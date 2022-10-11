Военная операция на Украине. Онлайн
Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 230-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
После российских ударов по инфраструктурным объектам на Украине 10 октября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук направил письмо членам конгресса США, в котором призвал к новым поставкам вооружения, в котором страна нуждается в первую очередь, сообщает Foreign Policy (FP). В письме он попросил администрацию американского президента Джо Байдена «прекратить вести себя сдержанно» и согласовать поставки Киеву ракет ATACMS. Эти ракеты можно запускать на расстояние до 300 км из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS.
Украина ранее неоднократно просила об их отправке, но в Вашингтоне заявляли, что пока не готовы пойти на этот шаг. Одна из причин в том, что США опасались возможности использования этих ракет для ударов по объектам на российской территории. На прошлой неделе The Wall Street Journal писала со ссылкой на одного из конгрессменов, что согласовать поставки таких ракет мешают «разногласия по поводу ударов по целям в Крыму».
Новая Зеландия ввела санкции против бизнесмена Александра Абрамова, а также других 50 бизнесменов и 24 чиновников, связанных с присоединенными к России территориями. Об этом заявила глава новозеландского МИДа Нанайя Махута во время пресс-конференции. Также под санкции попала Evraz plc.
Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал поставлять на Украину современные системы ПВО.
«Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы противовоздушной обороны», — сообщила пресс-служба Белого дома.
Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что большую часть ракет перехватила система ПВО, две упали в районе моста через Днепр.
Источник «РИА Новости» также рассказал, что две ракеты упали в районе Антоновского моста в Херсоне.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о региональных мерах поддержки участников СВО и их семей:
- компенсация 50% расходов на оплату услуг ЖКХ;
- прием детей в детсады в первоочередном порядке и освобождение от оплаты за их посещение;
- бесплатное предоставление детям услуг по отдыху и оздоровлению;
- обеспечение детей бесплатным питанием в государственных образовательных организациях;
- помощь в трудоустройстве;
- право на получение бесплатной юридической помощи;
Указанные меры поддержки будут распространяться на членов семей погибших участников СВО.
МИД Польши рекомендовал гражданам страны не ездить в Белоруссию «в связи с нарастанием напряженности, боевыми действиями в регионе и многочисленными арестами». В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что в случае ухудшения обстановки, закрытия границ и прочих непредвиденных ситуаций эвакуация может быть затруднена.
В России могут сформировать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов для участия в военной спецоперации на Украине, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на неназванные источники. «На данный момент в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, в скором времени они будут об этом оповещены. Если эксперимент будет признан успешным и достаточное количество добровольцев будет набрано, не исключено задействование и московских федераций», — пишет агентство.
На Украине после ракетных обстрелов остаются обесточенными 1 тыс. 307 населенных пунктов, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям страны.
По данным на 21:00 10 октября обесточены:
- 13 населенных пунктов в Киевской области;
- 353 в Львовской области;
- 766 в Сумской области;
- 169 в Тернопольской области;
- 6 в Хмельницкой области.
Погибли 14 человек, ранены 97 человек.
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина.
«На сайте МВД Украины опубликована информация о Суровикине С.В., как о „скрывающемся от досудебного расследования“. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении СК.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против сотрудников СБУ за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного и незаконное возбуждение уголовного дела.
Мария Захарова сообщила, что Россия открыта для дипломатии, но все поставленные по Украине задачи будут решены.
«Специально для американской стороны повторяем еще раз: задачи, которые мы ставим на Украине, будут решены. Россия открыта для дипломатии, условия известны. Чем дольше в Вашингтоне будут поощрять воинственный настрой Киева, не препятствуя, а поощряя террористические вылазки украинских диверсантов, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования», — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД России.
МИД Нидерландов изменил рекомендации по поездкам на Украину и теперь призывает жителей королевства вообще не посещать страну, вне зависимости от региона.
Ранее в часть украинских областей власти Нидерландов советовали не ездить ни при каких обстоятельствах, в другие — только в случае крайней необходимости.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что «по обращениям мобилизованных» из региона побывал в месте их пребывания в Белгородской области.
«Условия спартанские. При этом в помещениях тепло, едой обеспечены, кроватями тоже. Без завершения подготовки в зону боевых действий, по заверению командования, отправляться не будут», — написал Никитин в телеграме.
Он добавил, что передал мобилизованным рюкзаки с наборами от области.
Швеция не будет делиться результатами расследования взрывов на газопроводах системы «Северный поток» с российскими властями или «Газпромом», заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
Шведское расследование на месте преступления газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» из России в Европу выявило доказательства подрыва, и прокуратура подозревает диверсию.
Веерные отключения электричества на Украине могут продолжаться в течение нескольких дней. Об это заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Сегодня и, возможно, в несколько следующих дней все же понадобится дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, которые работают 24/7, восстановить электросеть и как можно скорее обеспечить надежное электроснабжение», — отметил Кудрицкий (цитата по «Униан»).
По его словам, ограничения будут контролируемыми и временными — на «несколько часов, не более».
Для обследования повреждений на Крымском мосту будут привлечены дополнительные силы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, Владимир Путин поставил задачу в самые сжатые сроки «решить вопросы по восстановлению моста».
«Задача — закончить обследование повреждений. 150 человек уже работают на мосту, будем развертывать дополнительные силы», — написал он.
Джо Байден осудил российский массированный ракетный удар по объектам на Украине.
«Эти атаки только больше укрепляют нашу решимость поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется», — сказано в заявлении президента США.