После российских ударов по инфраструктурным объектам на Украине 10 октября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук направил письмо членам конгресса США, в котором призвал к новым поставкам вооружения, в котором страна нуждается в первую очередь, сообщает Foreign Policy (FP). В письме он попросил администрацию американского президента Джо Байдена «прекратить вести себя сдержанно» и согласовать поставки Киеву ракет ATACMS. Эти ракеты можно запускать на расстояние до 300 км из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS.

Украина ранее неоднократно просила об их отправке, но в Вашингтоне заявляли, что пока не готовы пойти на этот шаг. Одна из причин в том, что США опасались возможности использования этих ракет для ударов по объектам на российской территории. На прошлой неделе The Wall Street Journal писала со ссылкой на одного из конгрессменов, что согласовать поставки таких ракет мешают «разногласия по поводу ударов по целям в Крыму».