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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 200-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:09
Российская штурмовая авиация поддерживает огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки в харьковской области и наносит удары по военным объектам и технике украинских сил, говорится в сообщении Минобороны.

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — отметили в ведомстве.
08:54
Последний работающий блок на Запорожской АЭС — шестой — был остановлен, говорится в сообщении украинского «Энергоатома», под чьим управлением АЭС формально находится.
08:54
Российские военнослужащие уничтожили отряд пехоты бойцов ВСУ, а также захватили бронетранспортер М113 американского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
08:54
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Минобороны за разъяснения по поводу ухода с позиций в Балаклее, Купянске и Изюме, однако указал, что вскоре российские военные вернут контроль над утраченными позициями.
Вчера 20:52
Вся территория ЛНР, вопреки сообщениям украинской стороны, контролируется союзными войсками, заявил в Telegram посол республики в России Родион Мирошник.

«Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово — это все северные территории ЛНР. Слухи, разгоняемые Украиной, чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР», — написал он. Ложью Мирошник назвал и информацию об обстрелах Лисичанска: звуки, по его словам, доносятся из района Северска Донецкой области, где военные действия продолжаются уже два месяца.
 
Вчера 19:45

На подконтрольной российским военным части Запорожской области ввели полный запрет на въезд коммерческих грузов через пункт пропуска «Васильевка» со стороны сопредельных территорий Запорожья, сообщил глава администрации Евгений Балицкий.

Он объяснил это решением участившимися случаями провоза контрафактных товаров. Правила въезда для гражданских автомобилей не изменятся.

Вчера 18:36
Управление гражданской авиации Молдавии запретило местным авиакомпаниям полеты в Россию, сообщил вице-премьер Андрей Спыну. Он назвал безответственным заявление Air Moldova о возобновлении полетов в Россию.
Вчера 17:57

Жителям подконтрольной российским военным части Харьковской области выплатят по 10 тыс. руб., сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев, передает «Интерфакс».

«Военно-гражданской администрацией принято решение о выплате единоразовой помощи всем гражданам в размере 10 тысяч рублей», — сказал Ганчев.

Он также заявил, что принято решение о выплате все задолженности по зарплате с мая 2022 года. В целом обстановку в регионе он назвал напряженной.

Вчера 17:41

Очереди из беженцев скопились у пропускного пункта в селе Логачевка в Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.

«Уже развернуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается. Выезжаю на место сам, в том числе посмотрю и пункт пропуска в Шебекино», — сообщил он.

Вчера 17:06

Минобороны заявило, что для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, это нужно для наращивания усилий на донецком направлении.

Для этого в течение трех суток была проведена операцию по свертыванию и перегруппировке изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. «В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», — добавили в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что наносили удары по силам противника и за трое суток погибли больше двух тысяч украинских и иностранных бойцов, а также более 100 единиц бронетехники и артиллерии.

Вчера 17:00

Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что остается на связи с местными администрациями.

«Информации гораздо больше, но смогу я ее опубличить немного позже. Потому что на данном этапе она может пойти во вред нашим подразделениям, что недопустимо сейчас», — сказал он.

Вчера 16:59
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС, которая находится в подконтрольном российским военным Энергодаре, а также дополнительную помощь Украине, сообщает Елисейский дворец.
Вчера 16:22

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о переброске сводного отряда волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на границу с Белгородской областью, где находится один из пунктов временного размещения.

«Сюда прибывают беженцы, массово выезжающие из Харьковской области из-за усилившихся обстрелов украинских националистов. Люди уезжают семьями, много детей. На границе сейчас более 400 автомобилей», — сообщил он.
 

Вчера 16:03
Глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов заявил, что ситуация в Изюме тяжелая, эвакуация жителей продолжается.
Вчера 15:13

Брифинг Минобороны России:

  • ВКС России поразили штаб 5-й бригады Нацгвардии Украины, а также пункты дислокации бригады ВСУ и «Кракена» в районах Балаклеи и Чугуева. По данным министерства, погибли до 300 украинских военнослужащих, уничтожены 15 единиц техники.
  • Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово, Константиновка и Северск в ДНР, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, Гуляй Поле-в Запорожской области.
  • В районе населенного пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
  • В районе населенного пункта Новосёловка Первая в ДНР уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США.
  • Поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в Донецкой Народной Республике, Снигирёвка и Новониколаевка в Николаевской области.
Вчера 14:38

Российские войска оставили город Изюм в Харьковской области, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.

«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления», — сказал он.

Отход из Изюма подтвердили также военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный.

Изюм расположен в юго-восточной части Харьковской области, недалеко от границы с ДНР. Это третий по величине город в области, административный центр Изюмского района.

Коц в свою очередь написал: «Мы уходим из Балаклеи, Купянска, Изюма». О частичном отходе войск из Купянска также сообщал Поддубный. «В западной части Купянска подразделения противника, в восточную часть города формирования режима не смогли зайти. Мосты повреждены, тяжелая техника по ним двигаться не может», — писал он утром 10 сентября в Telegram. По его словам, в этой части фронта «обстановка тяжелейшая».

Военные Украины ведут наступление в Харьковской области последние несколько дней. Пророссийские власти области заявляли, что населенные пункты, в том числе Изюм и Купянск, находятся под обстрелом. Там была объявлена эвакуация мирных жителей.

Вчера 14:20

Министерство госбезопасности ДНР заявило об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. В Донецке утверждают, что украинские силы готовили теракты на критически важных объектах.

Первая группа была уничтожена 26 августа, ее возглавлял помощник начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеслав Матвеев, уточнили в МГБ.

Вчера 10:47
Испания готовится начать обучение украинских военных на своей территории, пишет газета El Mundo. В частности, речь идет об обучении работе с танками, ракетными системами, саперным работам и полевой медицине. В основном обучение планируют проводить в Сарагосе, куда для лечения и восстановления уже прибыли по меньшей мере 600 украинских военных.
Вчера 09:28
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в субботу прибыла с визитом Киев. По ее словам, поездка должна показать, что украинцы «могут и дальше полагаться на нас» и что Запад продолжит поставлять Украине помощь до тех пор, пока это необходимо.
Вчера 08:40

Главное за ночь:

  • Действующая на подконтрольной российским военным ВГА Харьковской области призвала жителей, находящихся в зоне обстрелов со стороны ВСУ, покинуть свои дома. В ВГА заявили, что уведомили погранслужбу России о беженцах из Харьковской области.
  • Военно-гражданская администрация Запорожской области, действующая на подконтрольной российским военным территории, заявила, что Украина в одностороннем порядке перестала принимать электроэнергию с Запорожской АЭС. «Энергоатом» о прекращении получения энергии с ЗАЭС пока не сообщал.
  • США выделили Украине $1,2 млрд на пополнение запасов американского вооружения. Речь идет в том числе о ракетах для комплексов Javelin и Stinger, а также системы HIMARS.
  • США пригрозили штрафами за закупку российской нефти выше предельных цен, когда будет объявлен их уровень. При этом, если стоимость сырья будет ниже или на уровне установленного потолка, то американские компании смогут перевозить нефть. Запрет на морские перевозки нефти администрация США введет с 5 декабря.
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Украина Россия Донбасс спецоперация
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