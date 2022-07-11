Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что если бы он продолжал руководить страной, событий на Украине и стремительного роста инфляции в США не произошло.

Трамп заявил, что в данный момент для США все выглядит «не очень хорошо» из-за «крупного конфликта, выходящего из-под контроля в Европе» и «самой высокой инфляции, которую можно припомнить».