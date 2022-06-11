Общие потери иностранных компаний в России на фоне санкций составили более $59 млрд, подсчитали исследователи из Йеля. В общей сложности около 1 тыс. западных компаний обязались прекратить или сократить свою деятельность в стране.

Списания охватывают многие отрасли — от банков до промышленности, ритейла, общепита и транспортных компаний. Например, убыток McDonald's после соглашения о продаже ресторанов в России составит от $1,2 до $1,4 млрд. А ExxonMobil зафиксировала списания в размере $3,4 млрд после приостановки работ на нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке.