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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 808-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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08:51

Прошедшей ночью силами ПВО был уничтожен 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня (РСЗО) Vampire, и 16 беспилотников, сообщило Минобороны.

Все снаряды и девять дронов уничтожили над территорией Белгородской области, еще семь — на Курской и Волгоградской.

Вчера 22:57

Владимир Рогов сообщил об обстреле Токмака из РСЗО. 

Вчера 22:53

Средства ПВО сбили беспилотник в Медвенском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Ранее в регионе объявили опасность атаки дронов, аналогичное предупреждение выпустили власти Воронежской области. Жителей Липецкой области предупредили о воздушной опасности.

Роман Старовойт
Вчера 22:53

В результате атаки ВСУ на нефтебазу в Ровеньках, один человек погиб, шесть получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, из-за обстрела огнём объята нефтебаза и повреждены дома вокруг. Пострадавшие - работники нефтебазы и жители соседних домов.

Вчера 20:43

Над Белгородом и Белгородским районом сбито несколько целей на подлете к городу, пострадавших нет. Губернатор Гладков сообщил, что в селе Никольское в 12 домах выбиты окна, повреждены автомобиль и трактор. 

Вчера 20:08

Минобороны сообщило, что над Белгородской областью были сбиты 17 реактивных снарядов, 5 авиабомб и один беспилотник. Регион был обстрелян в применением РСЗО Vampire.

Вчера 19:53

Черноморский флот будет вечером проводить противодиверсионные учения со стрельбой, сообщил губернатор Севастополя Развожаев.

Вчера 19:17

Над Белгородом и Белгородским районом системы ПВО «сбили несколько целей на подлете», сообщил губернатор Гладков. Пострадавших, предварительно, нет. В поселке Дубовое и селе Таврово есть повреждения.

Вчера 18:33

США в пятницу, 10 мая, объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 млн, сообщает Politico со ссылкой на два источника и документ, направленный в конгресс.

В партию вооружений войдут ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобилей Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Вчера 17:48

В Белгороде и Белгородском районе — ракетная опасность.

Вчера 17:41

Лукашенко уволил главу Генштаба Белоруссии Виктора Гулевича в запас из-за возраста.

Вчера 17:05

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил о том, что российские подразделения начали наступление в Харьковской области. По его словам, украинская армия была к этому готова.

«В 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой», — отметил президент Украины.

В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона заявил об обстрелах со стороны России и боях на границе. По его словам, угрозы для самого Харькова сейчас нет.

Министерство обороны России не сообщало о каких-либо активных боевых действиях на границе с Сумской и Харьковской областями. Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в свою очередь написал о боях в том числе в приграничных районах.

Вчера 15:59

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью около 14:15 мск, сообщило Минобороны.

Вчера 13:42

Российские войска нанесли в промежуток с 5 по 10 мая 27 групповых ударов оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам энергетики, ВПК и железнодорожной инфраструктуры Украины, сообщило Министерство обороны.

Удары были совершены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками.

Целями ударов также были средства ПВО, арсеналы, цеха производства беспилотников, базы горючего.

Вчера 12:52

Обстрелян поселок Красное Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил белгородский губернатор Гладков.

Вчера 12:33

В Брянской области обстреляно село Новые Юрковичи, пострадавших нет, сообщил губернатор Богомаз.

Вчера 12:32

Дрон атаковал трактор у села Леоновка Валуйского округа Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков.

Вчера 11:59

Четвертый раз за 10 мая ракетная опасность объявлена в Белгороде и прилегающем районе.

Вчера 11:52

Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.

Вчера 11:37

Спустя минуту белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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