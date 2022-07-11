Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 137-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
«Cерийные номера боеприпасов на выложенных в интернете фотографиях не соответствуют системе серийных номеров, используемой вооруженными силами Тайваня», — отметило ведомство.
Министерство подчеркнуло, что Тайвань поддерживает сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, выступает против одностороннего изменения статуса-кво и применения насилия против украинцев.
«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше.
Как ЕС, мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — написал Боррель.
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 20:00 25 июля.
Брифинг Минобороны России:
- истребители Су-35 сбили два самолета Су-25 ВС Украины и один МиГ-29 в ДНР
- уничтожено более 1 тыс. снарядов к гаубицам США М777
- ВКС России уничтожили три пункта управления ВСУ в ДНР, звод реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-б»
- ВСУ увеличили отправку на передовую неподготовленных резервистов.
Он также заявил, что Париж вместе с союзниками продолжит оказывать военную помощь Украине. На вопрос о просьбах Киева поставлять больше тяжелого вооружения министр ответил: «Мы стараемся не говорить слишком много о наших поставках оружия».
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что если бы он продолжал руководить страной, событий на Украине и стремительного роста инфляции в США не произошло.
Трамп заявил, что в данный момент для США все выглядит «не очень хорошо» из-за «крупного конфликта, выходящего из-под контроля в Европе» и «самой высокой инфляции, которую можно припомнить».
Подходящего производителя боеприпасов искали канцелярия главы правительства ФРГ Олафа Шольца и Министерство обороны Норвегии, пишет журнал. Раньше поставки снарядов считались проблемой, так как ЗСУ «Гепард» была обеспечена менее чем 60 тыс. 35-мм боеприпасов. Изначально правительство собиралось закупить их в Южной Америке, однако другая страна-производитель снарядов — Швейцария — не одобрила эту сделку, так как ее не устроили уже готовые боеприпасы.
В МИД Украины раскритиковали конгрессвумен Викторию Спартц, призвавшую Вашингтон разработать механизм контроля за оказываемой Киеву военной помощью, а также усомнившейся в благонадежности главы офиса президента Андрея Ермака.
Спартц — первый член конгресса США родом с Украины. Она родилась в Носовке (Черниговская область), а в 2000-м переехала в США. По ее мнению, США нужно не допустить «второго Афганистана», а Ермак вызвал вопросы конгрессвумен из-за назначения его заместителем Олега Татарова, который в частности «откладывал назначение независимого антикоррупционного прокурора в течение года».
Представитель МИД Украины заявил, что поддержку США «трудно переоценить», но в словах Спартц увидел попытку «вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о связи руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США. В Киеве считают, что Спартц пытается «заработать дополнительный политический капитал на необоснованных спекуляциях» и должна прекратить подрывать механизмы оказания военной помощи.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник освобожден от должности указом президента.
Дмитрий Медведев назвал выполненную цель операции на Украине. По его мнению, с Россией стали считаться по-настоящему.
«Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, когда Россия была в G8, ее просто не звали на встречи «семерки», где обсуждались экономические и оборонные вопросы западных стран.
«Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше», — добавил Медведев.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ему не о чем говорить с директором НАСА Биллом Нельсоном до тех пор, пока с космической отрасли России не будут сняты санкции.
«Вчера мне сообщили, что сенатор [Билл] Нельсон, который возглавляет НАСА, хочет со мной переговорить по телефону. О чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле. Пусть сначала санкции отменяют свои незаконные», — сказал Рогозин.
Нельсон был сенатором от штата Флорида с 2001 по 2019 год. НАСА он возглавил в апреле 2021-го.
Брифинг Минобороны России:
- В районе населенного пункта Часов Яр уничтожен ангар с американскими гаубицами М777, погибли до 30 украинских бойцов. В Минобороны утверждают, что они вели обстрелы жилых кварталов Донецка.
- Российские Су-35с и МиГ-31БМ в Николаевской области сбили два украинских самолета Су-25.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Власти Приморья сообщили о формировании в регионе добровольческого батальона «Тигр» для участия в военной операции на Украине.
«Впереди месяц огневой и тактической подготовки. Кто-то из добровольцев имеет боевой опыт и делится с товарищами. Главный принцип формирования — батальон будет состоять только из земляков и отправится в поддержку именно нашей приморской 155-ой гвардейской бригады морской пехоты», — говорится в сообщении правительства Приморского края.