Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил о том, что российские подразделения начали наступление в Харьковской области. По его словам, украинская армия была к этому готова.

«В 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой», — отметил президент Украины.

В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона заявил об обстрелах со стороны России и боях на границе. По его словам, угрозы для самого Харькова сейчас нет.

Министерство обороны России не сообщало о каких-либо активных боевых действиях на границе с Сумской и Харьковской областями. Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в свою очередь написал о боях в том числе в приграничных районах.