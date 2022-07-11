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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 137-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
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07:35
Тайвань не поставлял Украине партию минометных снарядов калибром 60 мм, заявило Министерство обороны острова.

«Cерийные номера боеприпасов на выложенных в интернете фотографиях не соответствуют системе серийных номеров, используемой вооруженными силами Тайваня», — отметило ведомство.

Министерство подчеркнуло, что Тайвань поддерживает сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, выступает против одностороннего изменения статуса-кво и применения насилия против украинцев.
07:26
Взгляд Евросоюза и стран G7 на российскую операцию на Украине пока не преобладает среди стран G20, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом он написал в своем блоге по итогам саммита на уровне министров стран G20, который прошел в Индонезии.

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше.
Как ЕС, мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — написал Боррель.
Вчера 20:28

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 20:00 25 июля. 

Вчера 18:27
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Wall Street Journal. заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны. Об этом он рассказал. «Необходимо обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — заявил он.
 
Вчера 16:41
Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел возможным мирное разрешение сегодняшней ситуации на Украине, но это, по его мнению, не выгодно ни США, «ни тем, кто им подпевает».
 
Вчера 16:23
Германия уже больше месяца блокирует предоставление Украине пакета помощи на €9 млрд, пишет газета Corriere della Sera. Помощь предусматривает почти беспроцентные кредиты Киеву с погашением через 25 лет за счет собственных европейских долговых обязательств. Германия — крупнейший гарант этих еврооблигаций. Против помощи Украине возражает министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, который недоволен тем, что Брюссель прибегает к общеевропейскому долгу. Пока Линднер одобрил только первый транш в €1 млрд, который должны были перечислить Киеву в июле.
 
Вчера 14:57
Городская клиническая больница повреждена в Херсоне в результате ракетного удара, нанесенного по городу Вооруженными силами Украины, сообщает управление МВД Херсонской области.
Вчера 13:02

Брифинг Минобороны России:

- истребители Су-35 сбили два самолета Су-25 ВС Украины и один МиГ-29 в ДНР

- уничтожено более 1 тыс. снарядов к гаубицам США М777

- ВКС России уничтожили три пункта управления ВСУ в ДНР, звод реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-б»

- ВСУ увеличили отправку на передовую неподготовленных резервистов.

Вчера 12:37
Между представителями министерств обороны Франции и России продолжаются контакты, окончательно разрывать нить взаимоотношений с Москвой нельзя, заявил в интервью Le Journal Du Dimanche недавно назначенный министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он также заявил, что Париж вместе с союзниками продолжит оказывать военную помощь Украине. На вопрос о просьбах Киева поставлять больше тяжелого вооружения министр ответил: «Мы стараемся не говорить слишком много о наших поставках оружия».
Вчера 11:23
Российские системы противовоздушной обороны ПВО четырежды сработали в небе над Херсоном в воскресенье, сообщает корреспондент ТАСС
Вчера 09:05

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что если бы он продолжал руководить страной, событий на Украине и стремительного роста инфляции в США не произошло.

Трамп заявил, что в данный момент для США все выглядит «не очень хорошо» из-за «крупного конфликта, выходящего из-под контроля в Европе» и «самой высокой инфляции, которую можно припомнить».

Вчера 08:51
Система противоракетной обороны «Железный купол» не подходит для Украины, поскольку она не способна защитить от крылатых и баллистических ракет, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников. 
Вчера 08:51
Правительство Германии нашло в Норвегии предприятие, которое может поставить дополнительные боеприпасы для зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард», которые страна хочет отправить Киеву, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Подходящего производителя боеприпасов искали канцелярия главы правительства ФРГ Олафа Шольца и Министерство обороны Норвегии, пишет журнал. Раньше поставки снарядов считались проблемой, так как ЗСУ «Гепард» была обеспечена менее чем 60 тыс. 35-мм боеприпасов. Изначально правительство собиралось закупить их в Южной Америке, однако другая страна-производитель снарядов — Швейцария — не одобрила эту сделку, так как ее не устроили уже готовые боеприпасы.
 
09.07 20:43

В МИД Украины раскритиковали конгрессвумен Викторию Спартц, призвавшую Вашингтон разработать механизм контроля за оказываемой Киеву военной помощью, а также усомнившейся в благонадежности главы офиса президента Андрея Ермака.

Спартц — первый член конгресса США родом с Украины. Она родилась в Носовке (Черниговская область), а в 2000-м переехала в США. По ее мнению, США нужно не допустить «второго Афганистана», а Ермак вызвал вопросы конгрессвумен из-за назначения его заместителем Олега Татарова, который в частности «откладывал назначение независимого антикоррупционного прокурора в течение года».

Представитель МИД Украины заявил, что поддержку США «трудно переоценить», но в словах Спартц увидел попытку «вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о связи руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США. В Киеве считают, что Спартц пытается «заработать дополнительный политический капитал на необоснованных спекуляциях» и должна прекратить подрывать механизмы оказания военной помощи.

09.07 18:06

Посол Украины в Германии Андрей Мельник освобожден от должности указом президента.

09.07 15:31

Дмитрий Медведев назвал выполненную цель операции на Украине. По его мнению, с Россией стали считаться по-настоящему.

«Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, когда Россия была в G8, ее просто не звали на встречи «семерки», где обсуждались экономические и оборонные вопросы западных стран.

«Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше», — добавил Медведев.

09.07 14:58
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в ближайшие дни ждет подвижек по урегулированию вывоза зерна из черноморских портов Украины. По его словам, остались технические моменты, которые нужно обсудить с Россией.
09.07 13:58

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ему не о чем говорить с директором НАСА Биллом Нельсоном до тех пор, пока с космической отрасли России не будут сняты санкции.

«Вчера мне сообщили, что сенатор [Билл] Нельсон, который возглавляет НАСА, хочет со мной переговорить по телефону. О чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле. Пусть сначала санкции отменяют свои незаконные», — сказал Рогозин.

Нельсон был сенатором от штата Флорида с 2001 по 2019 год. НАСА он возглавил в апреле 2021-го.
 

09.07 12:01

Брифинг Минобороны России:

  • В районе населенного пункта Часов Яр уничтожен ангар с американскими гаубицами М777, погибли до 30 украинских бойцов. В Минобороны утверждают, что они вели обстрелы жилых кварталов Донецка.
  • Российские Су-35с и МиГ-31БМ в Николаевской области сбили два украинских самолета Су-25.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

09.07 10:56

Власти Приморья сообщили о формировании в регионе добровольческого батальона «Тигр» для участия в военной операции на Украине.

«Впереди месяц огневой и тактической подготовки. Кто-то из добровольцев имеет боевой опыт и делится с товарищами. Главный принцип формирования — батальон будет состоять только из земляков и отправится в поддержку именно нашей приморской 155-ой гвардейской бригады морской пехоты», — говорится в сообщении правительства Приморского края.

 

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