковская область), потери Киева оцениваются в более 30 человек.
  • На Южно-Донецком направлении сорваны атаки ВСУ на позиции российских войск.
  • У Владимировки уничтожены две украинские ДРГ, потери ВСУ в Москве оценили в размере до 40 военнослужащих.
  • В ДНР уничтожена американская РЛС AN/TPQ-36, а также две боевые машины РСЗО «Град».

Video

Вчера 13:04
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой провели «контрразведывательные мероприятия» в 14 храмах Украинской православной церкви Московского патриархата в Харьковской области. Цель визита, как заявили в СБУ, — «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб» и защита населения от провокаций и террористических актов.
Вчера 12:23

Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что в Одессе отключили электричество всем потребителям, за исключением объектов критической инфраструктуры.

Вчера 11:09

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что в области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, «практически во всех районах и общинах нашей области отсутствует свет». Ведутся восстановительные работы.

Глава подконтрольной Киеву военной администрации Херсонской области Ярослав Янушевич сообщил, что в некоторых частях Херсона также нет света.

Вчера 10:47

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасается того, что военные действия на Украине могут выйти из-под контроля. Но он уверен, что удастся избежать перерастания конфликта на Украине в большую войну между альянсом и Россией.

Президент России Владимир Путин вряд ли сомневается в способности НАТО защищать себя, убежден генсек. «Важнейшей задачей НАТО является предотвращение полномасштабной войны в Европе, и над этим мы работаем каждый божий день», — добавил он.

Вчера 09:42

Банки в Херсонской области начали обмен гривны на рубль, хотя планировалось, что операции начнутся с 1 января, сказал управляющий отделением ЦБ по региону Андрей Перетокин. С нового года все расчеты перейдут на рубль. Как сообщает в Telegram-канале областной администрации, сейчас курс обмена составляет 1,25 руб. за гривну.

Вчера 09:24
В Военно-воздушных силах США еще весной хотели отдать Киеву свои старые ударные беспилотники Reaper, от которых годами пытались избавиться, но после нескольких месяцев внутренних споров Пентагон так и не принял решения, пишет Politico. Обсуждение поставок на Украину Reaper зашло в тупик из-за опасений по поводу передачи секретных технологий Украине и того, что некоторые беспилотники «почти наверняка» будут сбиты. Издание отмечает, что Киев начал применять турецкие дроны Bayraktar TB2, которые впоследствии «стали мишенью для российских систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы». Это вызвало обеспокоенность в Пентагоне по поводу того, как «американские беспилотники покажут себя в такой обстановке».
Вчера 08:54

США «молчаливо» одобрили нанесение Украиной ударов по отдаленным целям на территории России, сообщает британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне. Он пояснил, что теперь, после ударов Москвы по инфраструктуре Украины, США меньше беспокоятся из-за того, что атаки Киева по дальним целям могут привести к возрастанию напряженности. Поэтому Украине позволили самостоятельно решать, как применять оружие.

Вчера 08:44
Зона безопасности в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может быть установлена в ближайшее время, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что ситуация на ЗАЭС продолжает оставаться «нестабильной, хрупкой и потенциально опасной».
Вчера 08:42
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн, в который войдут боеприпасы к ракетным системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-мм артиллерийские снаряды. Также поставлены будут средства для борьбы с беспилотниками и для другой противовоздушной обороны; многоцелевые фургоны HMMWV, машины скорой помощи и медицинское оборудование; генераторы; полевое оборудование.
09.12 21:47

Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» приветствовал предложение ряда европейских стран об изъятии из-под санкций российского продовольствия и удобрений. «Если инициатива этих шести стран, о которой мы узнали из газет пока что, будет реализована, то это будет шаг в правильном направлении», — цитирует Грушко агентство ТАСС.

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