Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасается того, что военные действия на Украине могут выйти из-под контроля. Но он уверен, что удастся избежать перерастания конфликта на Украине в большую войну между альянсом и Россией.

Президент России Владимир Путин вряд ли сомневается в способности НАТО защищать себя, убежден генсек. «Важнейшей задачей НАТО является предотвращение полномасштабной войны в Европе, и над этим мы работаем каждый божий день», — добавил он.