В МЧС ДНР сообщили, что во время обстрела Донецкого пивзавода, который привел к утечке аммиака, на его территории находились 32 человека. Один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое получили ранения.

В 22:00 поступило сообщение о повреждении аммиакопровода на территории завода «в результате попадания взрывоопасного предмета». Утечка произошла из-за разгерметизации емкости. «Площадь зоны возможного заражения составляет 1,65 кв. км», — рассказали в ведомстве.