Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 108-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 18 июня. Ограничения затрагивают следующие города: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Главное за ночь:
- Потери украинской армии с начала боевых действий составили до 10 тыс. военнослужащих, заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович.
- Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал петицию с просьбой снять запрет на выезд за пределы страны для мужчин в возрасте 18-60 лет. Такие ограничения на Украине ввели после начала боевых действий
- Пророссийские власти Запорожья заявили, что зерно из региона продается на Ближний Восток, в Африку, а также, через посредников в Северную Америку.
- Чехия передала Украине два 36-метровых понтонных моста, а общий объем военной помощи со стороны Праги с начала конфликта достиг $152 млн.
- Общие потери иностранных компаний в России на фоне санкций составили более $59 млрд, пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на данные экспертов из Йельского университета. По их данным, около 1 тыс. западных компаний решили прекратить или сократить свою деятельность в России. В частности, убыток «Макдоналдс» после соглашения о продаже ресторанов они оценивают в $1,2 — 1,4 млрд.
Крупные российские банки должны начать работу на территории Запорожской области, занятой российскими войсками, в течение ближайших дней, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Фермеры [за зерно] получают живые деньги. Платежи идут как безналом, так и наличной оплатой. В банковской системе Запорожской области представлен только один банк. Но я уверен, что это временно, потому что идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней. Тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными и так далее», — цитирует его ТАСС.
В Запорожской области начнут выдавать российские паспорта с 11 июня, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.
«Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — сказал он.
Общие потери иностранных компаний в России на фоне санкций составили более $59 млрд, подсчитали исследователи из Йеля. В общей сложности около 1 тыс. западных компаний обязались прекратить или сократить свою деятельность в стране.
Списания охватывают многие отрасли — от банков до промышленности, ритейла, общепита и транспортных компаний. Например, убыток McDonald's после соглашения о продаже ресторанов в России составит от $1,2 до $1,4 млрд. А ExxonMobil зафиксировала списания в размере $3,4 млрд после приостановки работ на нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке.
Российской премьер-лиги (РПЛ) больше не будет в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer. Японский производитель видеоигр Konami отказался продлевать контракт с РПЛ.
Konami выпускает серию игр Pro Evolution Soccer (PES) с 2001 года. Последняя версия, которая стала называться eFootball 2022, вышла в сентябре прошлого года. РПЛ появилась в игре начиная с PES 2019.
В апреле этого года на аналогичный шаг пошла EA Sports. Компания удалила все российские клубы и сборную из футбольного симулятора FIFA 22.
Украинские военные заблокированы на химзаводе «Азот» в Северодонецке, утверждает посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, на территории предприятия могут укрываться мирные жители, их число неизвестно.
Представитель Альфа-Групп опроверг информацию о намерении миллиардера Михаила Фридмана получить украинское гражданство и перевести активы. «Никаких переговоров на эту тему не было, информация не соответствует действительности», — заявил собеседник РБК.
Накануне в интервью украинскому Forbes глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что cооснователь LetterOne, родившийся во Львове, консультируется с властями Украины насчет возможности получить украинское гражданство и перерегистрировать в стране основные активы.
В феврале-марте Фридман, занимавший 11 место в российском списке Forbes по итогам 2021 года (состояние — $15,5 млрд), был внесен в санкционные списки Евросоюза и Великобритании.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сделать выводы из событий 2020 года в его стране. «Нам будет трудней, чем Украине. Я вас не пугаю. Не дай Бог, какая заварушка, мы пойдем впереди. И не факт, что я буду бегать тут с автоматом. Вы побежите впереди», - заявил он.
Лукашенко также предположил, что страны Запада попробуют «срезать белорусский балкон» и выровнять границу по линии Смоленск – Брянск – Курск.
Франция готова участвовать в «операции по разблокированию порта Одессы». Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Глава ДНР Денис Пушилин назвал «терроризмом» артиллерийские удары по городам республики. «Запад не унимается и продолжает поставки вооружения Киеву. Руки в крови именно у лидеров европейских государств, в частности, Германии, Франции и, конечно же, США», - сказал он.
Вслед за «Москвичем» может возродиться еще одна советская автоавтомарка — «Запорожец». Возобновить его производство пообещал представитель пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, эти планы будут реализовывать после того, как войска займут столицу региона, город Запорожье.
Последнюю модель в линейке «Запорожец», ЗАЗ-968М, перестали выпускать в 1994 году.
Рамзан Кадыров обратился к украинцам в стихах:
«Украина, Украина! В чем же прячется подвох?
Ты прекрасна и наивна на развалинах эпох.
И теперь тобою рулят маской ложного добра,
Те, что жгли Тараса Бульбу на порогах у Днепра»
Кадыров также предложил Украине «позвать своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь». Кроме того, в своем посте глава Чечни задался вопросами: «Неужели мы забудем, что говорим на братских языках? Неужели мы верим, что Западу небезразличен кто-то из нас?».
Внешние условия, в том числе нефтяное эмбарго, несут целый комплекс рисков для российской экономики, заявила Эльвира Набиуллина. По ее словам, их суммарный эффект зависит от сочетания условий и того, как они будут развиваться во времени.
«В случае сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля возникнет проинфляционное давление», — пояснила глава ЦБ. Она указала, что многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также в какой мере снижение объемов компенсируется ценой.