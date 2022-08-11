Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 168-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В МЧС ДНР сообщили, что во время обстрела Донецкого пивзавода, который привел к утечке аммиака, на его территории находились 32 человека. Один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое получили ранения.
В 22:00 поступило сообщение о повреждении аммиакопровода на территории завода «в результате попадания взрывоопасного предмета». Утечка произошла из-за разгерметизации емкости. «Площадь зоны возможного заражения составляет 1,65 кв. км», — рассказали в ведомстве.
Новый глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти хотели бы провести референдум о присоединении к России 11 сентября — в единый день голосования.
По его словам, голосование планируется провести «как положено: с кабинками, урнами, которые будут носить по домам для тех категорий граждан, кто не может прийти очно». Онлайн-формат Балицкий назвал маловероятным из-за угрозы кибератак.
МЧС ДНР сообщило, что на пивоваренном заводе в ДНР в момент удара украинских сил находились 32 человека. Один из них погиб, двое пострадали. После удара на заводе горит тара и поддоны на площади 600 кв. м, передает «РИА Новости».
При обстреле пивоваренного завода в Донецке произошла утечка аммиака.
«В результате обстрела ВФУ территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака», — сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
В штабе отметили, что «зона поражения [химикатами] составляет два километра». Горожанам рекомендовали не находиться на улице и не открывать окна.
В небе над Мелитополем в Запорожской области сработала система ПВО, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«В небе был слышен взрыв. Отработала система ПВО. Очередная атака украинских боевиков отражена. Цель успешно сбита», — сказал Рогов. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, уточнил он.
Глава МАГАТЭ собрался лично посетить Запорожскую АЭС.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС. Он проинформирует участников о ситуации вокруг станции и о своем намерении лично возглавить миссию экспертов, которая посетит ЗАЭС.
«Я приветствую эту возможность проинформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о чрезвычайно серьезной ситуации, с которой столкнулась одна из крупнейших в мире атомных электростанций, в настоящее время расположенная в зоне активных боевых действий», — сказал он.
«Я также проинформирую Совет Безопасности о своих планах лично возглавить миссию МАГАТЭ на объекте в самом ближайшем будущем. Сейчас, как никогда, присутствие МАГАТЭ на АЭС имеет первостепенное значение, чтобы помочь снизить опасность возможной ядерной катастрофы», — заверил Гросси.
Ни в одной партии зерна из Украины не было обнаружено нелегальной контрабанды. Сообщил временный координатор ООН в Объединенном координационном центре (СКЦ) Черноморской инициативы Фредерик Кенни.
Кенни похвалил участников зерновой сделки за сотрудничество. По его словам, Украина, Россия, Турция и ООН «успешно выполняют 120-дневное соглашение».
Кенни также сообщил, что сегодня наблюдалось наибольшее количество отгрузок.
Объединение фанатских группировок испанского футбольного клуба «Депортиво» призвало бойкотировать запланированный на 13 августа контрольный матч с харьковским «Металлистом», обвинив болельщиков украинской команды в националистических взглядах, сообщает портал Nos Diario.
«Организация Riazor Blues не придет на этот матч, поскольку наш стадион посетит команда, известная неонацистской славой своих болельщиков», — говорится в сообщении.
В сообщении указывается, что Riazor Blues «сожалеет о положении гражданского населения, вынужденного покинуть свою землю», но считает «очень избирательным» проявление солидарности, при которой игнорируются «жертвы в других частях планеты и поддерживаются неонацистские режимы, за спиной которых с 2014 года происходят массовые расправы и убийства».
Министерство финансов Украины в среду заявило, что двухлетнее соглашение с кредиторами о замораживании платежей по зарубежному долгу в размере $20 млрд является свидетельством поддержки инвесторами Киева.
«Благодаря солидарности с Украиной, проявленной сообществом частных инвесторов наряду с государственным сектором, мы сможем удовлетворить потребности государственного бюджета страны в военное (время)», — заявил министр финансов Сергей Марченко.
Войска России и донбасских республик зашли в черту городов Соледар и Артемовск, идут бои в промзоне, заявил заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин, которого цитирует «РИА Новости».
Еврейское агентство «Сохнут» допускает прекращение своего физического присутствия в России, несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряженности между Москвой и Тель-Авивом. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.
По словам источников, 10 августа в штаб-квартире агентства в Иерусалиме состоялась «напряженная встреча», на которой обсуждался вопрос о том, как перенести все операции из России в Израиль. Организация планирует продолжить свою деятельность дистанционно, пишет издание.
«Еврейское агентство будет осуществлять всю свою работу по репатриации из Израиля онлайн или по телефону. Проблема в том, что не будет никакого способа из России призывать к репатриации», — сказал собеседник газеты.
Кредиторы Украины согласились на отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года, сообщает Bloomberg.
Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций Украины на сумму 19,6 млрд долларов, согласились отложить выплаты купона и основного долга до 2024 года.
Этот шаг, наряду с другими мерами, предложенными кредиторам, может сэкономить государству 5,8 млрд долларов. Реструктуризацию поддержали ключевые союзники Украины, в том числе США и Международный валютный фонд.
В Курской области на 28-м километре железной дороги «Льгов — Суджа» обнаружено повреждение рельсов, среди версий рассматривается попытка подрыва, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение на нем приостановлено. На месте работают спецслужбы. Восстановить поврежденный участок планируется в кратчайшие сроки», — написал он в своем телеграмм-канале.
Швейцария готова представлять дипломатические интересы Украины в России, если Москва даст на это согласие. Об этом сообщает Aargauer Zeitung со ссылкой на швейцарский МИД.
С соответствующей просьбой к Берну обратился Киев. Украина хочет, чтобы Швейцария, в частности, предоставляла консульские услуги ее гражданам в России. Это касается в том числе выдачи паспортов.
Дипломатические отношения между Киевом и Москвой были разорваны после начала российской военной операции на Украине.
У Швейцарии уже есть опыт представления интересов другой страны, с которой у России нет дипотношений. При швейцарском посольстве в Москве с 2009 года действует секция интересов Грузии (и наоборот — секция интересов России при посольстве в Тбилиси).
Потребительские цены на Украине в июле выросли на 22,2% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Месяцем ранее инфляция составляла 21,5%.
В последний раз годовая инфляция на Украине превышала 22% в феврале 2016 года.
Восстановленную девятиметровую фигуру Солдата Победы доставили на донецкий мемориал Саур-Могила, сообщил в своем телеграм-канале помощник российского президента Владимир Мединский.
Статую доставили в разобранном виде, сейчас ведется ее технический монтаж. Затем ее установят на историческое место у основания стелы.
Мемориальный комплекс Саур-Могила был разрушен в 2014 году.
В рамках его реставрации, которая началась в 2022-м, были восстановлены четыре исторических пилона с горельефами, 36-метровая стела и фигура Солдата Победы.
Производитель стали Evraz объявил, что продает свой североамериканский дивизион — Evraz North America.
Концерн уже начал сбор заявок.
Североамериканский дивизион включает в свой состав два электросталеплавильных производства, четыре предприятия по выпуску стального проката и восемь трубных заводов, а также ломозаготовительную сеть из 17 предприятий.
Суд на Украине признал трех бойцов ДНР виновными в госизмене и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
По данным СБУ, осужденные входили в состав 4-го отдельного мотострелкового батальона 119 полка ДНР. 24 февраля они добровольно пошли служить в армию и были отправлены в Сумскую область, где и попали в плен к украинским военным.
По данным украинского следствия, осужденные занимались обустройством и укреплением боевых позиций и блокпостов на занятых российскими военными территориях, а также дежурили на блок-постах.