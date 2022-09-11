Минобороны заявило, что для достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, это нужно для наращивания усилий на донецком направлении.

Для этого в течение трех суток была проведена операцию по свертыванию и перегруппировке изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. «В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», — добавили в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что наносили удары по силам противника и за трое суток погибли больше двух тысяч украинских и иностранных бойцов, а также более 100 единиц бронетехники и артиллерии.